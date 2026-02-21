โลกเปลี่ยนทิศ!จีนกลับมาแซงหน้าสหรัฐฯ เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของเยอรมนี

จีน แซงหน้า สหรัฐฯ กลายมาเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเยอรมนี อีกรอบ สำนักงานสถิติรัฐบาลกลางเยอรมนีระบุในรายงานฉบับหนึ่งที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์(20ก.พ.) ขณะเดียวกันก็พบว่าตัวเลขขาดดุลการค้าของเบอร์ลินที่มีต่อปักกิ่ง แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 89,000 ล้านยูโร (ราว 105,000 ล้านดอลลาร์)
จีน เป็นผู้จัดหาสินค้าป้อนแก่ เยอรมนี รายใหญ่ที่สุดมาตั้งแต่ปี 2015 เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งระหว่าง 2 ชาติ ทว่า สหรัฐฯ แซงหน้าขึ้นไปช่วงสั้นๆ ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีในปี 2024 แต่สุดท้าย ปักกิ่ง ก็ทวงคืนตำแหน่งในปีที่แล้ว โดยยอดการส่งออกจากจีนไปยังเยอรมนี เพิ่มขึ้น 8.8% ผลักให้การค้าทวิภาคีโดยรวมอยู่ที่ 251,800 ล้านยูโร
ในส่วนของการส่งออกของเยอรมนีไปยังจีน ลดลง 9.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่ข้อมูลพบว่า การส่งออกของจีนไปยังเยอรมนี มีมูลค่ามากกว่าที่เยอรมนี ส่งออกไปจีน กว่า 2 เท่า
ขณะเดียวกัน การส่งออกของเบอร์ลิน ไปยังสหรัฐฯ ชาติผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดของสินค้าเยอรมนี ลดลง 9.4% ในปี 2025 ส่งผลให้ตัวเลขเกินดุลการค้าระหว่าง 2 ชาติ ลดลงจาก 69,600 ล้านยูโร เหลือ 51,900 ล้านยูโร อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติ
ตัวเลขการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นไม่ถึง 1% ขณะที่ยอดการนำเข้าเติบโตถึง 4.3% เมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ดุลการค้าของเยอรมนี ยังคงเป็นบวกสุทธิและเทียบเท่ากับ 200,500 ล้านยูโร
เศรษฐกิจเยอรมนี ซึ่งพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติของรัสเซียกว่า 55% ได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังประเทศแห่งนี้เข้าร่วมกับตะวันตกในการคว่ำบาตรมอนสโก ตามหลังความขัดแย้งในยูเครนลุกลามบานปลาย
ราคาน้ำมันที่พุ่งสูง ผลจากการตัดสินใจของรัฐบาล ในการยกเลิกพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินำเข้าราคาถูกของรัสเซีย ถูกอ้างอิงโดยสื่อมวลชนเยอรมนีและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ในช่วงกลางเดือนมกราคม หอการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศ โยงมันกับสิ่งที่เรียกว่าจำนวนการล้มละลายของบริษัทต่างๆที่น่าเป็นกังวล
สถาบันเศรษฐกิจเยอรมนีรายงานเมื่อช่วงต้นเดือนว่า ประเทศแห่งนี้สูญเสียผลผลิตรวมภายในปะเทศ(GDP output) มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในวิกฤตต่างๆนานาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในนั้นรวมถึงโรคระบาดใหญ่โควิด-19 และความขัดแย้งยูเครน
