'ทรัมป์' เตรียมไปเยือนจีน 31 มี.ค.-2 เม.ย. หลังศาลสูงสุดสั่งคว่ำมาตรการรีดภาษีทั่วโลก

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่ 31 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหลายฝ่ายตั้งตารอคอย โดยกำหนดการเดินทางครั้งนี้ถูกประกาศออกมาในขณะที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าของทรัมป์
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้ยืนยันการเดินทางครั้งนี้ในวันศุกร์ (20 ก.พ.) ก่อนที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ จะตัดสินคดีให้ ทรัมป์ พ่ายแพ้อย่างยับเยิน โดยยกเลิกมาตรการภาษีหลายรายการที่เขาใช้ในสงครามการค้าระดับโลก รวมถึงภาษีที่เรียกเก็บจากคู่แข่งอย่างจีน
การเจรจาของทรัมป์กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในระหว่างการเยือนปักกิ่งครั้งนี้ คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้าที่ทำให้ทั้ง 2 ประเทศไม่ขึ้นภาษีเพิ่มเติม
คำตัดสินของศาลสูงสุดก่อให้เกิดคำถามใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ตึงเครียด ซึ่งเพิ่งจะทรงตัวได้ไม่นานหลังจากที่ ทรัมป์ ลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อแลกกับมาตรการตอบสนองจากปักกิ่ง รวมถึงการปราบปรามการค้าเฟนทานิลผิดกฎหมาย และการระงับข้อจำกัดการส่งออกแร่ธาตุสำคัญ
ภาษีร้อยละ 20 สำหรับสินค้าส่งออกของจีนไปยังสหรัฐฯ ถูกเรียกเก็บภายใต้กฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (International Emergency Economic Powers Act หรือ IEEPA) ซึ่งศาลตัดสินว่า ทรัมป์ ละเมิดกฎหมายดังกล่าว ภาษีเหล่านั้นเชื่อมโยงกับภาวะฉุกเฉินระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเฟนทานิลและความไม่สมดุลทางการค้า
สำหรับภาษีอื่นๆ สำหรับสินค้าจีน รวมถึงภาษีที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายอำนาจทางการค้าที่รู้จักกันในชื่อมาตรา 301 และมาตรา 232 ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ทรัมป์ จะนำภาษีนำเข้ากลับมาใช้กี่รายการ แต่เขาบอกในการแถลงข่าวว่า เขาจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าทั่วโลกใหม่ 10% เป็นเวลา 150 วัน
การเยือนจีนครั้งล่าสุดของ ทรัมป์ ในปี 2017 นับเป็นการเยือนครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
“มันจะเป็นการเยือนที่ดุเดือดมาก” ทรัมป์ กล่าวกับผู้นำต่างประเทศที่มาเยือนวอชิงตันในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับแผนการเยือนจีนที่จะเกิดขึ้น “เราต้องแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมาในประวัติศาสตร์ของจีน”
สถานทูตจีนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันเวลาของการเดินทาง ซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเป็นเจ้าแรก ส่วนปักกิ่งยังไม่ได้ประกาศยืนยันการเดินทางครั้งนี้ของทรัมป์
รัฐบาล ทรัมป์ อ้างว่า การเก็บภาษีนำเข้าทั่วโลกเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากเกิดภาวะฉุกเฉินระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับความไม่สมดุลทางการค้า ซึ่งทำให้ภาคการผลิตของสหรัฐฯ อ่อนแอลง
สก็อตต์ เคนเนดี ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จีนจากศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศในวอชิงตัน กล่าวว่า ทรัมป์กำลัง "ตั้งรับ" ในสงครามการค้าอยู่แล้ว เนื่องจากภัยคุกคามจากปักกิ่งที่จะตัดการส่งออกแร่หายากนั้นมีประสิทธิภาพ และความพ่ายแพ้ในเรื่องภาษีนำเข้าอาจ "ตอกย้ำจุดอ่อนของ ทรัมป์ ในสายตาของพวกเขาด้วย"
