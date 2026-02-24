ทองคืนชีพทะลุ$5,200 น้ำมันลง-ดาวโจนส์ดิ่ง820จุด 'ทรัมป์'ยังดิ้นหาทางรีดภาษีโลก

ราคาน้ำมันขยับลงในวันจันทร์(23ก.พ.) ก่อนหน้าการเจจานิวเคลียร์รอบ 3 ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน และท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมากขึ้น ตามหลังความโกลาหลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการรีดภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปัจจัยหลังนี้ฉุดวอลล์สตรีทร่วงหนัก และดันทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 3%
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 17 เซนต์ ปิดที่ 66.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 27 เซนต์ ปิดที่ 71.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิหร่าน บ่งชี้ว่าพวกเขาพร้อมประนีประนอมในโครงการนิวเคลียร์ แลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและรับรองสิทธิในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของเตหะรานกล่าวกับรอยเตอร์ ก่อนหน้าการเจรจารอบใหม่กับสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(26ก.พ.)
ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ผลักให้น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นมากกว่า 5% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2025
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯดิ่งลงหนักในวันจันทร์(23ก.พ.) ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความปั่นป่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ และผลลัพธ์จากคำตัดสินของศาลสูงอเมริกา ที่ชี้ว่ามาตรการรีดภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นโมฆะ ส่งให้นักลงทุนหนีจากสินทรัพย์เสี่ยง
ดาวโจนส์ ลดลง 821.91 จุด (1.66 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,804.06 เอสแอนด์พี ลดลง 71.76 จุด (1.04 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,837.75 จุด แนสแดค ลดลง 258.80 จุด (1.13 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,627.27 จุด
แรงเทขายทั้งกระดานฉุดให้ดัชนีหลักทั้ง 3 ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบมากกว่า 1% สินทรัพย์เสี่ยงถูกกัดเซาะจากความหวั่นวิตกที่มีมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับแนวโน้มความวุ่นวายสืบเนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษญ์ที่ปรากฏขึ้นมาใหม่ และถ้อยแถลงที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของทรัมป์ เกี่ยวกับนโยบายการค้า ซึ่งโหมกระพือความผันผวนในตลาดมาตลอดขวบปีแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัย 2
ประธานาธิบดีทรัมป์ เพิ่มการเรียกเก็บภาษีศุลกากรทั่วโลกสู่ระดับ 15% เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา พร้อมเตือนว่า สหรัฐฯจะมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมในช่วงเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้า
ความเคลื่อนไหวดังกล่าว มีขึ้นหลังจาก ศาลสูงสหรัฐฯมีมติด้วยคะแนนเสียง 6-3 ตัดสินยกเลิกมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ปธน.ทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตในการกำหนดมาตรการภาษีโดยอาศัยกฎหมายที่สงวนไว้สำหรับภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ
ส่วนราคาทองคำพุ่งขึ้นมากว่า 2% แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในวันจันทร์(23ก.พ.) จากแรงเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนรีดภาษีของทัมป์ หลังเขาประกาศขึ้นภาษี แม้ศาลตัดสินตีตกมาตรการรีดภาษีของเขาก่อนหน้านี้ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 2.80 % อยู่ที่ 5,225.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)