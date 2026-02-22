รัสเซียถล่มเคียฟก่อนครบรอบ 4 ปี ยูเครนอ้างชิงดินแดนคืนมาได้เพียบ

เอเอฟพี – รัสเซียถล่มเคียฟตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ (22 ก.พ.) หรือเพียง 2 วันก่อนครบรอบ 4 ปีการรุกรานยูเครน ขณะที่ยูเครนอ้างยึดพื้นที่คืนได้ราว 300 ตารางกิโลเมตรในการตอบโต้กลับเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งหากเป็นจริงจะถือเป็นความคืบหน้าสำคัญที่สุดนับจากปี 2023
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีในเคียฟรายงานว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังหลายระลอกตั้งแต่ราว 4.00 น.วันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากมีการประกาศเตือนการโจมตีทางอากาศไม่นาน และต่อมากองทัพอากาศยูเครนได้ขยายคำเตือนครอบคลุมทั่วประเทศ
ทีเมอร์ คาเชนโก ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทางทหารของเคียฟ ระบุผ่านเทเลแกรมว่า เคียฟถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัว และเตือนให้ประชาชนอยู่ในที่หลบภัยต่อไป ขณะที่ วิทาลี คลิชโก นายกเทศมนตรีเคียฟ เผยว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน เป็นผู้หญิงและเด็ก ซึ่งถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
เมืองหลวงของยูเครนที่เป็นเป้าหมายการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของรัสเซียเป็นประจำนับจากที่มอสโกยกทัพบุกเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2022 เผชิญการโจมตีในช่วงกลางคืนหลายระลอกตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่รัสเซียระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการทหารหนักขึ้นในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิในเคียฟติดลบเกือบ 10 องศาเซลเซียส ขณะที่ถูกถล่มหนักหน่วงอีกระลอก และรถฉุกเฉินวิ่งให้บริการทั่วเมือง
ขณะเดียวกัน กองบัญชาการทางยุทธการของโปแลนด์แถลงเมื่อเช้าวันอาทิตย์ว่า ได้สกัดเครื่องบินหลายลำ หลังตรวจพบกองบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่ปฏิบัติการโจมตีในดินแดนยูเครน
แถลงการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุระเบิดในเมืองลวีฟทางตะวันตกของยูเครนและอยู่ใกล้ชายแดนโปแลนด์ ซึ่งแทบไม่เคยถูกโจมตีรุนแรงที่มีผู้เสียชีวิต แต่ครั้งนี้ระเบิดถล่มลงบนถนนที่เป็นย่านช้อปปิ้งกลางเมืองเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งของคืนวันเสาร์ ทำให้ตำรวจหญิง 1 นายเสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บ 15 คน อันดรี ซาดอฟยี นายกเทศมนตรีเมืองลวีฟ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ สงครามยูเครนกำลังจะครบ 4 ปีเต็มในวันอังคาร (24 ก.พ.) ท่ามกลางสภาพเมืองมากมายพังพินาศ คนนับล้านต้องทิ้งบ้านเรือน และผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งฝ่ายยูเครนและรัสเซีย
มอสโกนั้นยึดครองดินแดน 1 ใน 5 ของยูเครน และยังคงรุกคืบในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออก แม้สูญเสียกำลังพลและอาวุธมากมาย รวมทั้งถูกยูเครนโจมตีเส้นทางการส่งกำลังบำรุงหลายครั้ง
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครน ให้สัมภาษณ์เอเอฟพีเมื่อวันศุกร์ (20 ก.พ.) ว่า ยูเครนไม่ได้กำลังพ่ายแพ้ในสงคราม และเป้าหมายยังคงเป็นชัยชนะ
เขาเสริมว่า กองกำลังยูเครนสามารถชิงพื้นที่คืนได้ราว 300 ตารางกิโลเมตรในการตอบโต้กลับเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งหากข้อมูลนี้ได้รับการยืนยัน จะถือเป็นความคืบหน้าสำคัญที่สุดของเคียฟนับจากปี 2023
เซเลนสกี้แจงว่า การที่อีลอน มัสก์ สั่งปิดสถานีรับส่งสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสตาร์ลิงก์ตลอดแนวรบในยูเครนตามคำขอของเคียฟ ช่วยให้ปฏิบัติการชิงดินแดนคืนมีความคืบหน้า
ขณะเดียวกัน อเมริกากำลังผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายยุติสงคราม โดยเป็นตัวกลางจัดการเจรจาหลายรอบในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ปราศจากความสำเร็จเป็นรูปธรรมใดๆ
เซเลนกสี้ที่ถูกกดดันหนักขึ้นจากวอชิงตันให้ยอมอ่อนข้อ มีแผนหารือกับผู้นำยุโรปในอีกไม่กี่วันนี้ และยังต้องการให้ประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงตุรกีมีส่วนร่วมในการเจรจามากขึ้น