สีหศักดิ์'แก้เกมกัมพูชา!ให้สัมภาษณ์สื่อดังฝรั่งเศส ยันไทยเลี่ยงยั่วยุ-ไม่ได้ยึดดินแดนเขมร(ชมคลิป)

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ลุยแก้เกมกัมพูชา รุดให้สัมภาษณ์กับ ฟรองซ์24 สื่อมวลชนชื่อดังของฝรั่งเศส เรียกร้องลดสถานการณ์ความตึงเครียดกับกัมพูชา เตือนความขัดแย้งรอบใหม่ อาจหมายถึงชีวิตที่ต้องสูญเสียมากกว่าเดิม พร้อมกับปฏิเสธคำกล่าวอ้างด้านดินแดนของกัมพูชา ยืนยันว่า "ไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิง" และกล่าวหาพนมเปญ พยายามทำให้ความขัดแย้งขยายวงสู่ระดับนานาชาติ
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ฟรองซ์24 ของฝรั่งเศส รายงานว่าไทยและกัมพูชาลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2025 ไม่กี่สัปดาห์ตามหลังเหตุปะทะนองเลือด ที่เข่นฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายสิบรายและพลเรือนต้องพลัดถิ่นฐานกว่า 1 ล้านคน อย่างไรก็ตามนายสีหศักดิ์ ยอมรับกับฟรองซ์24 ว่าข้อตกลงดังกล่าวยังคงเปราะบาง หลังจากข้อตกลงที่มีสหรัฐฯเป็นคนกลางก่อนหน้านี้ พังครืนลง ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ หลังพิธีลงนาม
ไม่กี่วันก่อน นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวอ้างว่าไทยยังคงยึดที่ตั้งต่างๆที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชา อย่างไรก็ตามทางนายสีหศักดิ์ ให้สัมภาษณ์กับฟรองซ์24 ตอบโต้ว่า "เป็นฝ่ายกัมพูชาที่ยังคงพยายามขยายความขัดแย้งไปสู่ระดับนานาชาติ และคำกล่าวอ้างต่างๆนานานั้น ที่ไม่เป็นความจริง"
รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย เปิดเผยกับฟรองซ์24 ต่อว่า ได้ติดต่อกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ผ่านแอปพลิเคชั่น WhatsApp ในความพยายามขัดขวางไม่ได้สถานการณ์ลุกลามขึ้นมาอีก โดยเน้นว่า ความขัดแย้งรอบใหม่ใดๆ นั่นหมายถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม "เราจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการกระทำแห่งการยั่วยุต่างๆนานา"
จากนั้นนายสีหศักดิ์ เบี่ยงประเด็นดึงดูดความสนใจไปยังเรื่องพม่า โดยรัฐมนตรีต่างประเทศรายนี้แสดงออกถึงความปรารถนาของไทยในการดึงพม่ากลับสู่อาเซียน เกือบ 5 ปี หลังกองทัพก่อรัฐประหารในประเทศแห่งนี้
"เราต้องการสันติภาพที่ยั่งยืนในพม่า มันอยู่ในความสนใจของเรา" นายสีหศักดิ์กล่าว อย่างไรก็ตามเขาเน้นย้ำว่าการกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง "ไม่ใช่ถนนเดินรถทางเดียว" ดังนั้นพม่าจึงจำเป็นต้อง "เดินหน้าพูดคุยต่อไป คืนสู่ความปรองดองและสถาปนากระบวนการสันติภาพที่ทำได้จริง"
(ที่มา:ฟรองซ์24)