เชือดกันเห็นๆ! ฮังการี 'วีโต' ขวาง EU ปล่อยกู้ 90,000 ล้านยูโร เสี่ยงทำยูเครน 'ถังแตก' ภายในเดือน เม.ย.

รัฐบาลฮังการีใช้สิทธิวีโตยับยั้งเงินกู้จากสหภาพยุโรป (อียู) จำนวน 90,000 ล้านยูโรที่จะให้แก่ยูเครนตามที่ตกลงกันไว้เมื่อเดือน ธ.ค. โดยให้เหตุผลว่าเป็นการตอบโต้ที่เคียฟ "ข่มขู่" ฮังการี และละเมิดพันธกรณีต่อสหภาพยุโรปด้วยการระงับการขนส่งน้ำมันผ่านท่อส่งน้ำมันดรูซบา
ดรูซบาเป็นท่อส่งน้ำมันในยุคโซเวียตที่ใช้ขนส่งน้ำมันดิบจากรัสเซียไปยังฮังการีและสโลวาเกียผ่านยูเครน การขนส่งน้ำมันผ่านท่อส่งนี้ถูกระงับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม โดยเคียฟกล่าวโทษรัสเซียว่าเป็นผู้ทำให้ท่อเสียหาย มอสโกปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
“เราจะระงับเงินกู้ 90,000 ล้านยูโรจากสหภาพยุโรปสำหรับยูเครน จนกว่าการขนส่งน้ำมันไปยังฮังการีผ่านทางท่อส่งน้ำมันดรูซบาจะกลับมาดำเนินการอีกครั้ง” ปีเตอร์ ซิจจาร์โต รัฐมนตรีต่างประเทศฮังการี โพสต์บน X เมื่อวันศุกร์ (20)
นายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บาน แห่งฮังการี กล่าวหาว่ายูเครนแบล็กเมล โดยระงับการขนส่งน้ำมัน 1 วันก่อนที่บูดาเปสต์จะใช้สิทธิวีโต้วงเงินกู้ดังกล่าว ขณะที่บรัสเซลส์ยังเรียกร้องให้เคียฟฟื้นฟูท่อส่งน้ำมันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ด้วย
สหภาพยุโรปพยายามขยายเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยจำนวน 90,000 ล้านยูโรให้แก่ยูเครนสำหรับปี 2026-2027 ตามข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรป แผนดังกล่าวรวมถึงเงิน 60,000 ล้านยูโรสำหรับความต้องการทางทหาร และ 30,000 ล้านยูโรสำหรับ "การสนับสนุนงบประมาณทั่วไป" บรัสเซลส์ยังคงต้องการความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศเพื่อดำเนินการตามแผนนี้
ฮังการีพร้อมกับสมาชิกสหภาพยุโรปอีกหลายประเทศได้เลือกที่จะไม่เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งคาดว่าแสวงหาเงินทุนผ่านการกู้ยืมร่วมกันของสหภาพยุโรป แต่ก็มีคำเตือนจากคณะกรรมาธิการยุโรปแล้วว่า แผนดังกล่าวอาจส่งผลให้สมาชิกกลุ่มต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 5,600 ล้านยูโรต่อปี
เคียฟคาดหวังว่า กลุ่มพันธมิตรตะวันตกจะช่วยชดเชยการขาดดุลงบประมาณราวๆ 50,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทหารส่วนใหญ่ รวมถึงเงินเดือน เงินบำนาญ การดูแลสุขภาพ และการศึกษา จะขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งหมด
หนังสือพิมพ์ El Pais รายงานเมื่อเดือน ต.ค. ว่า รัฐบาลยูเครนอาจ "เงินหมด" ภายในเดือน เม.ย. ปีนี้
แผนการนี้ได้รับการอนุมัติ หลังจากที่สมาชิกของกลุ่มไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ "เงินกู้ชดเชย" (reparation loans) ประมาณ 140,000 ล้านยูโร ซึ่งจะใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้เป็นหลักประกัน
มอสโกขู่ว่า การนำทรัพย์สินที่ถูกอายัดไปใช้จะถือเป็นการ "ขโมย" และจะเผชิญมาตรการตอบโต้แก้แค้นจากเครมลิน
ที่มา: RT