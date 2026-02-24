อึ้ง! อดีตทูต UK ประจำสหรัฐฯตั้งโดย “สตาร์เมอร์” โดนสกอตแลนยาร์ดจับ แอบส่งเอกสารลับราชการให้ “เอปสตีน” หลังภาพสุดสยิวโผล่สวมกางเกงในตัวเดียวในแฟลตมหาเศรษฐีอเมริกันบ้ากาม

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – อดีตเอกอัครรราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯ ปีเตอร์ แมนเดลสัน (Peter Mandelson)โดนตำรวจอังกฤษจับกุมคดีประพฤติผิดในหน้าที่ราชการแอบส่งเอกสารลับอังกฤษให้อดีตมหาเศรษฐีอเมริกันล่วงละเมิดทางเพศ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ภาพโผล่สวมกางเกงในตัวเดียวเสื้อยืดสีขาวสนทนาหญิงลึกลับในชุดเสื้อคลุมอาบน้ำที่แฟลตเอปสตีน กลายเป็นความอื้อฉาวล่าสุดตามหลังอดีตเจ้าชายแอนดรูว์
รอยเตอร์รายงานวันนี้(24 ก.พ) – อดีตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯผู้อื้อฉาว ปีเตอร์ แมนเดลสัน (Peter Mandelson) ถูกตำรวจปล่อยตัวในวันอังคาร(24)หลังโดนจับกุมที่กรุงลอนดอนข้อหาคล้ายอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ แอนดรูว์ เมาท์แบตเทน-วินด์เซอร์ เป็นข้อหาประพฤติผิดต่อหน้าที่ราชการแอบส่งเอกสารลับให้เพื่อนมหาเศรษฐีอเมริกันผู้อื้อฉาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน
เดอะซันของอังกฤษเปิดเผยว่า แมนเดลสันโดนจับเมื่อเวลา 16.15 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวานนี้(23)จากบ้านพัก ที่เมืองแคมเดน(Camden) ลอนดอนเหนือ โดยหน่วยสอบสวนพิเศษของสกอตแลนยาร์ดในชุดนอกเครื่องแบบติดกล้องที่ลำตัวนำขึ้นรถไป
เขาอยู่ในการควบคุมตัวที่สถานีตำรวจนานร่วม 9 ชั่วโมงก่อนเป็นอิสรภาพภายใต้วงเงินประกันเมื่อเวลา 01.15 น.หรือราวตอนตี 1 ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(24) และเดินถางถึงบ้านพักของตัวเองก่อนตี 2
รอยเตอร์รายงานเป็นการจับกุมหลังแฟ้มลับเอปสตีนเปิดเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างอดีตทูตอังกฤษและเอปสตีน พบมีภาพสวมกางเกงในตัวเดียวเสื้อยืดสีขาวสนทนาหญิงลึกลับในชุดเสื้อคลุมอาบน้ำที่แฟลตเอปสตีน
แมนเดลสันวัย 72 ปีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯเมื่อปี 2024 โดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบัน เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ก่อนที่จะโดนสั่งปลดออกจากตำแหน่งเมื่อกันยายนปีที่แล้ว
รอยเตอร์รายงานว่า เขาได้เปิดเผยความลับอังกฤษให้เอปสตีนล่วงรู้ในเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะครม.ของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ กอร์ดอน บราวน์ เมื่อปี 2009
บ้านพักของเขาทั้งที่ในกรุงลอนดอนและทางตะวันตกของอังกฤษโดนตำรวจบุกค้นเพื่อหาหลักฐานต้นเดือนนี้
ตำรวจอังกฤษยืนยันผ่านแถลงการณ์ว่า ได้จับกุมชายวัย 72 ปีในข้อหาประพฤติผิดหน้าที่ในราชการที่มีโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต เพื่อนำตัวไปยังสถานีตำรวจในการสอบปากคำ ตามหลังการจับกุมอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ แอนดรูว์ เมาท์แบตเทน-วินด์เซอร์ เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อดีตเจ้าชายได้แอบส่งเอกสารความลับอังกฤษด้านโอกาสการลงทุนและอื่นไปให้กับเอปสตีนเช่นเดียวกัน
เดอะซันรายงานว่า เป็นการจับกุมตัวที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วเกาะอังกฤษไม่แพ้การจับกุมเมาท์แบตเทน-วินด์เซอร์ทำให้เกิดคำถามว่าเหตุใดตำรวจต้องรอนานถึง 17 วันนับตั้งแต่เข้าบุกค้นบ้านพัก 2 จุดของเขาเพื่อจับอดีตทูตอังกฤษที่ถือเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศ
หนึ่งในอีเมลของเอกสารที่เปิดเผยแสดงให้เห็นว่า เขาได้เปิดเผยความลับแพกเก็จช่วยเหลือทางการเงินของยูโรโซนที่กำลังจะเกิดขึ้น
และเอกสารลับเอปสตีนยังชี้ว่า เพื่อนมหาเศรษฐี เจฟฟรีย์ เอปสตีนที่เสียชีวิตในคุกนิวยอร์กระหว่างไต่สวนคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กได้เคยให้เงิน ปีเตอร์ แมนเดลสัน จำนวน 55,000 ปอนด์ รวมไปถึงอีก 10,000 ปอนด์ให้กับสามีของแมนเดลสันคือ เรนัลโด เอวีลา ดา ซิลวา (Reinaldo Avila da Silva) ชาวบราซิลถือสัญชาติอังกฤษ
ทั้งนี้ก่อนหน้าแมนเดลสันปฎิเสธทุกข้อหา
เดอะซันรายงานว่า ปีเตอร์ แมนเดลสัน ถูกตั้งฉายา “เจ้าชายแห่งความมืด” เคยทำงานในระดับรัฐมนตรีของอดีตนายกฯ โทนี แบลร์และรวมไปถึงอดีตนายกฯ กอร์ดอน บราวน์ ก่อนที่เข้าจะถูกตั้งดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าอังกฤษประจำสหภาพยุโรป
และในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างแมนเดลสันกับเอปสตีนเป็นที่รับรู้มานานหลายปี แต่ยังคงไม่สามารถทำให้นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบัน สตาร์เมอร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐฯในปี 2024ที่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก
เดอะซันชี้ว่า เมื่อเขาเดินทางมาที่สถานีตำรวจถึงพบว่า แมนเดลสันต้องให้ตัวอย่างดีเอ็นเอด้วยการตรวจน้ำลายพร้อมกับพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายภาพหน้าตรงสำหรับขึ้นทะเบียนการทำประวัติก่อนส่งตัวเข้าเรือนจำรอการเดินทางมาถึงทนายความของเขา
การจับกุมตัวแมนเดลสันส่งผลกระทบทางการเมืองอย่างแรงต่อนายกฯสตาร์เมอร์ทันทีจากการที่เขาเป็นผู้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของอังกฤษ เดอะซันกล่าว