ผวามิคสัญญี!เม็กซิโกส่งทหารนับหมื่นหยุดเหตุรุนแรง รับมือปะทะเดือดหลังเจ้าพ่อยาเสพติดดังถูกกองทัพสังหาร(ชมคลิป)

เม็กซิโกส่งทหาร 10,000 นาย เข้าสยบเหตุปะทะที่ถูกจุดชนวนขึ้นจากการสังหารเจ้าพ่อค้ายาเสพติด ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดของประเทศ โหมกระพือสถานการณ์รุนแรง ที่เข่นฆ่าชีวิตไปแล้วหลายสิบราย จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์(23ก.พ.)
เนเมซิโอ โอเซเกรา (Nemesio Oseguera) หรือ "เอล เมนโช" หัวหน้าแก๊ง Jalisco New Generation Cartel (CJNG) ได้รับบาดเจ็บระหว่างยิงตอบโต้กับทหาร ในเมืองตาปัลปา บนชายฝั่งแปซิฟิกของรัฐฮาลิสโก เมื่อวันอาทิตย์(22ก.พ.) ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะบินไปยังเม็กซิโก ซิตี จากการเปิดเผยของกองทัพ
ข่าวการตายของ โอเซเกรา ซึ่งถูกสหรัฐฯตั้งค่าหัว 15 ล้านดอลลาร์ โหมกระพือสถานการณ์ความรุนแรง โดยบรรดาสมาชิกแก๊งปิดกั้นถนนสายต่างๆใน 20 รัฐ พร้อมจุดไฟเผารถยนต์และแหล่งธุรกิจหลายแห่ง ขณะที่ โอมาร์ กาเซีย ฮาร์ฟุช เลขาธิการฝ่ายความมั่นคง เปิดเผยว่ามีสมาชิกกองกำลังป้องกันชาติอย่างน้อย 25 ราย เสียชีวิตในเหตุปะทะที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
ฮาร์ฟุช เผยต่อว่าเจ้าหน้าที่รักษาคุ้มกันเรือนจำ, สมาชิกสำนักงานอัยการรัฐ และผู้ต้องสงสัยสมาชิกแก๊งอาชญากรรม Oseguera เสียชีวิต ท่ามกลางเหตุปะทะด้วยเช่นกัน
ริคาร์โด เทรวิลลา รัฐมนตรีกลาโหม บอกว่ามือปืน 8 รายที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกแก๊งค้ายา เสียชัวิตในปฏิบติการของกองกำลังพิเศษเข้าจับกุมตัว โอเซเกรา และทหารได้รับบาดเจ็บ 3 นาย
พวกชาวบ้านที่อยู่ในอาการหวาดผวา พากันหลบซ่อนตัวและบรรดานักท่องเที่ยวหลบภัยอยู่แต่ในโรงแรมและรีสอร์ท ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความโกลาหล หลังสมาชิกแก๊งค้ายาเสพติดออกอาละวาด
ในวันจันทร์(23ก.พ.) รัฐบาลส่งทหารเข้าไปยังรัฐฮาลิสโก หนึ่งในเมืองที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปีนี้ อีก 2,500 นาย ส่งผลให้มีทหารประจำการในเมืองแห่งนี้ เพิ่มเป็น 10,000 นายแล้ว นับตั้งแต่วันอาทิตย์(22ก.พ.)
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยังไม่ตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อข่าวการตายของ โอเซเกรา แต่เขาโพสต์ข้อความเป็นทรูธโซเชียลสั้นๆว่า "เม็กซิโกต้องยกระดับความพยายามของพวกเขา จัดการกับแก๊งอาชญากรรมและยาเสพติด"
ในเมืองอากีลียา บ้านเกิดของเอล เมนโช ในรัฐมิโชอากัน พวกชาวบ้านพากันปิดกั้นท้องถนนในตอนเช้าวันจันทร์(23ก.พ.) ภาพถ่ายที่แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์พบเห็นกลุ่มควันหาทึบลอยพวยพุ่งขึ้นเหนือหมู่บ้านตามแถบภูเขา หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์(22ก.พ.) กลุ่มมือปืนสมาชิกแก๊งค้ายา โจมตีป้อมทหารท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใกล้กับอากีลียา
"ตอนแรกมีการสู้รบดวลปืนกันครั้งใหญ่ ตามมาด้วยรอบแล้วรอบเล่า แต่พวกเขาไม่สามารถรุกคืบได้ เพราะมีทหารเข้ามาหยุดพวกเขาไว้" ชาวบ้านรายหนึ่งเผย
ที่เมืองกัวดาลาฮารา เมืองเอกของรัฐฮาลิสโก โรงเรียนยังคงปิดการเรียนการสอน และระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดระงับให้บริการ พบเห็นประชาชนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณห้างร้านที่ยังเปิดทำการ โดยเฉพาะตามร้านขายตอร์ติญา ขณะที่ชาวบ้านผู้หวาดวิตกกำลังหาทางกักตุนข้าวปลาอาหาร
มาเรีย เมดินา พนักงานของสถานีบริการเชื้อเพลิงแห่งหนึ่ง ที่ถูกจุดไฟเผาเมื่อวันอาทิตย์(22ก.พ.) เปิดเผยว่ากลุ่มมือปืนปรากฏตัวขึ้นและสั่งให้ทุกคนออกไป "ฉันคิดว่าพวกเขากำลังจะลักพาตัวพวกเรา ฉันวิ่งหนีไปหาที่หลบซ่อนตัวร่วมกับคนอื่นๆ"
เหตุความรุนแรงยังเกาะกุมเมืองตากอากาศปูเอร์โต วัลลาร์ตา ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐฯ และจากผลกระทบนี้ ทำให้อเมริกา, สหราชอาณาจักร และแคนาดา ออกคำเตือนด้านการเดินทาง ส่วน ออสเตรเลีย เรียกร้องพลเมืองอยู่ในความระแวดระวังอย่างที่สุด
เที่ยวบินหลายสิบเที่ยวในสหรัฐฯและแคนาดา ที่มุ่งหน้าสู่เม็กซิโก จำเป็นต้องยกเลิก
การบุกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ถือเป็นปฏิบัติการสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของเม็กซิโกในการปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดที่ลักลอบขนยาเสพติดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ รวมถึงเฟนทานิล เข้าสู่สหรัฐฯ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โจอาควิน 'เอล ชาโป' กุซมัน และอิสมาเอล "เอล มาโย" ซัมบาดา ผู้นำของแก๊งคู่แข่งซิโนโลอา (Sinaloa) ถูกจับกุมได้ทั้งเป็น และขณะนี้ทั้งสองถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำของอเมริกา
เม็กซิโก บอกว่าปฏิบติการจับกุม โอเซเกรา ได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ขณะที่ แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาว ยืนยันเช่นกันว่าวอชิงตัน "มอบการสนับสนุนด้านข่าวกรอง" อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเม็กซิโก เน้นย้ำว่ากองกำลังสหรัฐฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการจู่โจมจับกุม
(ที่มา:เอเอฟพี)