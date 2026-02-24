ตัวตึงยุโรป! 'ฮังการี' วีโตขวาง EU คว่ำบาตรรัสเซีย-เตะสกัดเงินกู้ยูเครน ก่อนสงครามครบรอบ 4 ปี

รัฐบาลฮังการียังคงใช้สิทธิ์วีโตคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรใหม่ของสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย และขัดขวางเงินกู้ก้อนใหญ่สำหรับยูเครนในวันจันทร์ (23 ก.พ.) ท่ามกลางข้อพิพาทเรื่องการจัดหาน้ำมันซึ่งได้กลายเป็นอุปสรรคต่อฉันทามติของยุโรปในการสนับสนุนยูเครนก่อนวันครบรอบ 4 ปีของสงคราม
ความสนใจทางการทูตมุ่งไปที่บรัสเซลส์ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของยุโรปพยายามโน้มน้าวบูดาเปสต์ไม่ให้ลงโทษยูเครนสำหรับความล่าช้าในการฟื้นฟูการจ่ายน้ำมันรัสเซียเข้าไปยังฮังการีผ่านท่อส่งน้ำมันดรูซบาสมัยโซเวียต แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
หลังจากนั้นไม่นาน สโลวาเกียซึ่งเป็นอีกหนึ่งรัฐอียูที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูเครน ก็ประกาศไม่จัดหาไฟฟ้าฉุกเฉินให้กับเคียฟตั้งแต่วันจันทร์ (23) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการไหลของน้ำมันผ่านท่อส่งน้ำมันดรูซบาอีกครั้ง
ยิ่งไปกว่านั้น ยูเครนยังอ้างว่าโดรนของตนได้โจมตีสถานีสูบน้ำมันของรัสเซียที่ให้บริการต่อท่อส่งน้ำมันดรูซบาเมื่อช่วงกลางดึกก่อนหน้า ซึ่งอาจทำให้วิกฤตการณ์บานปลายขึ้นไปอีก เดิมทีระบบนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อลำเลียงน้ำมันดิบของมอสโกผ่านยูเครนไปยังยุโรปตะวันออก ทว่าการขนส่งไปยังสโลวาเกียและฮังการีถูกตัดขาดตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.
“เรายังไม่บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรชุดที่ 20” คาจา คัลลาส หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป กล่าวกับผู้สื่อข่าว
“นี่เป็นการก้าวถอยหลัง และเป็นสารที่เราไม่ต้องการจะส่งในวันนี้ แต่การทำงานยังคงดำเนินต่อไป”
อันโตนิโอ คอสตา ประธานคณะมนตรียุโรป เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บาน ของฮังการีปฏิบัติตามข้อตกลงของสหภาพยุโรปในการอนุมัติเงินกู้ 90,000 ล้านยูโร (106,110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่ยูเครน
อย่างไรก็ตาม ออร์บาน ตอบกลับในจดหมายที่รอยเตอร์ได้เห็นแล้วว่า ยูเครนสามารถเริ่มการไหลของน้ำมันได้อีกครั้งหากตั้งใจจะทำจริงๆ และ “ผมไม่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อยูเครนได้ จนกว่าพวกเขาจะกลับสู่สภาวะปกติ”
ยูเครนชี้แจงว่า การไหลของน้ำมันหยุดลงหลังจากรัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานท่อส่งน้ำมันในเดือน ม.ค. และเคียฟกำลังซ่อมแซมความเสียหายอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่สโลวาเกียและฮังการีซึ่งมีโรงกลั่นน้ำมันเพียง 2 แห่งในสหภาพยุโรปที่ยังคงพึ่งพาน้ำมันผ่านทางท่อส่งดรูซบา กล่าวโทษยูเครนว่าเป็นต้นเหตุของการหยุดชะงัก ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อพิพาทที่รุนแรงที่สุดระหว่าง 3 ประเทศเพื่อนบ้านนี้
ฮังการีและสโลวาเกียต่างก็มีผู้นำที่ฝ่าฝืนฉันทามติของยุโรปโดยการรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมอสโก ทว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยถึงขั้นขัดขวางมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย หรือเงินกู้แก่ยูเครน
การตัดสินใจของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียที่จะส่งกองกำลังเข้าสู่ยูเครนเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ปี 2022 ได้จุดชนวนความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 กองกำลังรัสเซียได้สังหารพลเรือนยูเครนไปหลายหมื่นคน และทำลายเมืองต่างๆ ของยูเครน ทหารหลายแสนนายจากทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
ในช่วงปีแรกของสงคราม ยูเครนได้ผลักดันการรุกของรัสเซียออกไปจากเคียฟ และยึดคืนพื้นที่ที่ถูกยึดครองไปได้เป็นจำนวนมาก แต่การตอบโต้ของยูเครนล้มเหลวในปีต่อมา และนับตั้งแต่นั้นมอสโกก็ค่อยๆ เป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างไม่หยุดยั้งในการสู้รบที่ดุเดือดตามแนวรบยาว 1,200 กิโลเมตร
โอเล็กซานเดอร์ ซีร์สกี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครน กล่าวเมื่อวันจันทร์ (23) ว่า กองกำลังของเขาได้ "ฟื้นฟูการควบคุม" เหนือพื้นที่ 400 ตารางกิโลเมตรตามแนวรบทางใต้ ซึ่งเป็นการแถลงความสำเร็จของยูเครนที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก
รอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้ในทันที และไม่มีการตอบสนองใดๆ จากมอสโก แต่หากเป็นความจริง นี่จะเป็นการพลิกสถานการณณ์ครั้งใหญ่ครั้งแรกของยูเครนนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. และเป็นการทวงคืนพื้นที่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือน
สหรัฐฯ พยายามเป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่ความคืบหน้ายังคงยากลำบาก การเจรจาครั้งล่าสุดที่เจนีวาเมื่อวันที่ 17 และ 18 ก.พ. ไม่ได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้าใดๆ
หัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี กล่าวกับสื่อยูเครนเมื่อวันจันทร์ (23) ว่า การเจรจารอบใหม่เพื่อยุติสงครามในยูเครนอาจเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์นี้
เนื่องจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เบี่ยงเบนสหรัฐฯ ออกจากการให้ความช่วยเหลือทางทหารและทางการเงินแก่ยูเครน ประเทศในยุโรปจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ภัยคุกคามจากสโลวาเกียและฮังการีทำให้ฉันทามติในเรื่องนี้ตกอยู่ในอันตราย
นักการทูต 4 คนในบรัสเซลส์เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ปีเตอร์ ซิจจาร์โต รัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการี ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากเพื่อนร่วมงานในสหภาพยุโรประหว่างการประชุมลับที่บรัสเซลส์ โดยรัฐมนตรีบางคนกล่าวหาว่า รัฐบาลของ ออร์บาน ใช้ประเด็นนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก่อนศึกเลือกตั้งในเดือน เม.ย.