เจ้าหน้าที่จีน "ชอบทิศทางของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สหรัฐฯ อ่อนแอลง และพวกเขาต้องการป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย" เคนเนดี กล่าว
การเยือนของ ทรัมป์ จะเป็นการเจรจากับ สีจิ้นผิง แบบซึ่งหน้าครั้งแรกนับตั้งแต่การประชุมในเกาหลีใต้เมื่อเดือน ต.ค. ซึ่งทั้งสองบรรลุข้อตกลงพักรบทางการค้า
ในขณะที่การประชุมเมื่อเดือน ต.ค. ส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงประเด็นอ่อนไหวอย่างไต้หวัน แต่ สี จิ้นผิง ได้หยิบยกประเด็นการขายอาวุธของสหรัฐฯ ให้กับเกาะไต้หวันขึ้นมาพูดคุยเมื่อผู้นำทั้งสองหารือกันในเดือนนี้
จีนมองว่าไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นดินแดนของตนเอง ซึ่งเป็นจุดยืนที่ไทเปปฏิเสธ สหรัฐฯ มีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจัดหาเครื่องมือป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวัน ดังนั้นแม้จะมีสายสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับจีน แต่ก็ยังคงรักษาสายสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการกับไต้หวัน และเป็นผู้จัดหาอาวุธที่สำคัญที่สุดของเกาะแห่งนี้
วอชิงตันประกาศอนุมัติการขายอาวุธครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาให้กับไต้หวันในเดือนธันวาคม ซึ่งรวมถึงอาวุธมูลค่า 11,100 ล้านดอลลาร์ที่อาจนำไปใช้ป้องกันการโจมตีจากจีนได้ ไต้หวันคาดหวังว่าสหรัฐฯ จะมีการขายอาวุธในลักษณะนี้เพิ่มเติมอีกในอนาคต
สี จิ้นผิง รับปากในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเดือน ก.พ. ว่า เขาจะพิจารณาเพิ่มการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ อีก ตามที่ทรัมป์ กล่าวอ้าง
เกษตรกรชาวอเมริกันถือเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่สำคัญของทรัมป์ และจีนก็เป็นผู้บริโภคถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุด แต่นักวิเคราะห์กล่าวเมื่อวันศุกร์ (20) ว่า จีนมีแนวโน้มที่จะไม่ดำเนินการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ล็อตใหญ่อีกครั้ง หลังจากที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ตัดสินว่ามาตรการภาษีของ ทรัมป์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แม้ว่า ทรัมป์จ ะให้เหตุผลว่ามาตรการนโยบายที่แข็งกร้าวตั้งแต่แคนาดาไปจนถึงกรีนแลนด์และเวเนซุเอลาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสกัดกั้นจีน ทว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เขาได้ผ่อนคลายนโยบายต่อปักกิ่งในหลายด้าน ตั้งแต่ภาษีศุลกากรไปจนถึงชิปคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและโดรน
สงครามการค้าระดับโลกที่ ทรัมป์ ริเริ่มหลังกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองในเดือนมกราคม ปี 2025 ได้ทำให้ประเทศคู่ค้า รวมถึงชาติพันธมิตร ห่างเหินออกไป
นักวิจารณ์บางคนโต้แย้งว่า การที่สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น แท้จริงแล้วกลับช่วย "ปกป้อง" ปักกิ่งจากผลกระทบของภาษี และลดแรงจูงใจในการย้ายห่วงโซ่อุปทานออกจากจีน
มาร์ติน ชอร์เซมปา นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สัน กล่าวว่า คำตัดสินในวันศุกร์ (20) อาจเพิ่มแรงกดดันต่อปักกิ่งทางอ้อม หากอัตราภาษีศุลกากรที่บังคับใช้กับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงมากกว่าอัตราภาษีที่สหรัฐฯ ใช้กับจีน
"กลไกภาษีที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากจีนนั้นถูกจัดตั้งขึ้นอย่างดี และมีความยั่งยืนทางกฎหมายมากกว่า ซึ่งทำให้พวกมันได้รับผลกระทบ (จากคำสั่งศาลสูงสุด) น้อยกว่าภาษีที่ใช้กับประเทศอื่นๆ" ชอร์เซมปา กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์