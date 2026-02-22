“อดีตภรรยาสาวไทย” โร่แจงสื่อผู้ดี ยันไม่ได้ฆ่าสามีเก่ามหาเศรษฐี UK ก่อตั้งร่วมบ.แฟชั่นชื่อดังพันล้านปอนด์ ASOS ตกคอนโดหรูกลางพัทยาดับระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาล

เอเจนซีส์ – พลอย เกรียงสินธนากูล (Ploy Kringsinthanakun) อดีตภรรยาสาวไทยของ เควนติน กริฟฟิธส์ (Quentin Griffiths)ชาวอังกฤษวัย 58 ปีผู้ก่อตั้งร่วมบริษัทแฟชั่นชื่อดัง ASOS ไลฟ์สไตล์หรูเที่ยวรอบโลก ยันเสียงแข็งไม่ได้ฆ่าสามีเก่าที่พลัดตกจากคอนโดหรูชั้น 17 กลางพัทยา ด้านบริษัท ASOS ออกแถลงการณ์ไว้อาลัย
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันเสาร์(21 ก.พ)ว่า อดีตภรรยาคนไทย พลอย เกรียงสินธนากูล (Ploy Kringsinthanakun)วัย 43 ปีเปิดใจกับหนังสือพิมพ์เดอะซันครั้งแรกว่า เธอไม่ได้สังหารสามีเก่า เควนติน กริฟฟิธส์ (Quentin Griffiths)ชาวอังกฤษวัย 58 ปีผู้ก่อตั้งร่วมบริษัทแฟชั่นชื่อดัง ASOS ที่พบกลายเป็นศพเสียชีวิตหลังจากพลัดตกจากระเบียงคอนโดชั้น 17 กลางพัทยาเมื่อวันที่ 9 ก.พ ก่อนหน้า
การเสียชีวิตของกริฟฟิธส์กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกและเป็นที่จับตาในอังกฤษเกิดขึ้นท่ามกลางคดีความอื้อฉาวระหว่างผู้ก่อตั้ง ASOS และอดีตภรรยาคนไทยที่กล่าวหาว่าฉ้อโกงแอบขายที่ดินและหุ้นบริษัทมูลค่า 500,000 ปอนด์ (20,992,560 บาท)ที่คนทั้งคู่บริหารร่วมกันที่อดีตภรรยาไทยอ้างว่าเป็นเงินจากบริษัทของเธอ
การเสียชีวิตเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนวันขึ้นศาลครั้งถัดไป อดีตสามีอังกฤษชื่อดังถูกจับที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อมกราคมปีที่แล้วก่อนโดนสอบปากคำโดยบก.ปอศ หรือ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
คุณพลอยเปิดเผยกับเดอะซันว่า “ดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการตายของเขา” พร้อมยืนยันว่าเธออาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯในขณะที่ผู้ตายอาศัยอยู่ที่พัทยา
เดอะซันรายงานว่า ตำรวจไทยไม่สามารถเข้าไปด้านในรถซุปเปอร์คาร์แม็คลาเรน 570S( McLaren 570S)ราคา 200,000 ปอนด์ที่จอดอยู่ในโรงรถของคอนโดดังนั้นจึงไม่รู้ว่าซองเอกสารด้านในมีอะไรบ้าง
อดีตภรรยาอ้างว่า เพิ่งรู้เรื่องข่าวการเสียชีวิตมาจากปากทนายความอดีตสามีเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงมีคดีความที่ยังคงอยู่ในศาล
พร้อมกันนั้นยังอ้างว่า เชื่อว่าอาจมีผู้มีอิทธิพลปกปิดการเสียชีวิตเป็นเพราะไม่มีข่าวการตายของอดีตสามีชาวอังกฤษวัย 58 ปีรายงานในไทยแม้แต่น้อย
เธอแสดงความรู้สึกกับเดอะซันที่รู้ข่าวร้ายว่า “ดิฉันรู้สึกตกใจมาก”
พร้อมกันนี้ยังอ้างว่า ตัวเองไม่มีอำนาจหรือเงินเพื่อจ้างนักสืบตามแกะรอยลูกทั้งสองของเธอหลังจากสามีเก่าชนะคดีการเลี้ยงดูและยังต้องดูแลแม่ที่แก่ชรา
อดีตภรรยาเปิดเผยว่า สามีอังกฤษได้จัดการย้ายโรงเรียนลูก เปลี่ยนที่อยู่พร้อมขายบ้านหลังเก่าโดยไม่บอกภรรยาว่าอยู่ที่ไหน
ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับเดอะซัน เธอเปิดเผยว่า คนทั้งคู่แยกทางกันอย่างรุนแรงหลังฝ่ายหญิงจับได้ว่าสามีมหาเศรษฐีอังกฤษจับได้ว่า ผู้ชายแอบนอกใจมีกิ๊กใหม่
เดลีเมลรายงานว่า ภาพที่เปิดเผยทางโซเชียลมีเดียของอดีตภรรยาไทยแสดงให้เห็นว่า เธอและครอบครัวมีไลฟสไตล์หรูหราไปตามที่ต่างๆทั่วโลก รีสอร์ทสกีในสวิตเซอร์แลนด์ กรุงปารีส รวม บอร์นมัธ (Bournemouth) อังกฤษที่ครอบครัวผู้ชายอาศัย
ภาพโซเชียลมีเดียบนแอกเคาท์ของสาวไทยแสดงให้เห็นว่า ทั้งครอบครัวมักเดินทางด้วยเครื่องบินเฟิร์สคลาสและพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว
เควนตินก่อตั้งร่วมแบรนด์แฟชั่น ASOS ในปี 2000 และต่อมาหลายปีแบรนด์ขยายตัวมีชื่อเสียงไปทั่วโลกมีทรัพย์สินหลัก 3 พันล้านปอนด์ มีบุคคลมีชื่อเสียงระดับโลกทั้ง เจ้าหญิงแคทเธอร์รีนแห่งเวลส์ และอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ มิเชล โอบามา ได้สวมใส่ผลงานของแบรนด์มาแล้ว
ด้าน ASOS ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของอดีตผู้ก่อตั้งร่วมมีใจความว่า “พวกเราเศร้าใจที่ได้ทราบถึงการจากไปของเควนติน หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้งร่วมเริ่มต้น”
แถลงการณ์ระบุว่า “เขามีบทบาทสำคัญในช่วงยุคเริ่มแรกของ ASOS และพวกเรารู้สึกซาบซึ้งตลอดไปต่อคุณูปการของเขา ความคิดคำนึงของพวกเราจะอยู่กับครอบครัวเขาและมิตรสหายของเขา”
ขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงต่างประเทศอังกฤษเปิดเผยกับเดลีเมลว่า กระทรวงให้การสนับสนุนต่อครอบครัวของพลเมืองอังกฤษที่เสียชีวิตในไทยและประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ในรายงานของเดอะซันตั้งข้อสังเกตว่า จุดระเบียงที่ตกลงไปนั้นมีราวระเบียงกระจกสูงระดับเอวที่มีดเก้าอี้หวายตั้งที่ชี้ไปว่า ผู้ตายอาจใช้เพื่อปีนจนพลัดตกแต่ทว่าสื่ออังกฤษชี้ข้อสังเกตว่า ความสูงราวระเบียงกระจกไม่สูงมากที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วย รวมไปถึงมีรอยเท้ามากมายนับร้อยบนพื้นระเบียงทำให้เป็นการยากในการประเมิน