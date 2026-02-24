ออสเตรเลียหนุนตัดสิทธิ์ 'อดีตเจ้าชายแอนดรูว์' ไม่ให้มีโอกาสขึ้นครองราชย์

นายกรัฐมนตรี แอนโทนี อัลบานีส แห่งออสเตรเลีย ระบุว่าเขาจะสนับสนุนแผนการถอดถอน แอนดรูว์ เมาท์แบตเทน-วินด์เซอร์ ออกจากลำดับการสืบราชบัลลังก์ของอังกฤษ ในจดหมายที่ส่งไปยังสำนักงานของนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ แห่งสหราชอาณาจักร
สัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ของสหราชอาณาจักรกล่าวว่า รัฐบาลอังกฤษกำลังพิจารณากฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่า อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในลำดับที่ 8 ของลำดับสันตติวงศ์ จะไม่สามารถขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ หลังจากที่เจ้าตัวถูกจับกุมระหว่างการสอบสวนของตำรวจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ แอนดรูว์ กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน นักการเงินและมหาเศรษฐีค้ากามชาวอเมริกันผู้ฉาวโฉ่
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 ซึ่งทรงถอดถอนตำแหน่งเจ้าชายของพระอนุชา และบังคับให้ แอนดรูว์ ออกจากพระตำหนักที่วินด์เซอร์เมื่อปีที่แล้ว ไม่เพียงแต่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และประมุขรัฐในสหราชอาณาจักรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในออสเตรเลียและอีก 13 ประเทศเครือจักรภพด้วย
การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์จะต้องได้รับการอนุมัติ ไม่เพียงแต่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในประเทศเครือจักรภพอื่นๆ
ในจดหมายที่รอยเตอร์ได้เห็น อัลบานีส กล่าวกับ สตาร์เมอร์ ว่า ในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลของเขาพร้อมสนับสนุนกับข้อเสนอใดๆ ก็ตามที่จะถอดถอนอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ออกจากลำดับการสืบสันตติวงศ์
“ผมเห็นด้วยกับท่านว่า ขณะนี้กฎหมายต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ และต้องมีการสอบสวนอย่างเต็มที่ ยุติธรรม และเหมาะสม” จดหมายของ อัลบานีส กล่าว
ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ ABC เมื่อวันอังคาร (24) อัลบานีส กล่าวว่า ชาวออสเตรเลียไม่ถือว่า เมาท์แบตเทน-วินด์เซอร์ เป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะอยู่ในลำดับการสืบราชบัลลังก์เพื่อเป็นประมุขรัฐของออสเตรเลีย
“ผมต้องการให้เขาถูกถอดถอนอย่างแน่นอน และผมคิดว่า ชาวออสเตรเลียก็ต้องการเช่นกัน นี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมาก” อัลบานีส กล่าว
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษทรงเป็นประมุขแห่งรัฐในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอีก 12 ประเทศในเครือจักรภพที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร แม้ว่าบทบาทส่วนใหญ่จะเป็นเพียงพิธีการก็ตาม
ในคำแถลงเมื่อวันอังคาร (24) สำนักงานของนายกรัฐมนตรี คริสโตเฟอร์ ลักซอน แห่งนิวซีแลนด์ กล่าวว่า รัฐบาลของเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนข้อเสนอใดๆ ก็ตามที่จะตัดสิทธิของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ในการขึ้นครองราชย์
การเปลี่ยนแปลงลำดับการสืบสันตติวงศ์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2013 เมื่อมีการออกกฎหมายเพื่อยุติระบบที่มีมานานกว่า 300 ปี ซึ่งให้สิทธิแก่ทายาทชายเป็นลำดับแรก
รัฐบาลอังกฤษชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะเกิดขึ้นหลังจากที่กระบวนการสอบสวนของตำรวจเสร็จสิ้น และเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นตำหนักเก่าของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ในวินด์เซอร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนว่าเขากระทำความผิดในหน้าที่ราชการระหว่างดำรงตำแหน่งทูตการค้าของรัฐบาลอังกฤษหรือไม่
นอกจากนี้ ยังมีข้อกล่าวหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เอปสตีน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานตำรวจต่างๆ ในอังกฤษ
อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ซึ่งไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อสาธารณะนับตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดเผยเอกสารจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ เอปสตีน เมื่อเดือนที่แล้ว ได้ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าตนไม่ได้กระทำความผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักการเงินผู้ล่วงลับรายนี้
ที่มา: รอยเตอร์