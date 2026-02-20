เอาแน่แล้ว! กองกำลังสหรัฐฯพร้อมโจมตี “อิหร่าน” เร็วสุดไม่เกินสุดสัปดาห์ รอ “ทรัมป์” แค่ไฟเขียว

เอเจนซีส์ - สื่ออเมริกันต่างรายงานว่า กองทัพสหรัฐฯพร้อมสำหรับการโจมตีอิหร่านเชื่อเร็วสุดไม่เกินสุดสัปดาห์ รอแต่ผู้นำสหรัฐฯไฟเขียวปฎิบัติการ พบอเมริกันสะสมกำลังทางอากาศใหญ่สุดนับตั้งแต่ทำสงครามอิรักปี 2003
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(19 ก.พ)ว่า อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส CBS News และ CNN โดยอาศัยแหล่งข่าวเปิดเผยว่า กองทัพสหรัฐฯเตรียมการพร้อมแล้วทั้งทางอากาศ ทางเรือ ในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อโจมตีอิหร่านในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงอเมริกันที่ออกมาชี้ช่วงเวลาที่ต่างกันออกไป มีรายงานว่าบรรดาที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐฯได้รับการแจ้งในการประชุมห้องวอร์รูมที่ทำเนียบขาวว่า กองกำลังสหรัฐฯทั้งหมดที่ส่งไปตะวันออกกลางนั้นสมควรที่จะอยู่ประจำจุดภายในช่วงกลางมีนาคมนี้
CBS News ชี้ว่าไทม์ไลน์สำหรับการโจมตีนี้ไปไกลกว่าสุดสัปดาห์นี้
อย่างไรก็ตาม รายงานต่างกล่าวว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการโจมตี ซึ่งที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐฯได้ออกมาเรียกร้องซ้ำหลายครั้งให้อิหร่านยอมยุติโครงการนิวเคลียร์ของตัวเอง พร้อมเตือนว่าเขาตั้งใจที่จะใช้กำลังทหารหากว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้
อิหร่านนั้นคาดจะส่งข้อเสนอใหม่ถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับสหรัฐฯในการเจรจารอบใหม่ที่เมืองเจนิวา สวิตเซอร์แลนด์ วันอังคาร(17) แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยกับรอยเตอร์
โฆษกทำเนียบขาวแถลงวันพุธ(18) ว่าไม่มีความก้าวหน้ามากนักในการเจรจาร่วมกับอิหร่านจากรอบการเจรจาล่าสุด พร้อมกันยังกดดันเตหะรานให้รีบทำข้อตกลงกับวอชิงตันก่อนจะสาย
ทั้งนี้ทีวีอิสราเอล มีการอ้างว่า แหล่งข่าวอเมริกันเปิดเผยว่า การหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี ไม่มีอะไรใหม่ที่น่าสนใจ และเพนตากอนกำลังเตรียมการสำหรับการโจมตีร่วมระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลที่อาจยาวนานหลายสัปดาห์
ทีวีอิสราเอลรายงานว่า แหล่งข่าวอื่นเปิดเผยว่า เตหะรานมีเวลาแค่สิ้นเดือนนี้เพื่อยอมยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเอง
ไทม์สออฟอิสราเอลรายงานว่า ขณะเดียวกันวอลสตรีทเจอร์นัลรายงานว่า การสะสมกำลังทางอากาศของสหรัฐฯล่าสุดนี้ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางนับตั้งแต่เมื่อครั้งบุกอิรัก
โปแลนด์ล่าสุดสั่งให้พลเมืองของตัวเองเดินทางออกไปจากอิหร่านแล้ว