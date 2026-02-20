ฮือฮา! ภาพแรกเปิดต่อสาธารณะหลังตำรวจปล่อยตัว “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” โดนควบคุมตัวนาน 11 ชั่วโมง

เอเจนซีส์ – ภาพแรกปรากฎต่อสาธารณะหลังตำรวจอังกฤษปล่อยตัวอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หรือ แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ ในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดี (19 ก.พ.) หลังถูกจับกุมในตอนเช้าของวันเดียวกันและอยู่ในการควบคุมตัวนาน 11 ชั่วโมง
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(20 ก.พ)ว่าอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หรือ แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ ได้รับการปล่อยตัวภายใต้การสอบสวนหลังการจับกุมข้อหาประพฤติมิชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
ในแถลงการณ์ตำรวจเทมส์ แวลลีย ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นของคืนวันพฤหัสบดี(19)ยืนยันว่ ชายคนดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวภายใต้การสอบสวน พร้อมเสริมว่า การตรวจค้นในนอร์ฟอล์กในเวลานี้เสร็จสิ้น
ภาพแรกที่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นภาพอดีตเจ้าชายอยู่ที่เบาะหลังของรถหลังเดินทางออกไปจากสถานีตำรวจ Aylsham
แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ เดินทางออกไปจากสถานีตำรวจในคืนวันพฤหัสบดี(19)หลังการจับกุมตัวที่ช็อกไปทั้งโลก
เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า เขาอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจนานร่วม 11 ชั่วโมงก่อนที่จะถูกปล่อยตัว
การจับกุมตัวอดีตเจ้าชายเกิดขึ้นในช่วงเช้าวานนี้(19)กลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์อังกฤษในรอบเกือบ 400 ปี โดยพระเชษฐา พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษทรงตรัสยืนกรานให้ทุกฝ่ายปล่อยให้กฎหมายดำเนินการอย่างเต็มที่และอีกทั้งพระองค์ทรงสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยความเต็มพระทัย
ทั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อดีตเจ้าชายถูกจับกุมและเขาได้ยืนยันและปฎิเสธอย่างต่อเนื่องว่าไม่ทำอะไรผิด
เดอะการ์เดียนรายงานว่า บีบีซีนิวส์รายงานว่า เข้าใจว่าตำรวจเทมส์ แวลลีย์ ได้ติดต่อกระทรวงมหาดไทยอังกฤษล่วงหน้าก่อนปฎิบัติการบุกจับกุม
ทั้งนี้ตำรวจอังกฤษเปิดฉากบุกจับในภายเขตตำหนักซานดริงแฮมเมื่อเวลาราว 08.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษในวันพฤหัสบดี(19) นั้นเป็นคดีความผิดการกระพฤติมิชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้เกี่นวข้องกับความผิดทางด้านล่วงละเมิดทางเพศ
รถหลายคันที่ไม่ได้ติดตราแต่เชื่อว่าเป็นของตำรวจถูกพบจอดอยู่ด้านนอกตำหนักในนอร์ฟอล์กซึ่งอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ได้ย้ายมาพักที่วู๊ดฟาร์มในเขตตำแหนักซานดริงแฮมหลังจากย้ายออกมาจากที่พักเดิม Royal Lodge ภายในพระราชวังวินด์เซอร์ ที่ถูกตรวจค้นเช่นกัน พบมีตำรวจในเครื่องแบบจำนวนมากปฎิบัติหน้าที่
ตำรวจเทมส์ แวลลีย์ออกแถลงการณ์โดยไม่ระบุชื่อผู้ถูกจับกุมว่า เป็นการจับกุมตามแนวทางของประเทศที่วางไว้ พร้อมเตือนว่าเวลานี้คดีนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนและสมควรให้ความใส่ใจเพื่อเลี่ยงความผิดการละเมิดอำนาจศาล
เดอะการ์เดียนชี้ว่า อดีตดยุกแห่งยอร์กเคยทำหน้าที่ในฐานะทูตทางการค้าอังกฤษระหว่างปี 2001 - ปี 2011 เดินทางไปรอบโลกและได้พบเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงต่างแดนและนักธุรกิจทั่วโลก
อย่างไรก็ตามในปี 2010 ดูเหมือนอดีตเจ้าชายแอนดรูว์จะได้ส่งรายงานความลับอังกฤษจากการเยือนเวียดนาม สิงคโปร์ และจีนในการเยือนด้านการค้าไปให้อดีตมหาเศรษฐีอเมริกันผู้อื้อฉาวละเมิดทางเพศ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ซึ่งกลายเป็นข่าวดังเมื่อเอกสารลับจากแฟ้มเอปสตีนถูกเปิดเผยโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
ตามเอกสารระบุว่า ดูเหมือนอดีตเจ้าชายส่งมอบข้อมูลด้านโอกาสการลงทุนในทองคำและยูเรเนียมในอัฟกานิสถานไปให้เอปสตีน
ภายใต้คำแนะนำอย่างเป็นทางการ ทูตทางการค้ามีหน้าที่ต้องการเก็บงำความลับต่อข้อมูลอ่อนไหวทางการค้า ข้อมูลการเมืองเกี่ยวกับการเยือนอย่างเป็นทางการ