โลกวุ่น! ต่างฝ่ายชิงได้เปรียบหลัง‘ภาษีโหดทรัมป์’เป็นโมฆะ จีนกระทุ้งUSเลิกใช้มาตรการฝ่ายเดียว ขณะอียูจี้สหรัฐฯยึดดีลเดิม

จีนกระทุ้งสหรัฐฯ ยกเลิกภาษีศุลกากรฝ่ายเดียวที่ผิดทั้งกฎการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของอเมริกาเอง ด้านอียูเรียกร้องวอชิงตันยึดมั่นกับข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว และควรชี้แจงอย่างชัดเจนว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลสูงสุด
กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงเมื่อวันจันทร์ (23 ก.พ.) ว่า กำลังประเมินผลกระทบจากคำตัดสินในวันศุกร์ (20) ของศาลสูงสุดของสหรัฐฯ ที่ระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) ปี 1977 ในการกำหนดจัดเก็บภาษีศุลกากรกับประเทศต่างๆ ดังนั้นการสั่งขึ้นภาษีทั้งหมดของเขาโดยอาศัยกฎหมายฉบับนี้จึงถือว่าผิดกฎหมายและเป็นโมฆะ
ทรัมป์ซึ่งเดือดดาลมากกับคำตัดสินดังกล่าว ได้ประกาศในวันเดียวกันใช้อำยสขตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง นั่นคือ มาตรา 122 ของกฎหมายการค้าปี 1974 ขึ้นภาษีนำเข้าทั่วโลกอัตรา 10% จากนั้นก็สั่งเพิ่มเป็น 15% ในวันถัดมา มีผลบังคับนับจากวันอังคาร (24 ก.พ.) อย่างไรก็ดี มาตรา 122 นี้จะใช้บังคับได้เพียง 150 วัน ไม่เหมือนกับการอ้าง IEEPA ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา
คำแถลงในวันจันทร์ของกระทรวงพาณิชย์จีน ยังเรียกร้องให้อเมริกายกเลิกมาตรการภาษีศุลกากรฝ่ายเดียวซึ่งละเมิดกฎการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายของอเมริกาเอง อีกทั้งยังไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่าย พร้อมสำทับว่า ไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้า และลัทธีกีดกันการค้าไม่ได้ช่วยอะไร
ขณะเดียวกัน กระทรวงต่างประเทศจีนยังตั้งข้อสังเกตว่า อเมริกากำลังวางแผนใช้มาตรการทางเลือกต่างๆ เช่น การสอบสวนทางการค้า เพื่อคงอัตราภาษีศุลกากรเดิมไว้ และสำทับว่า จีนจะจับตาความเคลื่อนไหวนี้ต่อไปและจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างแน่วแน่
คำเตือนนี้เกิดขึ้นก่อนที่ทรัมป์มีแผนเยือนจีนในเดือนเม.ย. กระนั้น เจมิสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ (22 ก.พ.) ว่า การพบกันระหว่างทรัมป์กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะไม่มีการถกเถียงกันในประเด็นการค้า
เขายังบอกว่า ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน สหภาพยุโรป (อียู) และคู่ค้าอื่นๆ จะยังมีผลบังคับใช้ตามเดิม แม้ศาลสูงสุดวินิจฉัยให้ยกเลิกภาษีศุลกากรที่อิงกับ IEEPA ก็ตาม
คำตัดสินของศาลสูงสุดและการตอบโต้เช่นนี้ของทรัมป์ ทำให้สถานการณ์การค้าโลกกำลังอยู่ในภาวะไร้ความแน่นอนยิ่งกว่าเดิม
เกาหลีใต้เผยว่า จะหารือกับอเมริกาต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่สมดุลระหว่างสองประเทศ ขณะที่คิม จุง-ควอน รัฐมนตรีอุตสาหกรรมกล่าวในวันจันทร์ว่า อุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนแล้วกังวลกับเรื่องนี้
สำหรับที่อินเดีย แหล่งข่าวในกระทรวงพาณิชย์เผยว่า รัฐบาลเลื่อนแผนส่งทีมเจรจาการค้าไปวอชิงตันเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าชั่วคราวขั้นสุดท้ายที่เดิมกำหนดไว้ในสัปดาห์นี้ออกไปก่อน
ส่วนที่ยุโรป คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางแห่งยุโรป กล่าวว่า บริษัทต่างๆ ต้องการความแน่นอน ไม่ใช่การฟ้องร้องทางกฎหมาย และแนะนำว่า แผนการภาษีศุลกากรใหม่ของอเมริกาต้องมีการกำหนดชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องในอนาคต รวมทั้งรับประกันว่า สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ
นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของอียู ยังออกคำแถลงเมื่อวันอาทิตย์ เรียกร้องให้อเมริกายึดมั่นกับข้อตกลงการค้าที่สองฝ่ายตกลงกันเมื่อปีที่แล้ว และชี้แจงอย่างชัดเจนว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของศาลสูงสุด
คำแถลงของคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งทำหน้าที่เจรจานโยบายการค้าในนามของ 27 ชาติสมาชิกอียู ยังระบุว่า สถานการณ์ปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรม สมดุล และมีผลประโยชน์ร่วมกันตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้
เป็นที่น่าสังเกตว่า คำแถลงนี้ใช้ถ้อยคำชัดเจนกว่าเมื่อวันศุกร์ที่คณะกรรมาธิการยุโรประบุเพียงว่า กำลังศึกษาผลกระทบจากคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดของอเมริกา และจะหารือกับคณะบริหารสหรัฐฯ ต่อไป
ภายใต้ข้อตกลงการค้าที่ตกลงกันเมื่อปีที่แล้ว อเมริกากำหนดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่วนใหญ่ของอียูไว้ที่ 15% นอกเหนือจากสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ภาษีศุลกากรเฉพาะอุตสาหรรม เช่น เหล็กกล้า นอกจากนั้น อเมริกายังละเว้นภาษีสำหรับสินค้าบางอย่าง เช่น เครื่องบินและชิ้นส่วนอะไหล่
ด้านบรัสเซลส์ตกลงยกเลิกภาษีศุลกากรบางอย่างที่เรียกเก็บจากสินค้าอเมริกันหลายรายการ และยกเลิกการขู่ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษี
อย่างไรก็ดี ขณะนี้ไม่มีความชัดเจนว่า ภาษีใหม่ 15% ของทรัมป์จะใช้แทนภาษีตามข้อตกลงเดิมระหว่างอเมริกากับอียูหรือไม่ ซึ่งหากใช้แทน การยกเว้นภาษีบางรายการสำหรับอียูอาจถูกยกเลิก
ภาษีใหม่ยังอาจถูกนำไปบวกเพิ่มกับภาษีสำหรับประเทศที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) ของอเมริกา ขณะที่ข้อตกลงเดิมไม่อนุญาตให้มีการจัดเก็บภาษีเพิ่ม
นอกจากนี้ ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของอียูจะหายไป เนื่องจากภายใต้ภาษีใหม่ของทรัมป์ ประเทศอื่นๆ จะเสียภาษีศุลกากรให้อเมริกา 15% เท่ากับอียู
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์)