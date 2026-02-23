รอไปก่อน!สหรัฐฯคิดชะลอขายอาวุธให้ไต้หวัน หวังเอาใจก่อนประชุมซัมมิต'ทรัมป์-สี'

แผนของสหรัฐฯในการขายอาวุธแก่ไต้หวัน ชนเข้าจังๆกับความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการได้มาซึ่งข้อตกลงการค้ากับปักกิ่ง ส่งผลให้เวลานี้แพ็คเกจการส่งมอบอาวุธตกอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอน ก่อนหน้าที่ ทรัมป์ มีกำหนดประชุมซัมมิตกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน
สี ส่งเสียงคัดค้านการขายอาวุธครั้งใหญ่ดังกล่าว ซึ่งทางปักกิ่งมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของดินแดน ที่พวกเขากล่าวอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ พวกผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคคาดหมายว่าวอชิงตันจะเลื่อนการแถลงขายออกไป ในระหว่างที่ ทรัมป์ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีสี ในเดือนเมษายน และหาทางรักษาไว้ซึ่งข้อตกลงพักรบการค้าที่เห็นพ้องกันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ลีล โกลด์สเตน ผู้อำนวยการโครงการเอเชีย ณ สถาบัน Defense Priorities ให้ความเห็นว่าดูเหมือนแพ็คเกจขายอาวุธนี้จะต้องเลื่อนออกไป และแถลงหลังจาก ทรัมป์ เสร็จสิ้นการเยือนจีนแล้ว เขาบอกว่าการขายดังกล่าว อาจรวมไปถึงอาวุธล้ำสมัยบางส่วน อย่างเช่นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง High Mobility Artillery Rocket System และระบบปืนใหญ่ M109 Paladin เช่นเดียวกับฝูงบิน F-16 เพิ่มเติม
"ยกตัวอย่าง มันมีความเป็นไปได้ที่ปักกิ่งจะขอให้สหรัฐฯ รับปากว่าจะขีดขวางการประจำการระบบขีปนาวุธพิสัยกลางบนเกาะต่างๆนอกชายฝั่ง ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งของจีน" โกลด์สเตน ให้สัมภาษณ์กับเดอะฮิลล์ เขาเชื่อว่าการพูดคุยดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นการละเมิดหลักการรับประกันทั้งหกประการ (The Six Assurances) แต่ชี้ว่าหลักการดังกล่าวไม่มีน้ำหนักมากพอ เพราะว่าส่วนใหญ่มันเก่าล้าสมัยและไม่สมเหตุสมผลแล้ว
สตีฟ เยตส์ นักวิจันด้านจีนและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ณ สถาบันวิจัยเชิงนโยบายเฮอริเทจ มองว่าแพ็คเกจขายอาวุธแก่ไต้หวัน ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ตายตัว สามารถหยุดหรือเดินหน้าด้วยหนทางอื่นๆตลอดการบริหารงานของรัฐบาล เนื่องจากกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวัน ที่ผ่านความเห็นชอบมาตั้งแต่ปี 1979 เขาชี้ว่ากรอบเวลาของการตัดสินใจ บ่อยครั้งสะท้อนถึงลำดับความสำคัญของเรื่องอื่นๆที่ประธานาธิบดีกำลังเผชิญ
"แพ็คเกจนี้ดูเหมือนประธานาธิบดีพร้อมลงนามแล้ว แต่มันมักถูกเบียดบังความสนใจจากประเด็นอื่นๆอยู่เสมอ" เยตส์กล่าวกับเดอะฮิลล์ "การเลื่อนคำแถลงไปจนกว่า เสร็จธุระทางการเมืองหรือการทูตในระยะสั้น ที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ถือเป็นเรื่องปกติ และได้บั่นทอนธุรกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด"
(ที่มา:เดอะฮิลล์)