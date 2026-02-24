จีนห้ามส่งออก 'สินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง' ให้กับ 20 บริษัทญี่ปุ่น อ้างสกัดโตเกียวเสริมเขี้ยวเล็บกองทัพ

กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศในวันอังคาร (24 ก.พ.) ว่า จีนได้สั่งห้ามการส่งออกสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้ 2 ทาง (dual use items) ไปยังบริษัทญี่ปุ่น 20 แห่ง ซึ่งทางการจีนระบุว่าเป็นผู้จัดหาสินค้าให้กับกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น
กระทรวงฯ ระบุว่า มาตรการนี้พุ่งเป้าไปที่หน่วยงานของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น เช่น แผนกต่อเรือ และเครื่องยนต์อากาศยานของบริษัทมิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสตรีส์ โดยไม่ได้ระบุรายการสินค้าที่ถูกควบคุม
กระทรวงฯ ระบุว่า ข้อจำกัดดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อยับยั้ง "การเสริมกำลังทางทหาร" และความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น พร้อมชี้ว่าองค์กรและบุคคลในต่างประเทศก็ถูกห้ามไม่ให้ถ่ายโอนสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้ 2 ทางที่มีต้นกำเนิดจากจีนไปยังบริษัทที่ระบุไว้ด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ ยังสามารถยื่นคำร้องขออนุญาตขายสินค้าให้กับบริษัทที่ระบุไว้ได้ภายใต้ "สถานการณ์พิเศษ" ที่จำเป็นจะต้องมีการส่งออก
จีนยืนยันว่า บริษัทที่ดำเนินงาน "ด้วยความสุจริต" ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวล และมาตรการที่ประกาศจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าตามปกติระหว่างสองประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ยังได้เพิ่มบริษัทญี่ปุ่นอีก 20 แห่ง Subaru Corp, Itochu Aviation และ Mitsubishi Materials Corp เข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวัง โดยระบุว่าไม่สามารถตรวจสอบผู้ใช้ปลายทาง หรือการใช้งานปลายทางของสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้ 2 ทางของบริษัทเหล่านั้นได้
ภายใต้การตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น บริษัทที่จะส่งออกสินค้าไปยัง 20 บริษัทเหล่านี้จะต้องยื่นขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้สองทางเป็น "รายชิ้น" และต้องให้คำมั่นเป็นลายลักษณ์อักษรว่า สินค้าเหล่านั้นจะไม่ส่งเสริมขีดความสามารถทางทหารของญี่ปุ่น
รอยเตอร์ได้สอบถามไปยังบางบริษัทญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบ ทว่ายังไม่มีความเห็นใดๆ ออกมาเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าของจีน
ปฏิกิริยาของตลาดหุ้นโตเกียวมีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยหุ้น Subaru ร่วงลง 3.7% ขณะที่หุ้น Mitsubishi Materials เพิ่มขึ้น 3% และหุ้น Mitsubishi Heavy ลดลง 3.5%
ที่มา: รอยเตอร์