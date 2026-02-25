น้ำมันและทองลงจับตาเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน หุ้นสหรัฐฯฟื้นจากแรงหนุนกลุ่มซอฟต์แวร์

ราคาน้ำมันขยับลงในวันอังคาร(24ก.พ.) หลังอิหร่านเผยเตรียมใช้ทุกก้าวย่างที่จำเป็นสำหรับบรรลุข้อตกลงกับอเมริกา ก่อนการเจรจานิวเคลียร์สัปดาห์นี้ ส่วนวอลล์สตรีปิดบวก คลายกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ทองคำปรับลด รอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนรีดภาษีของสหรัฐฯ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 68 เซนต์ ปิดที่ 65.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 72 เซนต์ ปิดที่ 70.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิหร่าน ชาติผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ในโอเปก และสหรัฐฯ จะจัดการเจรจานิวเคลียร์รอบ 3 ในวันพฤหัสบดี(26ก.พ.) ในเจนีวา จากการเปิดเผยของบาดร์ อัลบูไซดี รัฐมนตรีต่างประเทศโอมาน ชาติผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง ในวันอาทิตย์(22ก.พ.)
ล่าสุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระบุในวันอังคาร(24ก.พ.) ว่าเตหะราน พร้อมใช้ทุกมาตรการที่จำเป็น สำหรับบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ของการหลีกเลี่ยงเหตุเผชิญหน้าทางทหาร
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(24ก.พ.) ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับกรณีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาจก่อความปั่นป่วนแก่บางภาคอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 370.44 จุด (0.76 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,174.50 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 52.32 จุด (0.77 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,890.07 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 236.41 จุด (1.04 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,863.68 จุด
การคาดเดาเกี่ยวกับผลกระทบของไอเอที่มีต่อหลายภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง โหมกระพือการการเข้าซื้อเกินขนาดในตลาดหุ้นและดัชนีต่างๆในหลายภาคส่วน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการดิ่งลงอย่างหนักในวันจันทร์(23ก.พ.) เป็นตัวอย่างล่าสุดของภาวะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของสินทรัพย์เสี่ยง ท่ามกลางความไม่แน่นอนต่างๆนานา
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) กำลังทบทวนผลกระทบของเอไอที่อาจมีต่อตลาดแรงงาน โดย ลิซา คุ๊ก หนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงความกังวลมีความเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจนำมาซึ่้งอัตราคนว่างงานเพิ่มสูงขึ้น แต่ทาง คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าธนาคารกลางอีกคน ไม่คาดหมายว่า เอไอ จะก่อความปั่นป่วนแก่ตลาดแรงงาน
ส่วนราคาทองคำปิดลบพอสมควรในวันอังคาร(24ก.พ.) ย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ จากแรงขายทำกำไรและการแข็งค่าของดอลลาร์ ในขณะที่นักลงทุนรอความชัดเจนเกี่ยวกับแผนรีดภาษีของสหรัฐฯ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 0.9% ปิดที่ 5,176.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)