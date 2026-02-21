ครองโลกด้วยกัน!ทรัมป์หวานเจี๊ยบ อยากเห็นรัสเซีย-จีนเข้าร่วม'บอร์ดสันติภาพ'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่าอยากเห็นรัสเซียและจีน เข้าร่วม "คณะกรรมการสันติภาพ" ของเขา ซึ่งสถาปนาขึ้นมาเพื่อนำร่องสันติภาพในกาซา ตามหลังสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาส แม้ก่อนหน้านี้ มอสโก ส่งสัญญาณกำลังครุ่นคิดอย่างจริงจัง แต่ทางจีนปฏิเสธ อ้างถึงพันธสัญญาที่มีต่อสหประชาชาติ
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวบนเที่ยวบินแอร์ฟอร์ซวันเมื่อวันพฤหัสบดี(19ก.พ.) ทรัมป์ บอกว่ามีมากมายหลายชาติเข้าร่วมแล้ว และ "เรามีอีกจำนวนมากที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่"
"ผมอยากเห็นจีนและรัสเซียเข้าร่วมด้วย" ประธานาธิบดีสหรัฐฯระบุ "พวกเขาได้รับเชิญ พวกเขาทั้งคู่ คุณจำเป็นต้องโน้มน้าวใจทุกคน ไม่เลือกปฏิบัติ"
ความเห็นของทรัมป์มีขึ้นหลังจากคณะกรรมการสันติภาพ ทำการเปิดประชุมนัดปฐมฤกษ์ในวอชิงตัน ดึงดูดประมุขรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆราว 40 ชาติทั่วโลกเข้าร่วม เวลานี้มีกว่า 20 ประเทศแล้วที่ตอบรับคำเชิญของอเมริกาในการเข้าร่วมบอร์ดสันติภาพ และมีอีกประมาณ 35 ชาติ ที่แสดงความสนใจในความคิดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บรรดาประเทศตะวันตกหลายชาติ ในนั้นรวมถึงเยอรมนี, ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร และอิตาลี ปฏิเสธข้อเสนอนี้ ขณะเดียวกันก็มีอีกบางชาติ ที่แสดงความกังวลว่าคณะกรรมการสันติภาพ อาจบ่อนทำลายอำนาจของสหประชาชาติ นอกจากนี้แล้วยังมีอีกบางชาติที่อ้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะเข้าร่วมด้วย
คณะกรรมการสันติภาพ ที่สถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ รอบนอกการประชุมเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ในเมืองดาวอส เมื่อเดือนมกราคม มี ทรัมป์ เป็นประธานตลอดชีพและมีภาระหน้าที่กำกับดูแลการฟื้นฟูกาซาและบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิง อย่างไรก็ตามองค์กรแห่งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ไม่มีตัวแทนจากปาเลสไตน์เข้าร่วม ผิดกับฝั่ง อิสราเอล ที่ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมแล้ว
รัสเซีย ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ แต่ยืนยันว่าได้รับเชิญแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างศึกษาข้อเสนอ เมื่อเดือนมกราคม ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ยังหยิบยกแนวคิดเปิดทางนำสินทรัพย์อธิปไตยของรัสเซียที่ถูกสหรัฐฯอายัดไว้ สนับสนุนคณะกรรมการสันติภาพ ในจำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์ เท่ากันพอดีกับค่าธรรมเนียมสำหรับการเป็นสมาชิกถาวรของบอร์ดสันติภาพ อย่างไรก็ตามมอสโกเผยว่าข้อเสนอของพวกเขายังไม่ได้รับการตอบสนอง
แต่สำหรับจีนนั้น ปฏิเสธคำเชิญ อ้างว่าพวกเขามีพันธสัญญาต่อความร่วมมือพหุภาคีที่แท้จริง เช่นเดียวกับระบบนานาชาติที่มีสหประชาชาติเป็นแก่นกลาง
ตามหลังการประชุมสถาปนา ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯจะมอบเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์ สนับสนุนความพยายามต่างๆนานาของคณะกรรมการสันติภาพ ขณะที่บรรดาชาติสมาชิกอื่นๆอีก 9 ประเทศ ประกอบด้วย คาซัคสถาน, อาเซอร์ไบจาน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, โมร็อกโก, บาห์เรน, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, อุซเบกิสถาน และคูเวต จะสนับสนุนเงินรวมกัน 7,000 ล้านดอลลาร์
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)