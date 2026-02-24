ขู่ไปเจรจาไป! อิหร่าน-สหรัฐฯเตรียมเปิดเจรจากันอีกรอบ ลือเตหะรานจะยอมยื่นข้อเสนอใหม่แลกปิดดีล

อิหร่านคาดหวังยังมีโอกาสแก้ไขข้อขัดแย้งกับอเมริกาด้วยแนวทางการทูต เตรียมเจรจารอบสามที่เจนีวาวันพฤหัสฯ (26 ก.พ.) ขณะแหล่งข่าวฝ่ายเตหะรานเผย พวกเขาอาจยอมประนีประนอมเรื่องยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ แลกเปลี่ยนกับการที่วอชิงตันยกเลิกมาตรการแซงก์ชัน และยอมรับโครงการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน
บาดร์ อัลบูไซดี รัฐมนตรีต่างประเทศโอมาน ซึ่งเป็นตัวกลางการเจรจา ยืนยันในวันอาทิตย์ (22 ก.พ.) ว่า การเจรจานิวเคลียร์รอบที่สามระหว่างอิหร่านกับอเมริกา จะจัดขึ้นที่เจนีวาในวันพฤหัสฯ
ขณะเดียวกัน รอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านว่า อิหร่านพร้อมประนีประนอมเพื่อบรรลุข้อตกลงกับอเมริกา แลกกับการที่วอชิงตันยกเลิกมาตรการแซงก์ชันทางเศรษฐกิจและการยอมรับสิทธิ์ของเตหะรานในการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์เพื่อใช้ในทางสันติ
ภายใต้ข้อเสนอดังกล่าว เตหะรานจะพิจารณาอย่างจริงจังในการส่งยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะสูงที่สุดออกนอกประเทศราวๆ ครึ่งหนึ่ง และเจือจางส่วนที่เหลือ พร้อมเข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มกิจการร่วมค้าเพื่อดำเนินการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของระดับภูมิภาค
นอกจากนั้น อิหร่านยังเสนอให้บริษัทอเมริกันมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่ของอิหร่าน ในฐานะผู้รับเหมาปฏิบัติงานตามสัญญาที่จะตกลงกัน
ด้านประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่าน ก็โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า การหารือที่กระทำกันก่อนหน้านี้มีสัญญาณความคืบหน้าที่ดี แต่ย้ำว่า เตหะรานพร้อมรับมือสำหรับทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้
ส่วนที่วอชิงตัน สตีฟ วิตคอฟฟ์ ที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เป็นผู้นำทีมเจรจาของอเมริกา ให้สัมภาษณ์กับทีวีฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวันเสาร์ (21) ว่า ทรัมป์แสดงความสงสัยว่า ทำไมอิหร่านจึงไม่ยอมจำนนและตกลงจำกัดโครงการนิวเคลียร์ ทั้งที่ถูกอเมริกากดดันทางทหารอย่างหนักหน่วง
ทั้งนี้ ในขณะนี้อเมริการะดมกองเรือรบและเครื่องบินรบขนาดใหญ่โตเข้าไปเตรียมพร้อมในตะวันออกกลาง ขณะที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์เตือนว่า “จะเกิดเรื่องเลวร้ายของจริง” ถ้าไม่มีข้อตกลงเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งยาวนานเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน
ทางด้านอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ตอบโต้ผ่าน X ว่า “ที่ไม่ยอมจำนน เพราะเราคืออิหร่าน” พร้อมให้สัมภาษณ์กับเครือข่ายทีวีซีบีเอสว่า ยังมีโอกาสในการแก้ไขข้อขัดแย้งกับอเมริกาด้วยแนวทางการทูต โดยเตหะรานกำลังร่างข้อตกลงที่เป็นไปได้ ก่อนสำทับว่า อิหร่านมีสิทธิ์ปกป้องตนเองเต็มที่ถ้าถูกอเมริกาโจมตี และย้ำว่า การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นสิ่งที่อิหร่านมีอำนาจตัดสินใจเอง
บรรดาชาติตะวันตกต่างหวาดกลัวว่า โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีเป้าหมายในการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ ทว่า เตหะรานยืนกรานมาตลอดว่า ตนเองมีสิทธิ์เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านพลเรือน
นอกจากจากเรื่องนิวเคลียร์แล้ว เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านเผยว่า ประเด็นที่สองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้คือ ขอบเขตและกลไกในการยกเลิกมาตรการแซงก์ชันต่อเตหะราน
ขณะเดียวกัน วิตคอฟฟ์ยังเผยในการให้สัมภาษณ์ฟ็อกซ์นิวส์ว่า ตนได้พบกับเรซา ปาห์ลาวี ทายาทของพระเจ้าชาห์ที่ถูกโค่นล้มในการปฏิวัติอิสลามปี 1979 การพบครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของทรัมป์ แต่เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการพูดคุย
ปาห์ลาวีที่ลี้ภัยอยู่นอกอิหร่าน กำลังพยายามประกาศตนเป็นศูนย์รวมใจของผู้ประท้วงไม่พอใจระบอบปกครองปัจจุบันของอิหร่าน โดยเฉพาะตั้งแต่ที่เกิดการประท้วงภายในอิหร่านระลอกล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วที่เชื่อกันว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เขากล่าวตอนต้นเดือนว่า การแทรกแซงทางทหารของอเมริกาอาจช่วยรักษาชีวิตของชาวอิหร่าน และเรียกร้องอเมริกาว่า ไม่ควรเสียเวลาเจรจากับพวกผู้นำทางศาสนาในเตหะรานนานเกินไป
อิหร่านกับสหรัฐฯได้เคยเปิดการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์เมื่อปีที่แล้ว ทว่าสะดุดลงหลังจากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านอันเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม 12 วันในเดือนมิ.ย. แล้วอเมริกายังเข้าร่วมช่วงสั้นๆ ด้วยการทิ้งระเบิดถล่มโรงงานนิวเคลียร์สำคัญหลายแห่งของอิหร่าน
ก่อนหน้านี้ อิหร่านกล่าวว่า ต้องการบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วหากจะนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการแซงก์ชันที่พวกเขายอมรับว่าส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นสาเหตุสำคัญของการประท้วงซึ่งเริ่มต้นเมื่อช่วงปีที่แล้ว จากนั้นก็ลุกลามกลายเป็นการต่อต้านรัฐบาลและนำไปสู่การถ๔กปราบปรามนองเลือดต้นปีนี้
แรกเริ่มนั้น ทรัมป์ออกมาสนับสนุนผู้ประท้วงในอิหร่านและขู่เข้าแทรกแซงถ้ารัฐบาลเตหะรานปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรง แต่ต่อมาเมื่อการประท้วงสงบลง ทรัมป์จึงเบนเข็มมาโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแทน
ในวันอาทิตย์ มีรายงานจากสื่อท้องถิ่นและสื่อออนไลน์ว่า นักศึกษาอิหร่านจำนวนหนึ่งชุมนุมประท้วงกันในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเป็นวันที่ 2 และมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)