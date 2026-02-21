เมื่อไหร่ถึงคิวไทย! 'ทรัมป์' ต้อนรับผู้นำเวียดนาม 'โต เลิม' รับปากปลดฮานอยพ้นบัญชีจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีสหรัฐฯ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ พบกับ โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ (20 ก.พ.) โดยผู้นำสหรัฐฯ รับปากจะพยายามถอดฮานอยออกจากรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐฯ ตามผลสรุปการเจรจาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ข่าวของรัฐบาลเวียดนาม
การพบปะกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างทั้งสองเกิดขึ้นที่ทำเนียบขาว หลังจากที่ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) ในกรุงวอชิงตัน
การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศข้อตกลงมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสายการบินเวียดนามจะซื้อเครื่องบิน 90 ลำจากบริษัทโบอิ้ง (Boeing) ของสหรัฐฯ
เมื่อวันศุกร์ (20) ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ทันที 10% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่จากทุกประเทศ หลังจากที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ได้ตัดสินยกเลิกภาษีนำเข้าบางส่วนที่เขาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้
ที่มา: รอยเตอร์