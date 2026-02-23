ยังขู่ได้อีก!สหรัฐฯอ้างไม่มีชาติไหนกล้าฉีกข้อตกลง แม้ศาลชี้'ทรัมป์'รีดภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เจมิสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เมื่อวันอาทิตย์(22ก.พ.) กล่าวอ้างไมมีประเทศไหนที่บรรลุข้อตกลงการค้ากับอเมริกาไปก่อนหน้านี้ แชร์แผนถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าว หลังศาลสูงพิพากษาให้มาตรการรีดภาษีนานาชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นโมฆะ
กรีเออร์ ให้สัมภาษณ์กับซีบีเอส นิวส์ ว่าเขาได้พูดคุยกับผู้แทนการค้าจากสหภาพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะหารือกับเจ้าหน้าที่จากประเทศอื่นๆเป็นลำดับต่อไป "ผมยังไม่ได้ยินว่า จะมีคนเดินทางมาหาผมและบอกว่าข้อตกลงยกเลิกแล้ว" กรีเออร์กล่าวเป็นครั้งแรก หลังศาลสูงมีความพิพากษา "พวกเขาต้องการทบทวนพิจารณาว่า คำพิพากษามีผลอย่างไร"
ในวันศุกร์(20ก.พ.) ทรัมป์ กำหนดเพดานภาษีชั่วคราว 10% หลังศาลสูงตัดสินให้มาตรการรีดภาษีของเขาก่อนหน้านี้ ที่อ้างกฎหมายฉุกเฉินทางเศรษฐกิจฉบับหนึ่ง เป็นโฆฆะ และออกคำสั่งให้เริ่มตรวจสอบทบทวนความเป็นไปได้ของการกฎหมายอื่นๆ ที่พวกเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจก่อผลลัพธ์รีดภาษีเพิ่มเติมกับบรรดาการค้าหลายชาติ
ต่อมาในวันเสาร์(21ก.พ.) ทรัมป์ สั่งเพิ่มเพดานภาษีชั่วคราวเป็น 15% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต
การตัดสินใจปรับขึ้นเพดานภาษีของทรัมป์ ซึ่งไม่ขึ้นไม่ถึง 24 ชั่วโมง ตามหลังคำตัดสินของศาล สะท้อนถึง "ความเร่งด่วนของสถานการณ์" กรีเออร์ บอกกกับซีบีเอส อ้างถึงความจำเป็นเร่งด่วน ในสิ่งที่เขาเรียกว่าการค้าที่ไม่สมดุลอย่างมากกับประเทศอื่นๆ
กรีเออร์ เน้นย้ำถ้อยแถลงของเขาก่อนหน้านี้ว่า สหรัฐฯ จะยึดมั่นในข้อตกลงที่เห็นพ้องต้องกันไปแล้วก่อนหน้านี้ ในนั้นรวมถึงอียู และคาดหมายว่าบรรดาคู่หูการค้าจะดำเนินการอย่างเดียวกัน
คณะกรรมการยุโรป ออกถ้อยแถลงที่หนักแน่นตามหลัง กรีเออร์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรียกร้องในวันอาทิตย์(22ก.พ.) ให้วอชิงตันยึดมั่นเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงการค้าอเมริกา-อียู ที่เห็นพ้องต้องกันเมื่อปีที่แล้ว นอกจากแล้วพวกเขายังบอกว่าสหรัฐฯต้องมอบ "ความชัดเจน" ในก้าวย่างต่างๆ เกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเดินตามคำพิพากษาของศาล
ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-อียู กำหนดอัตราภาษีที่อเมริกาเรียกกับกับสินค้านำเข้าจากอียู 15% นอกเหนือจากภาษีที่เรียกเก็บเป็นรายภาคในบางภาคอุตสาหกรรม อย่างเช่นเหล็ก แต่ขณะเดียวกันก็มีการยกเลิกรีดภาษีสินค้าบางรายการ อย่างเช่นอากาศยานและอะไหล่ ในส่วนของอียู แลกเปลี่ยนด้วยการยกเลิกเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯหลายรายการ แม้ยังไม่บังคับใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และถอนคำขู่ปรับเพิ่มเพดานภาษีเป็นการตอบโต้
อียูและประเทศอื่นๆ ยังมีความเป็นกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะถูกสหรัฐฯรีดภาษีอีกในอนาคต ตามหลังการดำเนินการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการใช้กฎหมายอื่นแยกกัน
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับเอบีซีนิวส์ กรีเออร์ บอกว่ารัฐบาลทรัมป์จะก่อร่างสร้างนโยบายการค้าใหม่ โดยใช้เครื่องมือทางกฎหมายอื่นๆ ในนั้นรวมถึงมาตรา 301 และ 232 ของกฎหมายต่อต้านการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่ยุติธรรม ซึ่งจะผ่านการโต้แย้งทางกฎหมาย
อีกด้านหนึ่งในส่วนของ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นแยกกัน ระบุว่า ประเด็นเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีที่เรียกเก็บกับบริษัทหรือประเทศที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯก่อนหน้านี้ จะได้รับการจัดการผ่านคำพิพากษาของศาลล่าง "เราจะทำตามในสิ่งที่พวกเขาตัดสิน แต่มันอาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน จนกว่าพวกเขาจะมีคำพิพากษา"
(ที่มา:รอยเตอร์)