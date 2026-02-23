เม็กซิโกระส่ำ! แก๊งค้ายาปะทะเดือด หลังเจ้าพ่อยาเสพติดชื่อดัง 'เอล เมนโช' ถูกกองทัพสังหาร

เนเมซิโอ โอเซเกรา (Nemesio Oseguera) หรือ "เอล เมนโช" หนึ่งในเจ้าพ่อค้ายาเสพติดที่ฉาวโฉ่ที่สุดของเม็กซิโก ถูกสังหารในการบุกจู่โจมของกองทัพเม็กซิโกเมื่อวันอาทิตย์ (22 ก.พ.) ส่งผลให้พวกแก๊งค้ายาเสพติดออกมาก่อความไม่สงบอย่างกว้างขวาง
ประธานาธิบดี คลอเดีย เชนบาม กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากวอชิงตันให้เร่งปฏิบัติการปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดที่ถูกกล่าวหาว่าผลิตและลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนไปสหรัฐฯ โดยเฉพาะยาเฟนทานิลซึ่งเป็นสารเสพติดสังเคราะห์โอปิออยด์
โอเซเกรา วัย 60 ปี หัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติด
Jalisco New Generation Cartel (CJNG) เสียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัว หลังจากได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติการทางทหารของหน่วยรบพิเศษเม็กซิโกในเมืองตาปัลปา บนชายฝั่งแปซิฟิกของรัฐฮาลิสโก ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมเม็กซิโก
ศพของเขาถูกส่งถึงกรุงเม็กซิโกซิตีในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ (22) โดยมีขบวนรถของกองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติคุ้มกันอย่างแน่นหนา
รอยเตอร์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ (22) ว่า กองกำลังเฉพาะกิจที่นำโดยกองทัพสหรัฐฯ ชุดใหม่มีบทบาทในการบุกจู่โจมที่ดำเนินการโดยกองกำลังเม็กซิโก ต่อมา แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า สหรัฐฯ ให้การสนับสนุนเม็กซิโกในด้านข่าวกรอง
ลีวิตต์ เสริมว่า รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ "ขอชื่นชมและขอบคุณกองทัพเม็กซิโกสำหรับความร่วมมือและการปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จ"
หลังจากมีรายงานการเสียชีวิตของ เอล เมนโช บรรดาสมุนแก๊งค้ายาเสพติดได้ออกมาปิดกั้นทางหลวงด้วยรถยนต์ที่ถูกเผา เผาทำลายธุรกิจในหลายรัฐ จนทำให้บางพื้นที่ของประเทศกลายเป็นอัมพาต แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากพลเรือน
ในเมืองปวยร์โตวัลลาร์ตา เมืองตากอากาศริมทะเลชื่อดังของรัฐฮาลิสโก นักท่องเที่ยวที่ตื่นตระหนกได้เขียนบรรยายบนโซเชียลมีเดียว่าเป็น "เขตสงคราม" ขณะที่กลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ารอบๆ อ่าว ล่าสุดสายการบินแอร์แคนาดา ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ แอโรเม็กซิโก และอเมริกันแอร์ไลน์ ได้ระงับเที่ยวบินในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
- จากอดีตตำรวจสู่ "เจ้าพ่อยาเสพติด"
โอเซเกรา ซึ่งเป็นอดีตตำรวจ ก่อตั้งและควบคุมดูแลการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่ม CJNG ซึ่งตั้งชื่อตามรัฐฮาลิสโกทางตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองกัวดาลาฮารา หนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของเม็กซิโก
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา CJNG ได้ขยายตัวกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มค้ายาที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเม็กซิโก เป็นที่รู้จักในด้านยุทธวิธีที่รุนแรง รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน และการเกณฑ์คนเข้าเป็นสมาชิกโดยบังคับ
ภายใต้การนำของ เอล เมนโช กลุ่ม CJNG ยังกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีความหลากหลายสูง ขยายจากการค้ายาเสพติดไปสู่การขโมยเชื้อเพลิง การรีดไถ การค้ามนุษย์ และการฉ้อโกงทางการเงินที่ซับซ้อน กลุ่มค้ายานี้เป็นผู้บุกเบิกการใช้โดรนในการโจมตีพลเรือนในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกของเม็กซิโก ซึ่งช่วยให้ขยายอาณาเขตได้อย่างรวดเร็ว
การบุกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (22) ถือเป็นปฏิบัติการสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของเม็กซิโกในการปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดที่ลักลอบขนยาเสพติดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ รวมถึงเฟนทานิล เข้าสู่สหรัฐฯ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โจอาควิน 'เอล ชาโป' กุซมัน และอิสมาเอล "เอล มาโย" ซัมบาดา ผู้นำของแก๊งคู่แข่งซิโนโลอา (Sinaloa) ถูกจับกุมได้ทั้งเป็น และขณะนี้ทั้งสองถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำของสหรัฐฯ
แม้ฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ จะยกย่องการสังหาร เอล เมนโช ทว่าความรุนแรงที่ปะทุขึ้นภายในเม็กซิโกก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่รัฐบาล เชนบาม ต้องดำเนินการในแง่ของการสร้างสมดุลทางการเมืองไปพร้อมๆ กับการเร่งปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติด
เมื่อวันอาทิตย์ (22) เชนบาม เน้นย้ำว่ากิจกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังคงดำเนินไปตามปกติ ขณะที่โรงเรียนในหลายรัฐทั่วเม็กซิโกได้ยกเลิกการเรียนการสอนในวันจันทร์ (23) เพื่อความปลอดภัย ตามประกาศของหน่วยงานการศึกษาในระดับรัฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงกำลังจับตาดูว่า การถูกจับกุมและการเสียชีวิตของหัวหน้าแก๊งจะทำให้พวกแกนนำของ CJNG แตกแยก และนำไปสู่การต่อสู้นองเลือดภายในกลุ่มหรือไม่
"แน่นอนว่าจะมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มขั้วต่างๆ และเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านี้อาจกินเวลานานหลายปี" คาร์ลอส โอลิโว อดีตผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิเศษประจำสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ และผู้เชี่ยวชาญด้าน CJNG กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์