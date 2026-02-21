“ทรัมป์” ประชุมบอร์ดสันติภาพกาซาครั้งแรกที่ดีซี. มอบ 10 พันล้านดอลลาร์ “ไทย” ร่วมฐานะสังเกตการณ์ "ฮุน มาเน็ต" ยืนหลังคนใกล้ชิดทรัมป์ "สตีฟ วิตคอฟฟ์" นั่งเป็นสมาชิกบอร์ด

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงวันพฤหัสบดี(19 ก.พ)ในการประชุมบอร์ดสันติภาพกาซาครั้งที่ 1 ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประกาศสหรัฐฯประเดิมมอบ 10 พันล้านดอลลาร์ อ้างมีไม่กี่ประเทศยอมลงนามเสนอมอบกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ มีเกือบ 50 ประเทศเข้าร่วมทั้งในฐานะสมาชิกเต็มรวม อิสราเอล อียิปต์ เซอร์ไพรซ์มี “กัมพูชา”ร่วม และชาติผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่เป็นตะวันตก EU อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวม “ไทย”
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(20 ก.พ)ว่า สมาชิกไม่กี่ประเทศของบอร์ดสันติภาพกาซาเสนอให้กว่า 7 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการบรรเทาทุกข์เขตฉนวนกาซา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เผยในการประชุมบอร์ดครั้งแรก อย่างไรก็ตามพบว่ามีพันธมิตรชาติตะวันตกของสหรัฐฯเป็นจำนวนมากปฎิเสธเข้าร่วม วิตกว่าองค์กรใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสอาจจะถูกใช้เพื่อแทนที่องค์การสหประชาชาติที่ตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ
อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯ ในการแถลงที่ยืดยาวพบว่าทรัมป์ได้ประกาศต่อหน้าผู้ที่เข้าร่วมว่ามี 9 ชาติเสนอมอบกว่า 7 พันล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาทุกข์กาซา และมีจำนวนประเทศราวหยิบมือเสนอจะส่งกำลังทหารเข้าร่วมในส่วนหนึ่งของกองกำลังเสถียรภาพ นอกจากนี้ผู้นำสหรัฐฯยังประกาศจะมอบเงิน 10 พันล้านดอลลาร์ให้บอร์ดสันติภาพกาซาที่เขาจะนั่งเป็นประธานด้วยตัวเอง
9 ชาติดังกล่าวได้แก่ คาซัคสถาน อาเซอร์ไบจาน ยูเออี โมร็อกโก บาห์เรน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย อุซเบกิสถาน และคูเวต
ส่วนสหประชาชาติจะมอบเงินสนับสนุนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 2 พันล้านดอลลาร์ ส่วนฟุตบอลโลกฟีฟ่าจะทำโครงการมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในเขตฉนวนกาซา
ขณะที่เอพีเปิดเผยว่าบอร์ดสันติภาพกาซาเปิดการประชุมครั้งที่ 1 ในกรุงวอชิงตัน ดีซี ในวันพฤหัสบดี(19)โดยมีผู้แทนเข้าร่วมเกือบ 50 ชาติประกอบไปด้วย 27 ประเทศเข้าประชุมในฐานะสมาชิกได้แก่ อาร์เจนตินา ฮังการี อิสราเอล อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต จอร์แดน กาตาร์ ตุรกี อินโดนีเซีย เวียดนาม และเซอร์ไพรซ์มี “กัมพูชา”รวมในนั้นเป็นต้น
โดยภาพที่รายงานจากเอพีพบว่าในการถ่ายรูปหมู่ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาเนต ยืนข้างหลังคนใกล้ชิดทรัมป์ ทูตพิเศษสหรัฐฯด้านตะวันออกกลาง สตีฟ วิตคอฟฟ์ และไม่ห่างจากรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี.แวนซ์
ส่วนชาติผู้สังเกตการณ์นอกเหนือจาก สหภาพยุโรปแล้วยังมีชาติยุโรปตะวันตกหลายชาติร่วมได้แก่ อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ อิตาลี ฟินแลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมี “ไทย” รวมอยู่ในนั้นเป็นต้น
ทั้งนี้เฟสที่ 2 ของแผนสันติภาพ 20 ข้อของทำเนียบขาวรวม ปลดอาวุธฮามาส และบูรณะเขตฉนวนกาซา
ภายในที่ประชุม ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อผู้เข้าร่วมว่า “ดูเหมือนฮามาสจะยอมปลดอาวุธ” ชาวกาซาต่างกล่าวว่า กลุ่มฮามาสได้ขยายการควบคุมไปทั่วเขตฉนวน
ขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู เปิดเผยในวันพฤหัสบดี(19)ว่า อิสราเอลได้เห็นชอบร่วมกับพันธมิตรของเรา สหรัฐฯ ว่าจะไม่มีการบูรณะกาซาก่อนการทำให้กาซาเป็น “เขตปลอดทหาร”
มาถึงทุกวันนี้กลุ่มฮามาสนั้นต่อสาธารณะจะยอมวางอาวุธก็ต่อเมื่ออิสราเอลถอนกำลังออกไปจากเขตกาซาแล้ว
อ้างอิงจากการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขกาซาพบว่า สงครามกาซาที่เริ่มมาตั้งแต่การบุกโจมตีข้ามแดน 7 ต.คนั้นและบานปลายกลายเป็นสงครามได้คร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปไม่ต่ำกว่า 72,000 คนล่าสุด สหประชาชาติประเมินว่าความเสียหายในเขตฉนวนกาซาอยู่ที่ 70 พันล้านดอลลาร์
บีบีซีรายงานว่า Nickolay Mladenov นักการเมืองบัลกาเรียที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนระดับสูงสำหรับกาซาออกมาเตือนว่า หากยังไม่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เขตฉนวนกาซาจะยังคงแตกออกเป็น 2 ส่วนที่ส่วนหนึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลต่อไปและอีกส่วนจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธฮามาส และการแยกตัวออกมาจากเวสต์แบงก์ทำให้อนาคตรัฐเอกราชปาเลสไตน์ยังมองไม่เห็น