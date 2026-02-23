ระทึก! ชายถือปืนลูกซองบุกรุก 'รีสอร์ททรัมป์' ในฟลอริดา ถูกตำรวจสหรัฐฯ วิสามัญฯ ดับคาที่

หน่วยซีเคร็ตเซอร์วิส (Secret Services) ของสหรัฐฯ และตำรวจท้องที่วิสามัญฯ ชายคนหนึ่งเสียชีวิตในช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ (22 ก.พ.) หลังจากที่เขาพกปืนลูกซองบุกรุกเข้าไปในพื้นที่หวงห้ามของรีสอร์ท มาร์ อา ลาโก (Mar-a-Lago) ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในย่านปาล์มบีช รัฐฟลอริดา
แหบ่งข่าวสอบสวนระบุว่า ประธานาธิบดี ทรัมป์ อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขณะเกิดเหตุ ส่วนชายผู้เสียชีวิตถูกระบุชื่อว่า ออสติน ทักเกอร์ มาร์ติน (Austin Tucker Martin) อายุ 21 ปี จากรัฐนอร์ทแคโรไลนา โดยมีรายงานว่าเขาหายตัวไปจากบ้านในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
เหตุระทึกนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐฯ เผชิญกับเหตุรุนแรงทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2024 มือปืนรายหนึ่งได้ลั่นกระสุนเฉียดหูของ ทรัมป์ ระหว่างการหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนีย และต่อมาก็ยังมีชายอีกคนถูกพบเห็นซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ของสนามกอล์ฟในฟลอริดาพร้อมกับปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ ในขณะที่ ทรัมป์ กำลังออกรอบตีกอล์ฟอยู่ และต่อมาเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามลอบสังหาร
ซีเคร็ตเซอร์วิสระบุในคำแถลงว่า ชายคนดังกล่าวถือปืนลูกซองและกระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเขาถูกพบอยู่ที่ประตูทางทิศเหนือของรีสอร์ท เมื่อเวลาประมาณ 1:30 น. ของวันอาทิตย์ (22) ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
ริค แบรดชอว์ ผู้ปกครองเทศมณฑลปาล์มบีช กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อเช้าวันอาทิตย์ (22) ว่า เจ้าหน้าที่ซีเคร็ตเซอร์วิส 2 นายและรองผู้ปกครองเทศมณฑลปาล์มบีชอีก 1 นายได้เผชิญหน้ากับชายต้องสัย และสั่งให้เขาวางสิ่งของทั้ง 2 อย่างลง
ชายคนดังกล่าววางกระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิงลง แต่ยกปืนลูกซองขึ้น "ในท่าเตรียมยิง" ทำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องเปิดฉากยิง ตามข้อมูลจากแบรดชอว์
ชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และไม่มีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้รับบาดเจ็บ
แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว กล่าวว่า ตำรวจซีเคร็ตเซอร์วิส "ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด เพื่อระงับเหตุการณ์คนบ้าที่ถือปืนและกระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งบุกรุกเข้าไปในบ้านของประธานาธิบดีทรัมป์"
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุ ขณะที่สำนักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) ได้เข้ามารับช่วงการสอบสวน และอยู้ระหว่างรวบรวมหลักฐานจากที่เกิดเหตุ
แคช พาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอ กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า หน่วยงานกำลัง "ทุ่มเททรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมด" ให้กับการสอบสวนกรณีนี้
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า ตนได้พูดคุยกับ ทรัมป์ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว และ เบสเซนต์ ได้ขอบคุณหน่วยซีเคร็ตเซอร์วิสที่ปกป้องประธานาธิบดีและครอบครัวของเขา
"เราไม่รู้ว่าบุคคลนี้เป็นปราชญ์ หรือคนเสียสติ หรืออะไร" เบสเซนต์ กล่าวในรายการ Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo ทางช่องฟ็อกซ์นิวส์
เมื่อปี 2024 ทรัมป์ เคยเผชิญกับความพยายามลอบสังหาร 2 ครั้ง รวมถึงครั้งหนึ่งที่สนามกอล์ฟของเขาในเวสต์ปาล์มบีช ซึ่งผู้ก่อเหตุเพิ่งถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในเดือนนี้
ที่มา: รอยเตอร์