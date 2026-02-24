ยังแพงไม่พอ!ฝ่ายค้านอิสราเอลยุเลิกฟังสหรัฐฯ ลุยถล่มบ่อน้ำมันอิหร่านโค่นระบอบปกครอง'ผู้นำสูงสุด'

ยาอีร์ ลาปิด ผู้นำฝ่ายค้านอิสราเอล กล่าวอภิปรายในรัฐสภา เรียกร้องให้ถล่มบ่อน้ำมันและที่ตั้งทางพลังงานของอิหร่าน อ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวจะช่วยโค่นล้ม ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น "ระบอบปกครองอยาตอลเลาะห์' แม้ว่ามันอาจโหมกระพือรอยร้าวทางการทูตกับสหรัฐฯก็ตาม
"คุณก็รู้ ผมเป็นผู้นำฝ่ายค้าน เนทันยาฮูกับผมเป็นคู่แข่งกัน แต่ในเรื่องนี้ เขาพูดถูก อิหร่านต้องถูกโจมตีอย่างเต็มกำลัง" ลาปิดกล่าว "ถ้าเหตุเผชิญหน้าปะทุขึ้น เราจะวางความขัดแย้งทั้งหมดที่มีอยู่ไว้ก่อน" ลาปิดระบุ
ลาปิด เรียกร้องอิสราเอลอย่าได้ลังเล แม้อาจต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาให้คำจำกัดความว่าเป็นการเผชิญหน้าทางการทูตอย่างระมัดระวังกับวอชิงตัน "บ่อน้ำมันและที่ตั้งทางพลังงานทั้งหลายต้องถูกบอมบ์ มันเป็นสิ่งที่จะช่วยโค่นล้มระบอบปกครองอยาตอลเลาะห์" อ้างถึง อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน
ในด้าน เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวกับรัฐสภาในวันจันทร์(23ก.พ.) ยอมรับว่าอิสราเอลกำลังเดินทางผ่านวันเวลาที่ซับซ้อนและยากลำบาก ส่งสัญญาณว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดที่หนักหนาสาหัสขึ้นเรื่อยๆกับอิหร่าน และแนวโน้มการเผชิญหน้าในวงกว้าง
ระหว่างกล่าวกับรัฐสภา เนทันยาฮู บอกว่าประเทศกำลังเผชิญวันเวลาที่ "ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประเทศชาติ " พร้อมยอมรับว่าสถานการณ์ความไม่แน่นอนจะมีอยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง "ไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร" เขากล่าว และเรียกร้องขอความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในขณะที่อิสราเองต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายกับอิหร่าน
สถานีโทรทัศน์ชาแนล 12 รายงานว่าพวกเจ้าหน้าที่อิสราเอลมองการเจรจารอบถัดไประหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี(26ก.พ.) ในเจนีวานั้น เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก ขณะที่ เนทันยาฮู เตือนว่า เตหะราน จะเจอกับการตอบโต้หนักหน่วงรุนแรง ถ้าโจมตีอิสราเอล "อิหร่านจะทำผิดพลาดครั้งมโหฬารที่สุดในประวัติศาสตร์ ถ้าทำเช่นนั้น"
รายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ KAN ระบุว่าอิสราเอลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่ สหรัฐฯ จะกำหนดข้อจำกัดกับเทลอาวีฟ ในการโจมตีอิหร่าน ในชั่วโมงแรกๆ ในกรณีที่อเมริกาเปิดปฏิบัติการโจมตี
อย่างไรก็ตามหากกว่า อิหร่าน ยิงขีปนาวุธเข้าใส่เทลอาวีฟ ทางอิสราเอลก็จะได้รับไฟเขียวจากสหรัฐฯ ให้โจมตีถล่มอิหร่านในทันที
แนวโน้มการเผชิญหน้า มีขึ้นหลังจากสหรัฐฯเพิ่มประจำการกองกำลังในภูมิภาค ท่ามกลางรายงานข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะลงมือโจมตีอิหร่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเตหะราน
(ที่มา:อนาโดลู)