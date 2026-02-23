หมดสิทธิมงลง! อังกฤษเตรียมพิจารณาถอด 'อดีตเจ้าชายแอนดรูว์' ออกจากลำดับสืบสันตติวงศ์

สื่ออังกฤษรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลและพระราชวังบักกิงแฮมเมื่อวันเสาร์ (21 ก.พ.) ว่า สหราชอาณาจักรกำลังพิจารณากฎหมายเพื่อถอดถอน แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน วินด์เซอร์ ออกจากลำดับการสืราชบัลลังก์ อันเป็นผลมาจากการที่เจ้าตัวเข้าไปพัวพันกับมหาเศรษฐีค้ากาม เจฟฟรีย์ เอปสตีน
อดีตเจ้าชายแอนดรูว์เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งอังกฤษ ก่อนจะถูกถอดถอนพระยศและบรรดาศักดิ์ต่างๆ เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากความสัมพันธ์กับ เอปสตีน
เรื่องอื้อฉาวนี้ทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยเอกสารชุดสุดท้ายของ เอปสตีน เมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งบางส่วนบ่งชี้ว่า อดีตเจ้าชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดทางเพศ และการประพฤติมิชอบในหน้าที่การงาน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน แอนดรูว์ ยังถือเป็นรัชทายาทลำดับที่ 8 ในลำดับการสืบสันตติวงศ์ของอังกฤษ และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกษัตริย์หากพระองค์ทรงประชวรหรืออยู่ต่างประเทศ
รายงานจากเดอะการ์เดียนและบีบีซีระบุว่า รัฐบาลกำลังพิจารณากฎหมายเพื่อถอดถอนอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ออกจากลำดับการสืบราชบัลลังก์โดยสิ้นเชิง และแม้พระราชวังบักกิงแฮมจะยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ แต่แหล่งข่าวชี้ว่า ราชวงศ์อังกฤษจะไม่ขัดขวางการดำเนินการดังกล่าว และสมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 ก็เคยตรัสไว้ก่อนหน้านี้ว่า พระองค์ทรงสนับสนุนการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับพระอนุชา
อย่างไรก็ตาม รายงานชี้ว่า การถอดอดีตเจ้าชายออกจากลำดับสืบสันตติวงศ์จะต้องผ่านกระบวนการทางรัฐธรรมนูญที่สำคัญ ได้แก่ การผ่านร่างกฎหมายในทั้ง 2 สภา การได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต และการได้รับอนุมัติภายใต้พระราชบัญญัติเวสต์มินสเตอร์ (Statute of Westminster) ค.ศ. 1931 จาก 14 ประเทศในเครือจักรภพ รวมถึงแคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ความพยายามที่จะทำให้อดีตเจ้าชายแอนดรูว์หมดสิทธิในราชบัลลังก์ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากที่เขาถูกจับกุมในสัปดาห์นี้ในข้อหา "ประพฤติมิชอบในตำแหน่งราชการ" จากข้อกล่าวหาที่ว่า เขาแบ่งปันข้อมูลลับของรัฐบาลกับ เอปสตีน ในขณะที่ดำรงตำแหน่งทูตการค้าของสหราชอาณาจักรระหว่างปี 2001 ถึง 2011 ตามรายงานของสื่อ เขาได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกัน "ภายใต้การสอบสวน" และปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ
มีรายงานว่า บรรดารัฐมนตรีอังกฤษ รวมถึงนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ จะยังไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อลำดับสันตติวงศ์อย่างเป็นทางการ จนกว่าการสอบสวนของตำรวจจะเสร็จสิ้น
เจ้าหน้าที่สืบสวนยังไม่ได้ระบุว่า จะมีการดำเนินคดีกับอดีตเจ้าชายในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศหรือค้ามนุษย์หรือไม่ แต่ในเอกสารล่าสุดของ เอปสตีน มีการอ้างเบาะแสจากแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งกล่าวหาว่าอดีตเจ้าชายกระทำการทรมานเด็กอายุ 6 ขวบ และเอกสารที่ยืนยันคำกล่าวอ้างของ เวอร์จิเนีย จุฟเฟร่ ว่าเธอถูกค้ามนุษย์ไปให้เขาเมื่ออายุ 17 ปี
จุฟเฟร่ เสียชีวิตจากการปลิดชีพตนเองที่บ้านพักในออสเตรเลีย เมื่อเดือน เม.ย. ปี 2025
เอกสารของ เอปสตีน ได้ก่อให้เกิดเรื่องอื้อฉาวระดับโลก การลาออก และการสอบสวนทางอาญา แม้ว่าบุคคลสำคัญในชาติตะวันตกหลายคนที่ถูกกล่าวถึงจะปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ และยังไม่ถูกตั้งข้อหาใดๆ ก็ตาม
ก่อนหน้านี้ มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย กล่าวหาเจ้าหน้าที่ตะวันตกว่าพยายามปกป้องกลุ่มคนใกล้ชิดเอปสตีน ส่วน คิริลล์ ดมิทริเยฟ ผู้ช่วยของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ก็เรียกบรรดาคนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกระทำผิดว่าเป็น "พวกซาตาน"
ที่มา: RT