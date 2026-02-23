ใส่ไฟยับ!กัมพูชาเผยเอง'ฮุน มาเนต'เยือนสหรัฐฯ-ยุโรป ภารกิจลาก'บอร์ดสันติภาพ'แทรกแซงความขัดแย้งไทย

กัมพูชา ให้คำนิยามภารกิจเดินทางเยือนสหรัฐฯและยุโรป ของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เมื่อเร็วๆนี้ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามผลักดันอย่างครอบคลุม ในการปกป้องอธิปไตยและพิทักษ์พลเมือง ท่ามกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับไทย
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาล บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์(22ก.พ.) หลังจากพูดคุยทางการทูตในวอชิงตัน นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และคณะผู้แทนของเขา เดินหน้าเอื้อมมือเข้าหายุโรปเป็นลำดับถัดไป
เคพีที สื่อมวลชนแห่งรัฐของกัมพูชา ระบุว่าในวอชิงตัน นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เข้าร่วมในการประชุมสถาปนาคณะกรรมการสันติภาพ ณ สถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ การประชุมดังกล่าวที่ได้รับการรับรองจากมติหนึ่งของสหประชาชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน มีเป้าหมายส่งเสริมสันติภาพและบูรณะฟื้นฟูเขตความขัดแย้งต่างๆ ในนั้นรวมถึงฉนวนกาซา
สื่อมวลชนแห่งนี้รายงานต่อว่า การเข้าร่วมของกัมพูชาครั้งนี้มีน้ำหนักมากขึ้น เนื่องจากการประชุมได้หันกลับมาใส่ใจความขัดแย้งติดอาวุธระหว่างกัมพูชาและไทยเช่นกัน โดย เพ็ญ โพนา กล่าวว่าการพูดคุยหารือในเรื่องนี้ เป็นการเน้นย้ำว่าประชาคมนานาชาติมีความกังวลเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างละเมิดดินแดน และกรณีชาวกัมพูชาอีกหมื่นคนต้องพลัดถิ่นฐาน
ฮุน มาเนต แสดงความหวังว่า คณะกรรมการสันติภาพจะทำหน้าที่ในฐานะเป็นกลไกหนึ่งๆเพิ่มเติม สำหรับคลี่คลายความตึงเครียดและกอบกู้เสถียรภาพคืนสู่พื้นที่ต่างๆตาแนวชายแดน ตามรายงานของเคพีที
เคทีพีรายงานต่อว่า ระหว่างเดินทางเยือนสหรัฐฯ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาหลายราย ในนั้นรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ และผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีและผู้นำด้านนโยบายทั้งหลาย
สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานว่าสถานทูตสหรัฐฯประจำพนมเปญ แสดงความยินดีต่อบทบาทของกัมพูชา ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งคณะกรรมการสันติภาพ พร้อมให้คำนิยามความสัมพันธ์ทวิภาคี ว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเป็นประโยชน์ร่วมกัน
เพ็ญ โบนา ยังได้เน้นย้ำว่ากัมพูชายึดถือข้อตกลงหยุดยิงและถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธความพยายามใดๆในการเปลี่ยนแปลงชายแดนด้วยการใช้กำลัง เขาบอกว่าสถานะของกัมพูชาขึ้นอยู่กับสนธิสัญญาณประวัติศาสตร์ต่างๆนานา รวมไปถึงบันทึกการแบ่งเขตและหลักการในกฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุว่า รัฐที่เกิดใหม่จากการได้รับเอกราช หรือการแยกตัวออกไป ควรยึดถือพรมแดนภายในที่ดินแดนนั้นเคยมีอยู่ก่อนได้รับเอกราช เป็นพรมแดนระหว่างประเทศ(uti possidetis juris)
ในภารกิจของเขา ฮุน มาเนต ระบุว่ามันสะท้อนกลยุทธ์สองแนวทาง ได้แก่เสริมความเข้มแข็งในการเป็นพันธมิตรกับต่างแดน ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำจุดยืนอธิปไตยของกัมพูชาในเวทีโลก
(ที่มา:เคพีที)