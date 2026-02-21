หุ้นสหรัฐฯบวกหลังศาลชี้รีดภาษีของทรัมป์'เป็นโมฆะ' น้ำมันทรงตัว-ทองฟื้นเหนือ$5พัน

วอลล์สตรีทปิดบวกในวันศุกร์(20ก.พ.) ได้แรงหนุนบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง อัลฟาเบ็ท, แอมะซอนและอื่นๆ หลังศาลสูงสั่งขึ้นภาษีศุลกากรอย่างกว้างขวางทั่วโลกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นโมฆะ ปัจจัยนี้ดันราคาทองคำขึ้นเกือบ 2% ขณะที่น้ำมันทรงตัวในกรอบแคบๆ หลังมีทีท่าว่าสหรัฐฯจะยังไม่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจนกระทั่งสัปดาห์หน้า
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 230.81 จุด (0.47 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,625.97 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 47.62 จุด (0.69 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,909.51 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 203.34 จุด (0.90 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,886.07 จุด
ศาลสูงของสหรัฐฯ ที่มีผู้พิพากษาอนุรักษ์นิยมครองเสียงข้างมาก ลงมติ 6 ต่อ 3 ตีตกมาตรการรีดภาษีทั่วโลกของทรัมป์ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ภายใต้กฎหมายฉบับหนึ่งของรัฐบาลกลาง ที่มีเจตนาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ทรัมป์ เรียกคำพิพากษาว่า "เป็นการดูหมิ่น" และบอกว่าเขาจะกำหนดมาตรการรีดภาษีทั่วโลก 10% เป็นเวลา 150 วัน ภายใต้มาตรา 122 ของกฎหมายการค้าปี 1974 สำหรับทดแทนภาษีฉุกเฉินยางอย่าง ที่ถูกศาลสูงตีตก
ไมค์ ดิคสัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์เชิงปริมาณของ Horizon Investments ในชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา กล่าวว่า "วันนี้มีการปลดความไม่แน่นอนบางอย่างออกไป และเราอยู่บนเส้นทางสู่ขั้นต่อไป"
ด้าาราคาทองคำดีดตัวขึ้นเกือบ 2% ในวันศุกร์(20ก.พ.) ได้แรงหนุนจากข้อมูลจีดีพีที่อ่อนแอเกินคาดของสหรัฐฯ และนักลงทุนทบทวนถ้อยแถลงของทรัมป์ เกี่ยวกับแนวทางใหม่ในการรีดภาษีโลก หลังถูกศาลสูงตีตกมาตรการรีดภาษี โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 1.70 % อยู่ที่ 5,080.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ส่วนราคาน้ำมันปิดลบในกรอบแคบๆในวันศุกร์(20ก.พ.) นักลงทุนคาดหมายว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในการจัดการกับอิหร่าน คงไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และอย่างเร็วที่สุดน่าจะเป็นในสัปดาห์หน้า
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 4 เซนต์ ปิดที่ 66.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 10 เซนต์ ปิดที่ 71.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ทรัมป์ กล่าวว่า "สิ่งเลวร้าย" จะเกิดขึ้นกับอิหร่าน ถ้าไม่มีข้อตกลงยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเตหะราน
อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประทศอิหร่าน เปิดเผยในวันศุกร์(20 ก.พ.) คาดหมายว่าร่างข้อเสนอโต้กลับจะพร้อมภายในไม่กี่วันข้างหน้า ตามหลังการเจรจานิวเคลียร์ในสัปดาห์นี้ ในขณะที่ ทรัมป์ บอกว่าเขากำลังพิจารณาปฏิบัติการโจมตีทางทหารอย่างจำกัด
ตลาดน้ำมันได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย จากคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐฯในวันศุกร์(20 ก.พ.) ที่พิพากษาการใช้อำนาจฉุกเฉินฉบับหนึ่งของ ทรัมป์ ในการกำหนดมาตรการรีดภาษีประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามความเห็นของนักวิเคราะห์
(ที่มา:รอยเตอร์)