คราวนี้เอาจริง?! สื่อระบุ‘อเมริกา’พร้อมโจมตี‘อิหร่าน’สุดสัปดาห์นี้ เผยทางเลือกที่ฝ่ายทหารUSเสนอมีทั้งสังหารพวกผู้นำ-ล้มรบ.ในเตหะราน

ทำเนียบขาวสำทับอิหร่านให้รีบทำข้อตกลงกับอเมริกา รับลูกข่มขู่ของทรัมป์ที่คุกคามอีกครั้งว่าอาจใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อเตหะราน นอกจากนั้นสื่ออเมริกันยังรายงานว่ากองทัพสหรัฐฯ พร้อมโจมตีอิหร่านอย่างเร็วที่สุดช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยปฏิบัติการทางทหารคราวนี้ของวอชิงตันอาจรวมถึงการสังหารบรรดาผู้นำทางการเมืองและการทหารเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่าน อย่างไรก็ดี ด้านเตหะรานยืนกรานในวันพฤหัสบดี (19 ก.พ.) ไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่อาจลิดรอนสิทธิ์ของอิหร่านในการเพิ่มสมรรถนะยูเรเนียม
อเมริกาและอิหร่านเพิ่งเจรจาทางอ้อมโดยมีโอมานเป็นตัวกลาง ณ นครเจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์ เมื่ออังคาร (17) ที่ผ่านมา หลังจากความพยายามเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนหน้านี้ต้องล้มคว่ำไป เมื่ออิสราเอลเปิดฉากโจมตีโดยที่อิหร่านไม่ทันตั้งตัวในเดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม 12 วัน แล้ววอชิงตันถือโอกาสเข้าร่วมด้วยช่วงสั้นๆ ด้วยการทิ้งระเบิดถล่มที่ตั้งทางนิวเคลียร์สำคัญของอิหร่าน
ในวันพฤหัสฯ (19) โมฮัมหมัด เอสลามี ผู้อำนวยการโครงการพลังงานปรมาณูของอิหร่าน ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นว่า ราดฐานของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์คือการเพิ่มสมรรถนะยูเรเนียม เนื่องจากทุกกระบวนการจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และยืนยันว่า อิหร่านเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์โดยปฏิบัติตามกฎของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ดังนั้น ไม่มีประเทศใดสามารถลิดรอนสิทธิ์ของอิหร่านในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้อย่างสันติ
ก่อนหน้านั้นในวันพุธ (18) แคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาวกล่าวกับพวกผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตัน อ้างว่าอเมริกามีเหตุผลมากมายสำหรับการโจมตีอิหร่าน พร้อมเตือนว่า อิหร่านควรฉลาดพอที่จะทำข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
วันเดียวกันนั้น ทรัมป์โพสต์บนสื่อสังคม ทรูธโซเชียล ของเขาว่า อเมริกาอาจโจมตีอิหร่าน พร้อมกันนั้นก็เตือนอังกฤษให้ยกเลิกแผนการคืนหมู่เกาะชากอสให้มอริเชียส เนื่องจากหากอิหร่านไม่ยอมทำข้อตกลง อเมริกาอาจต้องใช้ฐานทัพอากาศดิเอโกการ์เซีย ที่อยู่ในหมู่เกาะดังกล่าวเพื่อเป็นการปิดโอกาสที่อิหร่านจะทำการตอบโต้ขัดขวาง หากฐานทัพซึ่งใช้โจมตีอยู่ใกล้อิหร่านมากเกินไป
ขณะเดียวกัน สื่อทีวีสหรัฐฯทั้ง ซีเอ็นเอ็นและซีบีเอส รายงานว่า กองทัพอเมริกันพร้อมโจมตีอิหร่านอย่างเร็วที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ดี รายงานระบุว่า ทรัมป์ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ทางด้าน สื่อวอลล์สตรีท เจอร์นัล ก็รายงานโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า ทรัมป์ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับทางเลือกทางทหาร ซึ่งทางเลือกทั้งหมดมีเป้าหมายในการสร้างความเสียหายมากที่สุด โดยรวมถึงการสังหารเหล่าผู้นำทางทหารและการเมืองเพื่อล้มรัฐบาลอิหร่าน
ก่อนหน้านั้น อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เปิดเผยภายหลังการเจรจาทางอ้อมกับอเมริกาที่เจนีวา ว่า สองประเทศเห็นพ้องใน “หลักการชี้นำ” ทว่า รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ของอเมริกา กลับตั้งข้อสังเกตว่า เตหะรานยังไม่ยอมรับเงื่อนไขสำคัญบางอย่างของวอชิงตัน
ในวันพุธ ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ยืนยันว่า อิหร่านไม่ต้องการสงคราม แต่จะไม่ยอมจำนนต่อการกดดันและการดูหมิ่นของอเมริกา
กระนั้น ในวันเดียวกันนั้น คริส ไรต์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ ขู่สำทับว่า วอชิงตันจะทำทุกทางเพื่อขัดขวางไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดเหล่านี้ โปแลนด์ประกาศเมื่อวันพฤหัสฯ ให้พลเมืองของตนทั้งหมดเดินทางออกจากอิหร่านทันที
อนึ่ง การเจรจาที่เจนีวามีจุดประสงค์เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจเข้าแทรกแซงทางทหาร ขณะที่เตหะรานเรียกร้องให้อเมริกาผ่อนคลายมาตรการแซงก์ชัน
ฝ่ายอิหร่านยืนกรานว่า การเจรจาต้องจำกัดที่ประเด็นนิวเคลียร์เท่านั้น แม้ก่อนหน้านี้วอชิงตันพยายามเพิ่มประเด็นอื่นๆ เช่น โครงการขีปนาวุธทิ้งตัวของอิหร่าน และการที่เตหะรานให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่างๆ ในตะวันออกกลาง
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า อเมริการะดมเสริมกำลังใกล้อิหร่าน โดยขณะนี้มีเรือรบอยู่ในตะวันออกกลาง 13 ลำ ซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น เรือพิฆาต 9 ลำ เรือโจมตีชายฝั่ง 3 ลำ และกำลังจะมาเพิ่มอีกหลายลำ รวมทั้งเรือยูเอสเอส เจอรัล อาร์. ฟอร์ด ที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งกำลังมุ่งหน้าจากมหาสมุทรแอตแลนติกสู่ภูมิภาคนี้
ทางด้านอิหร่านพยายามโชว์แสนยานุภาพทางทหาร โดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (ไออาร์จีซี) และกองทัพเรืออิหร่าน ได้เปิดการซ้อมรบในช่องแคบฮอร์มุซในวันจันทร์ (16 ก.พ.) เพื่อเตรียมรับมือการคุกคามทางทหารและความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราวในวันอังคาร โดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัยเนื่องจากการซ้อมรบใช้กระสุนจริง
เตหะรานยังซ้อมรบร่วมทางทะเลกับรัสเซียในวันพฤหัสฯ ในทะเลโอมานและมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ
(ที่มา: เอเอฟพี, MGRonline)