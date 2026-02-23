เย้ยกันสนุก!สื่อกัมพูชาตีข่าวไทยติดอันดับต้นๆ แท็กซี่โกงผู้โดยสารหนักสุดในโลก

ไทยเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศ ที่มีจำนวนผู้โดยสารคร่ำครวญเกี่ยวกับการถูกโกงมากที่สุด ตามรายงานของสำนักข่าวขแมร์ทูเดย์ อ้างอิงผลการศึกษาระดับนานาชาติรอบใหม่ ที่ดำเนินการโดย AllClear บริษัทประกันภัยสัญชาติสหราชอาณาจักร ที่เสนอขายกรมธรรม์คุ้มครองความเสี่ยงภัยระหว่างการเดินทาง
ขแมร์ทูเดย์ระบุว่าผลการศึกษาของ AllClear เป็นการวิเคราะห์ข้อความต่างๆที่โพสต์บน Reddit แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเว็บบอร์ดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มากกว่า 450 โพสต์และความเห็นราวๆ 30,000 ความเห็น ที่พูดคุยกันเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับแท็กซี่ทั่วโลก จัดอันดับประเทศต่างๆบนพื้นฐานของปริมาณเสียงคร่ำครวญของพวกนักการเดินทาง โดย ไทย รั้งอันดับ 3 ของโลก เป็นรองเพียงตุรกีและอินเดีย และนำหน้าจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวหลักๆอื่นๆอีกหลายแห่ง
สื่อมวลชนกัมพูชาระบุว่าผลการวิเคราะห์ความเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าเสียงโอดครวญโดยทั่วไป เกี่ยวกับการคิดค่าบริการแพงเกินจริง, ปฏิเสธใช้มิเตอร์, พาอ้อมโดยไม่จำเป็น และสร้างความเข้าใจผิดขณะเจรจาค่าโดยสาร โดยเฉพาะในแห่งพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีการจรจรหนาแน่น
AllClear เน้นย้ำว่าอันดับดังกล่าว สะท้อนถึงจำนวนเสียงโอดครวญบนสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ใช่ทุกคนที่ประสบการณ์ตรงจากการเผชิญกลโกงด้วยตนเอง ขณะเดียวกันประเทศทั้งหลายที่มีภาคการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ก็มีแนวโน้มมีรายงานเกี่ยวกับการโดนโกงมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เนื่องจากมีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ขแมร์ทูเดย์ ระบุว่านอกเหนือจากไทยแล้ว ประเทศอื่นๆที่ถูกอ้างถึงบ่อยครั้งในเสียงโอดครวญเกี่ยวกับเหตุถูกแท็กซี่ฉ้อโกง ในนั้นรวมถึงตุรกี อินเดีย เวียดนาม อียิปต์ ฟิลิปปินส์ และ อิตาลี
สื่อมวลชนกัมพูชาแห่งนี้ อ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว แนะนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือนไทยและจุดหมายปลายทางอื่นๆที่อยู่ในบัญชีดังกล่าว ให้เรียกแท็กซี่เฉพาะที่มีใบอนุญาตบริการเรียกรถผ่านแอปฯ และเรียกรถบริเวณจุดจอดแท็กซี่อย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับพูดคุยยืนยันค่าบริการล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงของการถูกโกง
(ที่มา:ขแมร์ทูเดย์)