ผู้นำชาติ G7 รวม “ทรัมป์” ครบรอบ 4 ปีรุกรานยูเครน ย้ำจุดยืนเดิม “ช่วยถึงที่สุด” ขับไล่รัสเซียจากดินแดน “หน่วยข่าวกรองลับมอสโก” อ้าง ตะวันตกวางแผนส่ง “นิวเคลียร์” ให้เซเลนสกี

เอเอฟพี/รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - ผู้นำชาติมหาอำนาจกลุ่ม G7 รวม “ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันอังคาร(24 ก.พ) แถลงครบรอบ 4 ปีสงครามยูเครนยังคงสนับสนุนเคียฟอย่างไม่หวั่นไหว ด้านมอสโกเตือนสันติภาพอาจมองไม่เห็นอ้างหน่วยข่าวกรองลับรัสเซียพบ ตะวันตกมีแผนส่ง “อาวุธนิวเคลียร์” ให้ยูเครน
เอเอฟพีรายงานวันอังคาร(24 ก.พ)ว่า เป็นแถลงการณ์ร่วมผู้นำชาติกลุ่ม G7 ครั้งแรกเกี่ยวข้องกับ “ยูเครน” นับตั้งแต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กลับสู่ทำเนียบขาวเมื่อ 1 ปีก่อนหน้า พร้อมเปิดเผยว่า ฝรั่งเศสจะทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม G7 ในปีนี้
“พวกเราขอแสดงความสนับสนุนของพวกเราต่อความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ให้บรรลุเป้าหมายในการเริ่มต้นกระบวนการสันติภาพและนำทุกฝ่ายสู่การหารือโดยตรง”
และเสริมว่า “ยุโรปมีบทบาทเป็นผู้นำในกระบวนการนี้ ร่วมด้วยฝ่ายอื่นๆ” อ้างอิงจากแถลงการณ์ร่วมจากผู้นำสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี แคนาดา และญี่ปุ่น
ผู้นำกลุ่มชาติ G7 ทั้งหมดชี้ว่า การสนับสนุนของพวกเขาต่อกลุ่มพันธมิตรแห่งความมุ่งมั่น(Coalition of the Willing) ที่มีฝรั่งเศสและอังกฤษเป็นหัวหอกได้เสนอหลักประกันความมั่นคงแก่ยูเครนหลังข้อตกลงหยุดยิงบรรลุ
และเสริมว่ามี่แต่ “ยูเครน” และ “รัสเซีย” เท่านั้นที่ต้องร่วมกันในการเจรจาด้วยความศรัทธาที่ดีงามนั้นจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้
ทั้งนี้เมื่อ 4 ปีก่อนหน้าประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมี ปูติน ตั้งความหวังที่จะยึดยูเครนให้ได้ภายในแค่ไม่กี่วันหลังส่งกองกำลังทหารเข้ารุกรานเมื่อวันที่ 24 ก.พ ปี 2022
แต่ทว่า 4 ปีหลังจากนั้นพบว่ามีป็นจำนวนหลายแสนเสียชีวิต และอีกเรือนล้านอพยพหนีและพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกของยูเครนถูกทำลาย
ท่ามกลางการต่อสู้ในฤดูหนาว กลุ่มชาติ G7 ก่อนหน้าเปิดเผยว่าได้มอบเงินสนับสนุนพร้อมไปกับอุปกรณ์สำคัญในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวม เครื่องปั่นไฟ และเครื่องจักรกังหันเพื่อช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ยูเครน
ชาติตะวันตกยังคงเทกระเป๋าให้การช่วยเหลือยูเครนต่อเนื่อง รอยเตอร์รายงานว่า ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป อัวร์ซูลา ฟ็อน แดร์ ไลเอิน แถลงวันอังคาร(24)ที่กรุงเคียฟ เนื่องในวาระครบรอบสงคราม 4 ปียูเครนประกาศว่า EU จะส่งมอบเงินกู้ 90 พันล้านยูโรให้ยูเครนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
พร้อมกล่าวอย่างให้ความหวังกับประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ว่า “ยูเครนเป็นหนึ่งในหนทางที่ดีที่จะกลายเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป”
อย่างไรก็ตามในวันครบรอบ 4 ปีสงครามยูเครน เครมลินออกมาเตือนเคียฟเสียงดังว่า อาจเกิดภัยครั้งใหญ่หากพยายามหาอาวุธนิวเคลียร์จากโลกตะวันตก
มอสโกไทม์สของรัสเซียรายงานวันนี้(24)ว่า หน่วยงานข่าวกรองต่างชาติรัสเซีย SVR เปิดเผยก่อนหน้าของวันว่า เจ้าหน้าที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังวางแผนลับเพื่อส่ง “ส่วนประกอบ เครื่องมือ และเทคโนโลยี” เพื่อสร้างมิสไซล์ติดหัวรบนิวเคลียร์แบบความร้อนยิงมาจากเรือดำน้ำ
ทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองรัสเซียที่มักออกมาอ้างเกี่ยวกับการพล็อตการวางแผนของฝ่ายตะวันตกชี้ว่า การที่ยูเครนมีอาวุธนิวเคลียร์นี้จะเพิ่มการต่อรองให้ฝ่ายยูเครนในการเจรจาสันติภาพที่มีสหรัฐฯเป็นตัวกลาง
โฆษกเครมลิน ดมิตรี เพรสคอฟ ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในเรื่องนี้ว่า “ข้อมูลนี้จะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องนำมาพิจารณาอย่างแน่นอนระหว่างการเจรจาที่ยังคงดำเนินอยู่”
และเพรสคอฟได้ชี้ต่ออย่างมีนัยว่า รัสเซียอาจจะใช้ข้อกล่าวหาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อเป็นเครื่องต่อรองของตัวเอง
เอ็กซเพรสของอังกฤษเคยรายงานเมื่อวันที่ 21 ก.พ ว่า มีรายงานว่ารัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอาวุธไฮเปอร์โซนิกติดหัวรบนิวเคลียร์ที่มีอานุภาพร้ายแรงกว่า มิสไซล์โอเรชนิก ยกระดับความตรึงเครียดกับโลกตะวันตกและความวิตกต่อสงครามโลกครั้งที่ 3 ที่อาจปะทุ
วิคเตอร์ บาราเนตส์ (Viktor Baranets) อดีตนายพันรัสเซียปลดเกษียณและปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญการทหารรัสเซียเปิดเผยอ้างว่า เครมลินกำลังแสวงหา “ลูกชายของโอเรชนิก” (Son of Oreshnik) ที่มีเป้าประสงค์เพื่อคุกคามทั้งโลกตะวันตกและยูเครน
อ้างอิงจากบาราเนตส์ ทีมวิศวกรกำลังออกแบบที่มาพร้อมความสามารถการบรรทุกที่หนักมากกว่า ปรับปรุงเทคโนโลยีเชื้อเพลิง และระบบนำวิถีที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง