ท่าทีอ่อนลง!อิหร่านพร้อมประนีประนอมโครงการนิวเคลียร์ ถ้าสหรัฐฯยอมทำตามข้อเรียกร้อง

อิหร่านบ่งชี้ว่าพวกเขาพร้อมประนีประนอมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ ในการเจรจากับสหรัฐฯ แลกกับการปลดมาตรการคว่ำบาตรและรับรองสิทธิในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม ในขณะที่พวกเขาหาทางหลีกเลี่ยงถูกอเมริกาโจมตี
ทั้ง 2 ฝ่าย มีความเห็นแตกแยกกันอย่างมาก แม้กระทั่งในประเด็นขอบเขตและลำดับขั้นตอนการปลดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตามหลังการเจรจาผ่านไปแล้ว 2 รอบ เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์
อย่างไรก็ตาม รอยเตอร์รายงานว่าคราวนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ อิหร่าน เสนอประนีประนอมครั้งใหม่ นับตั้งแต่การเจรจายุติลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยหนนั้นทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมากและดูเหมือนกำลังมุ่งหน้าสู่ความขัดแย้งทางทหาร พวกนักวิเคราะห์ระบุว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ บ่งชี้ เตหะราน กำลังพยายามคงชีพด้านการทูตและหลีกเลี่ยงจากการถูกสหรัฐฯโจมตีครั้งใหญ่
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเตะรานจะพิจารณาอย่างจริงจังในความร่วมมือจัดส่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะความเข้มข้นสูงไปยังต่างแดน เจือจางส่วนที่เหลือและเข้าร่วมในการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือด้านการเสริมสมรรถนะในระดับภูมิภาค
"อิหร่านจะทำสิ่งนี้ แลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐฯ รับรองสิทธิในการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน ภายใต้ข้อตกลงหนึ่งๆที่ในนั้นจะรวมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ" เจ้าหน้าที่ระบุ
นอกจากนี้แล้ว อิหร่าน ยังเสนอเปิดกว้างให้บริษัทต่างๆของสหรัฐฯเข้าร่วมในฐานะผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันใหญ่โตของเตหะราน ในการเจรจาคลี่คลายข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมทางนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษ
วอชิงตัน มองการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมภายในอิหร่าน คือความเป็นไปได้ที่จะเปิดประตูสู่การมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง แม้อิหร่านปฏิเสธไม่ได้เสาะหาอาวุธนิวเคลียร์และต้องการให้รับรองสิทธิในการแปรรูปยูเรเนียมของพวกเขา
อิหร่านและสหรัฐฯกลับมาเจรจากันในเดือนนี้ ท่ามกล่างความเคลื่อนไหวเสริมแสนยานุภาพทางทหารของอเมริกาในตะวันออกกลาง กระตุ้นให้อิหร่านขู่โจมตีฐานทัพทั้งหลายของสหรัฐฯในภูมิภาค ถ้าพวกเขาถูกเล่นงาน
เจ้าหน้าที่อิหร่านบอกว่าการพูดคุยเมื่อเร็วๆนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความเห็นต่างระหว่าง 2 ฝ่าย แต่เน้นว่า "มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงชั่วคราว ระหว่างที่การเจรจายังคงเดินหน้าต่อไป
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ระบุในวันอาทิตย์(22ก.พ.) คาดหมายว่าจะพบปะกับ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในเจนีวา ในวันพฤหัสบดี(26ก.พ.) พร้อมระบุยังมีโอกาสดี สำหรับทางออกด้านการทูต
ในขณะที่ปฏิเสธข้อเรียกร้อง "ยุติการเสริมสมรรถนะโดยสิ้นเชิง" ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทางตันหลักของการเจรจาในอดีตที่ผ่านมา แต่ทาง เตหะราน ส่งสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมประนีประนอมในงานด้านนิวเคลียร์
(ที่มา:รอยเตอร์)