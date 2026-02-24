มีหนาว! "รัสเซีย" แอบขายเครื่องยิงจรวดแบบประทับบ่า Verba อินฟราเรด Tri-Seeker เทคโนโลยีสุดล้ำร่วม 500 ล้านยูโรให้ “เตหะราน” เตรียมสู้ “อเมริกา” ใช้ปฎิบัติการลับฮ.บินต่ำบุกเวเนฯ

เอเจนซีส์ - รัสเซียแอบขายเครื่องยิงจรวดแบบประทับบ่า Verba 9K333 จำนวน 500 ตัวและมิสไซล์แบบยิงประทับบ่า Verba 9M336 จำนวน 2,500 ตัวมูลค่า 500 ล้านยูโรให้อิหร่านเตรียมรบกับอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญชี้สหรัฐฯอาจตกอยู่ในความเสี่ยงในสนามรบถ้าใช้แทคติกเดิมOperation Absolute Resolveส่งฮ.บินต่ำเหมือนใช้จับกุมมาดูโรในเวเนซุเอลา
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันจันทร์(23 ก.พ)ว่า รัสเซียและอิหร่านแอบบรรลุข้อตกลงขายอาวุธมูลค่า 500 ล้านยูโรสำหรับ เครื่องยิงจรวดแบบประทับบ่า Verba 9K333 จำนวน 500 ตัวและมิสไซล์แบบยิงประทับบ่า Verba 9M336 จำนวน 2,500 ตัวมูลค่า 500 ล้านยูโร ในการจัดส่งมอบ3 ปีข้างหน้าเสริมศักยภาพระบบการป้องกันภัยทางอากาศให้เตหะรานเตรียมรับการโจมตีจากสหรัฐฯในอนาคต
เป็นการลงนามข้อตกลงที่กรุงมอสโก อ้างอิงการรายงานจากไฟแนนเชียลไทม์สที่ได้ข้อมูลมาจากเอกสารรัสเซียที่รั่วออกมาและแหล่งข่าวไม่กี่คนที่รู้ในข้อตกลงนี้
Rosoboronexport ตั้งราคามิสไซล์ยิงประทับบ่า Verba 9M336 ไว้ที่ 170,000 ยูโร (6,212 ,310บาท)ต่อ 1 ตัว ส่วนระบบเครื่องยิงอยู่ที่ 40,000 ยูโร (1461,720 บาท) อ้างอิงจากไฟแนนเชียลไทม์ส
ระบบจรวดและมิสไซล์รุ่น Verba นี้เข้าประจำการในกองทัพรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบประทับบ่าเจน 4 มาพร้อมระบบอินฟราเรดนำวิถีที่ใช้ในปฎิบัติการยูนิตเคลื่อนเล็กเคลื่อนที่และออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายอากาศยานแบบบินต่ำ เฮลิคอปเตอร์ มิสไซล์ร่อนและโดรน
สื่อการทหาร Military Watch Magazine ที่มีฐานในเกาหลีใต้ชี้ว่า เป็นที่คาดการณ์ว่า การจัดซื้อมูลค่า 500 ล้านยูโรอาจถูกแลกเปลี่ยนจากการขายอาวุธอิหร่านโดยเฉพาะโดรน Shahed 136 ให้รัสเซียใช้ในสงครามยูเครน
MANPAD ระบบ Verba ของรัสเซียถูกมองว่าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบยิงประทับบ่าที่มีความสามารมากที่สุดในโลกในเวลานี้
ความก้าวหน้าที่สำคัญ ระบบVerba แบบภาคพื้นสู่อากาศมาพร้อมกับระบบค้นหาล่องหน 3 ทิศทาง(Tri-Seeker ) ระบบอัลตราไวโอเลต อินฟราเรดระยะใกล้ และระบบอินฟราเรดค้นหาระยะกลาง
มีความสามารถในการเข้าทำลายเป้าหมายระยะไกล 6.5 กิโลเมตร และระดับความสูงที่ 4.5 กิโลเมตร
ความแม่นยำของระบบเซ็นเซอร์ 3 ทิศทางเป็นหัวใจสำคัญของการล็อกเป้าหมายระยะไกล สื่อการทหารเกาหลีใต้กล่าว
เดลีเทเลกราฟชี้ว่า บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ชี้ถึงอาวุธป้องกันภัยทางอากาศตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลร้ายต่ออเมริกาหากยังใช้แทคติกยุทธวิธีเดิมแบบเดียวที่เคยบุกเวเนซุเอลาจับตัวอดีตประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโรและภรรยาในปฎิบัติการ Operation Absolute Resolve ด้วยการส่งเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานบินต่ำเข้าไปโดยอาศัยความมืดปกคลุม
นอกจากนี้อิหร่านจะได้รับกล้องมองกลางคืน Mowgli-2 ที่สามารถติดตั้งบนระบบอาวุธยิงประทับบ่าได้จำนวน 500 ตัวเพื่อดักจับเป้าหมายในตอนกลางคืน
การส่งมอบจะเกิดขึ้นระหว่างปี 2027 - ปี 2029 แต่ทว่าอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดถึงข้อตกลงระบุว่า อาจมีการส่งล็อตเล็กให้อิหร่านก่อนกำหนด
คาเซม จาลาลี (Kazem Jalali) เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำกรุงมอสโกในสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะยอมรับว่า มีการขนส่งไฟลท์คาร์โกยุทโธปกรทางทหารไม่นานมานี้จากกรุงมอสโกมายังเตหะราน เป็นการเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ทางการรัสเซีย
“หลายปีมาก่อนที่พวกเราได้ลงนามข้อตลงทางการทหารและการป้องกันประเทศสำคัญกับรัสเซีย ผมสามารถเปิดเผยได้เพียงว่า การขนส่งทางอากาศแสดงถึงข้อตกลงเหล่านั้นถูกบังคับใช้”