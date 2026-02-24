ยังไม่จบ!'ทรัมป์'ขู่โลกอย่าคิดลองดีถอน'ข้อตกลงการค้า' แม้ศาลสูงฟันรีดภาษี'เป็นโมฆะ'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันจันทร์(23ก.พ.) เตือนประเทศต่างๆ อย่าคิดเล่นเกมถอยกลับจากข้อตกลงการค้าที่เพิ่งเจรจากับอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ แม้ศาลสูงเพิ่งล้มมาตรการรีดภาษีฉุกเฉินของเขาไปไม่กี่วันที่ผ่านมา ระบุถ้าชาติเหล่านั้นดำเนินการดังกล่าว เขาจะเล่นงานพวกเขาด้วยเพดานภาษีที่สูงกว่าเดิม ภายใต้กฎหมายการค้าฉบับอื่น
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นชุดๆ ทรัมป์เผยว่าบางทีเขาอาจเรียกเก็บ "ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต" จากประเทศคู่ค้าเพิ่มเติม ในขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวรีดภาษีในลำดับถัดไปของเขา ก่อความวิตกแก่เศรษฐกิจโลกและฉุดตลาดหุ้นดิ่งลงอย่างหนัก
"ประเทศไหนก็ตามที่ต้องการเล่นเกม จากคำพิพากษาอันไร้สาระของศาลสูง โดยเฉพาะพวกที่ฉีกเศรษฐกิจสหรัฐฯเป็นชิ้นๆมาเป็นเวลาหลายปี และกระทั่งหลายทศวรรษ จะต้องเจอกับเพดานภาษีที่สูงกว่าเดิมมากและเลวร้ายกว่าเดิม เลวร้ายกว่าที่พวกเขาเพิ่งเห็นพ้องไปเมื่อเร็วๆนี้ พึงระวัง!!" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล
ทรัมป์ กล่าวว่า แม้คำตัดสินของศาลชี้ว่ามาตรการรีดภาษีของเขาภายใต้กฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ เป็นโมฆะ แต่คำพิพากษาได้ยืนยันว่าเขาสามารถใช้เพดานภาษีภายใต้อำนาจทางกฎหมายอื่นๆ "นั่นคือความมั่นคงและแน่นอนที่กฎหมาย ที่ทรงพลังกว่าเดิมมากและน่าสะพรึงกลัว กว่ามาตรการรีดภาษีที่ใช้ในเบื้องต้น"
เขาบ่งชี้ว่าสหรัฐฯอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่ กับบรรดาคู่ค้า แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ ในขณะที่โฆษกสำนักงานผู้แทนการค้าอเมริกา ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการของทรัมป์
คำเตือนของทรัมป์ มีขึ้นในขณะที่รัฐสภายุโรปตัดสินใจในวันจันทร์(23ก.พ.) เลื่อนการลงมติข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับสหรัฐฯออกไป หลัง ทรัมป์ กำหนดเพดานภาษีนำเข้าใหม่เป็นการชั่วคราว 15% กับสินค้านำเข้าทั้งหมดจากทุกประเทศ
สินค้าต่างๆของอียูที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงจะถูกสหรัฐฯเรียกเก็บภาษี 15% แต่มีข้อยกเว้นสำหรับสินค้าประเภทอาหารหลายร้อยรายการ อะไหล่เครื่องบิน แร่ธาตุสำคัญๆ ส่วนประกอบทางเภสัชกรรม และสินค้าอื่นๆ ในขณะที่อียูจะปลดภาษีสินนำเข้าจากสหรัฐฯหลายรายการ ในนั้นรวมถึงสินค้าภาคอุตสาหกรรม
เบื้องต้นเมื่อวันศุกร์(20ก.พ.) ทรัมป์ แถลงรีดภาษีชั่วคราวภายใต้มาตรา 122 ของกฎหมายการค้าปี 1974 ในอัตรา 10% ก่อนปรับเพิ่มเป็น 15% ในวันเสาร์(21ก.พ.) ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายนี้อนุญาต ทั้งนี้เพดานภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้ตอน 00.01น.ของวันอังคาร(24ก.พ.) ตามเวลาท้องถิ่น
เส้นทางในภายภาคหน้าของข้อตกลงการค้าที่ทรัมป์ทำไว้กับต่างชาติ ยังคงตกอยู่ในความไม่แน่นอน ทาง จีน เรียกร้องวอชิงตันยกเลิกมาตรการรีดภาษี ส่วนอียูระงับการรับรอง และอินเดียเลื่อนแผนเจรจาออกไป
เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ กล่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ว่ารัฐบาลทรัมป์คาดหมายว่าจะใช้มาตร 301 เปิดการสืบสวนรอบใหม่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่ยุติธรรม โดยเล็งเป้าไปยังหลายประเทศ ก้าวย่างทางกฎหมายที่คาดการณ์ว่าจะเปิดทางสำหรับการขู่รีดภาษีรอบใหม่
(ที่มา:รอยเตอร์)