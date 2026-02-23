ทำแตกตื่นหมด!!ศูนย์วิจัยเยอรมนีออกคำเตือน แผ่นดินไหวรุนแรงระดับ6.5กลางประเทศไทย

ศูนย์วิจัยธรณีวิยาแห่งเยอรมนี(GFZ) ออกประกาศเตือนว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 6.5 สั่นสะเทือนประเทศไทยในตอนเช้ามืดวันจันทร์(23ก.พ.) แต่สุดท้ายพบเกิดจากความผิดพลาด และลบคำแนะนำดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ในเวลาต่อมา
โฆษกของ GFZ ยืนยันว่าทางสำนักงาน ได้ลบรายงานเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในไทยออกไปแล้ว และกำลังตรวจสอบว่าอะไรคือต้นตอความผิดพลาดของรายงานในเบื้องต้น
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทย ระบุเช่นกันว่าไม่พบแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางภายในประเทศไทยแต่อย่างใด
ทาง GFZ รายงานเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวในไทย ไม่กี่นาทีหลังจากรายงานแยกกัน ต่อกรณีเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งใกล้เกาะบาร์เนียว และรายงานเกี่ยวกับแผ่นดินไหวบอร์เนียวไม่ได้ถูกลบไป
รอยเตอร์ชี้แจงว่า ศูนย์วิจัยเยอรมนีก็เหมือนกับองค์กรสาธารณะที่สังเกตการณ์แผ่นดินไหวอื่นๆ ซึ่งบ่อยครั้งมักอัพเดทรายงานเกี่ยวกับแผ่นดินไหวด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และบ่อยครั้งก็ลบรายงานที่พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่เป็นความจริง
(ที่มา:รอยเตอร์)