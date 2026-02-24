อิทธิพลแน่นปึ้ก! เกาหลีเหนือเลื่อนตำแหน่ง 'คิมโยจอง' น้องสาวผู้นำคิม ขึ้นเป็น 'ผู้อำนวยการฝ่าย'

คิม โยจอง น้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของผู้นำ คิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในโครงสร้างพรรคผู้ปกครองระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก
สำนักข่าว KCNA รายงานว่า คณะกรรมการกลางพรรคแรงงานได้แต่งตั้ง คิม โยจอง ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่าย (deputy department director) ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย (department director) แบบเต็มตัว เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (23 ก.พ.)
บรรดาแกนนำพรรคแรงงานหลายพันคนได้มารวมตัวกันที่กรุงเปียงยางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของพรรคซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 5 ปี โดยการประชุมครั้งนี้จะกำหนดทิศทางความพยายามของรัฐในทุกเรื่อง ตั้งแต่การทูตไปจนถึงการวางแผนสงคราม
การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ได้เห็นการทำงานทางการเมืองของเกาหลีเหนือที่ปิดตัวจากโลกภายนอก และถูกจับตาอย่างกว้างขวางว่าเป็นเวทีให้ คิม ได้แสดงอำนาจของตน
คิม โยจอง เป็นหนึ่งในผู้ช่วยที่ใกล้ชิดที่สุดของพี่ชายมานานแล้ว และเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในระบอบการปกครองของรัฐคอมมิวนิสต์แห่งนี้
ตามข้อมูลของรัฐบาลเกาหลีใต้ คิม โยจอง เกิดในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และเป็นหนึ่งบุตร 3 คนของอดีตผู้นำ คิม จองอิล และ โค ยอง ฮี (Ko Yong Hui) อดีตนักเต้น ซึ่งเป็นภรรยาคนที่สามของเขา
เธอได้รับการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์เคียงข้างพี่ชาย และก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วหลังจากที่พี่ชายสืบทอดอำนาจต่อจากบิดาที่เสียชีวิตในปี 2011
ในปี 2018 เธอเดินทางเยือนเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชาง ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กำลังดีขึ้น
นอกจากนี้ เปียงยางยังมักใช้ชื่อของเธอในการออกคำแถลงเพื่อแสดงจุดยืนหรือวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา
ในช่วงท้ายของการประชุมใหญ่ที่กินเวลาหลายวัน คาดว่า คิม จองอึน จะเปิดเผยขั้นตอนต่อไปของโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
คลังอาวุธนิวเคลียร์ของโสมแดงได้เปลี่ยนไปภายใต้การปกครองของคิม จากสิ่งที่สร้างความกังวลเล็กน้อยในระดับโลก กลายเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง
นี่เป็นการประชุมใหญ่พรรคแรงงานเกาหลีเหนือครั้งที่ 9 ภายใต้การปกครองของตระกูลคิมที่ยาวนานหลายทศวรรษ
หน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุว่า สิ่งที่น่าตับตามองเป็นพิเศษก็คือการปรากฏตัวของ คิม จูแอ บุตรสาววัยรุ่นของคิม จองอึน ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าอาจจะสืบทอดตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือคนต่อไป
ในการประชุมใหญ่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว คิม จองอึน ประกาศให้สหรัฐอเมริกาเป็น "ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" ของประเทศตน
มีความสนใจอย่างมากว่า คิม จองอึน จะใช้การประชุมใหญ่ครั้งนี้เพื่อผ่อนปรนจุดยืนดังกล่าว หรือจะยืนยันท่าทีเดิมต่อไป
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้เพิ่มความพยายามในการเข้าหา คิม จองอึน ระหว่างการเยือนเอเชียเมื่อปีที่แล้ว โดยกล่าวว่าเขา "เปิดกว้าง 100 เปอร์เซ็นต์" สำหรับการพบปะ
จนถึงขณะนี้ คิม ยังคงหลีกเลี่ยงที่จะเริ่มต้นเจรจาทางการทูตระดับสูงกับสหรัฐฯ
ที่มา: รอยเตอร์