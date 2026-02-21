ได้ทีถล่มซ้ำ! ผู้ว่าอิลลินอยส์ส่ง 'ใบแจ้งหนี้' ให้ 'ทรัมป์' คืนเงินภาษีเกือบ $9,000 ล้านแก่ประชาชน หลังศาลฟันธงรีดภาษีคู่ค้า 'ผิดกฎหมาย'

เจ.บี. พริตซ์เกอร์ ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์จากพรรคเดโมแครต ส่ง "ใบแจ้งหนี้" ถึงประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 ก.พ.) โดยเรียกร้องให้เงินคืนภาษีศุลกากรเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับครอบครัวชาวอิลลินอยส์ หลังจากที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ มีคำตัดสินว่านโยบายรีดภาษีคู่ค้าทั่วโลกของ ทรัมป์ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พริตซ์เกอร์ เรียกร้องให้ทำเนียบขาว "จ่ายเงิน" หลังจากผู้พิพากษาลงมติ 6 ต่อ 3 ว่าทรัมป์ ใช้อำนาจเกินขอบเขต โดยอ้างอำนาจฉุกเฉินในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรซึ่งเปลี่ยนแปลงการค้าโลก และผลักดันราคาสินค้าในประเทศให้พุ่งสูงขึ้น
"ภาษีศุลกากรของคุณสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเกษตรกร ทำให้พันธมิตรของเราโกรธเคือง และทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงขึ้น" ผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครตระบุ พร้อมเตือนว่าอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติม หากไม่ได้รับค่าชดเชย
ในจดหมายที่เผยแพร่ต่อสื่อสหรัฐฯ พริตซ์เกอร์ เรียกร้องเงินชดเชยประมาณ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับทุกๆ ครัวเรือนในรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเยลระบุว่า ครัวเรือนโดยเฉลี่ยในสหรัฐฯ จะต้องจ่ายสำหรับภาษีนำเข้าเมื่อปีที่แล้ว
พริตซ์เกอร์ ไม่ใช่คนเดียวที่เรียกร้องขอการชดใช้ทั้งทางการเมืองและในรูปตัวเงิน สำหรับความเดือดร้อนที่เกิดกับผู้บริโภคในวงกว้าง
ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ (20) เกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่าเงินที่ได้จากภาษีนำเข้าของ ทรัมป์ นั้นมาจากกระเป๋าของประชาชนชาวอเมริกัน ซึ่งพวกเขาสมควรได้รับการคืนเงิน
“ถึงเวลาต้องชดใช้แล้ว โดนัลด์ ภาษีนำเข้าเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากเป็นการฉวยโอกาสทางการเงินอย่างผิดกฎหมายที่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น และทำร้ายครอบครัวคนทำงาน เพื่อที่คุณจะได้ทำลายพันธมิตรที่มีมายาวนาน และรีดไถพวกเขา” เขากล่าว
“เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอาไปอย่างผิดกฎหมายต้องคืนให้ทันทีพร้อมดอกเบี้ย จ่ายคืนมาซะ!”
พริตซ์เกอร์ และ นิวซัม ถูกมองว่าเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตที่มีศักยภาพในปี 2028
มาตรการภาษีของ ทรัมป์ ที่ประกาศอย่างเอิกเอิกเมื่อเดือน เม.ย. ปีที่แล้วสร้างรายได้มากกว่า 130,000 ล้านดอลลาร์จากผู้นำเข้า ทว่าส่วนสำคัญของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภค ผ่านราคาสินค้าที่สูงขึ้น
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกมาแสดงความไม่แน่ใจว่า ชาวอเมริกันทั่วไปจะได้รับการชดเชยโดยตรงหรือไม่
จำนวนเงินที่อาจต้องคืนนั้นมหาศาล แบบจำลองงบประมาณของเพนน์-วอร์ตัน (Penn-Wharton Budget Model) ที่ทรงอิทธิพลได้ประเมินว่า การคืนเงินอาจมีมูลค่าสูงถึง 175,000 ล้านดอลลาร์ แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเงินนั้นในท้ายที่สุด
ทรัมป์ เองก็ยอมรับว่า กระบวนการคืนเงินอาจใช้เวลาหลายปี
นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงสำหรับผู้ที่อาจหวังว่าจะได้รับเช็ค "เงินปันผล" จากภาษีนำเข้า หลังจากที่นักการเมืองพรรครีพับลิกันวัย 79 ปี ผู้นี้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อปีที่แล้วว่า ชาวอเมริกันหลายล้านคนจะได้รับ "เงินคืนเล็กน้อย" เพราะ "เรามีเงินเข้ามามากมาย"
ในความเห็นแย้งของเขา ผู้พิพากษาหัวอนุรักษนิยม เบรตต์ คาวานอห์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยทรัมป์ ตั้งข้อสังเกตว่า คำตัดสินในวันศุกร์ (20) "ไม่ได้กล่าวถึงเลยว่า รัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรในการคืนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เก็บจากผู้นำเข้า"
แคธี โฮชุล ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กจากพรรคเดโมแครต เรียกภาษีนำเข้าของรัฐบาล ทรัมป์ ว่าเป็น "ภาษีทางอ้อมที่ผิดกฎหมายต่อครอบครัวที่ทำงานหนัก เกษตรกร และธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งทำให้ราคาสินค้าทุกอย่างสูงขึ้น ตั้งแต่ของชำไปจนถึงวัสดุก่อสร้าง" -- แม้ว่าเธอจะไม่ได้เรียกร้องให้มีการคืนเงินก็ตาม
ที่มา: เอเอฟพี