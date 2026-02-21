ลากสู่เวทีโลก!สื่อเขมรอ้างนานาชาติสนใจศึกกัมพูชา-ไทย หลัง'ทรัมป์'พูดถึงขณะประชุม'บอร์ดสันติภาพ'

สื่อแห่งรัฐกัมพูชากล่าวอ้างประชาคมนานาชาติยกระดับจับตาประเด็นพิพาทด้านเขตแดนระหว่างกัมพูชาและไทย ตามหลังการประสานงานด้านการทูตระดับสูงในวอชิงตัน โฆษกรัฐบาลเขมรระบุในวันศุกร์(20ก.พ.)
เพ็ญ โพนา โฆษกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เน้นย้ำว่าความตึงเครียดด้านชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นสูงสุดของการถูกหยิบยกไปพูดคุยในระดับโลก อ้างถึงกรณีถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ พูดถึงอย่างเฉพาะเจาะจง ระหว่างการประชุมสถาปนา "คณะกรรมการสันติภาพ" เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต ของกัมพูชา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีขึ้น ณ สถาบันสันติภาพของสหรัฐฯ ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งคณะกรรมการสันติภาพ
โฆษกรายนี้อ้างว่า ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้พูดถึงอย่างโต้งๆเกี่ยวกับสงครามที่ร้ายแรงระหว่าง 2 ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไปสู่การไกล่เกลี่ยในระดับนานาชาติ ที่มีความกระตือรือร้นมากกว่าเดิม
เพ็ญ โพนา กล่าวต่อว่าการพาดพิงดังกล่าว เน้นย้ำว่าประชาคมนานาชาติพินิจพิจารณาประเด็นพิพาทอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคำกล่าวอ้างที่ว่า ทหารไทยยึดครองดินแดนบางส่วนของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับมีกำหนดข้อจำกัดต่างๆนานา ที่ขัดขวางพลเมืองกัมพูชาผู้ผลัดถิ่นฐานกว่า 70,000 คน จากการกลับสู่บ้านเรือน
คณะกรรมการสันติภาพ ถูกสถาปนาขึ้นตามมติหนึ่งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2025 และพวกเขาได้จัดประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อส่งเสริมความพยายามสันติภาพ โดยเบื้องต้นมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูกาซา แต่ก็เปิดกว้างสำหรับคลี่คลายความขัดแย้งอื่นๆเช่นกัน
บรรดาชาติผู้เข้าร่วมพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับความสำคัญพื้นฐานของสันติภาพและเสถียรภาพ ในฐานะสิ่งจำเป็นที่สุดเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
(ที่มา:เอเคพี)