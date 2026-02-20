มีรายงาน “คิงชาร์ลส์” ทรงไม่ระแคะระคายล่วงหน้าบุกจับอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ส่วน “ซาราห์ เฟอร์กูสัน” ล่องหนเชื่ออยู่ในยูเออี “ครอบครัวเวอร์จิเนีย จุฟเฟร” ออกแถลงการณ์

เอเจนซีส์ – มีรายงานทีมจับกุมไม่เปิดเผยปฎิบัติการให้วังบักกิงแฮมรู้ล่วงหน้า ล่าสุดอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ยังอยู่ในการควบคุมตัวตำรวจนาน 6 ชั่วโมง ขณะที่อดีตดัชเชสแห่งยอร์ก ซาราห์ เฟอร์กูสัน ล่องหนเชื่อปัจจุบันอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับพระธิดาที่ทรงงานในภูมิภาค ครอบครัวเหยื่อ เวอร์จิเนีย จุฟเฟร ออกแถลงการณ์
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(19 ก.พ)ว่า คอนวอยรถตำรวจเดินทางมาถึงรอแยล ล็อดจ์ (Royal Lodge)ที่ประทับเดิมของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ (แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์) ภายในพระราชวังวินด์เซอร์ หลังตำรวจอังกฤษบุกจับฟ้าผ่าอย่างไม่คาดฝันในเช้าวันพฤหัสบดี(19)
อดีตเจ้าชายปัจจุบันยังคงอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจนาน 6 ชั่วโมงเกิดขึ้นในวันครบรอบวันเกิดปีที่ 66
สื่ออังกฤษชี้ว่า เชื่อว่าจะมีการสอบปากคำและอาจถูกควบคุมตัวต่อโดยที่ยังไม่ตั้งข้อหาได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่เดินทางมาถึงสถานีตำรวจเช้าวันพฤหัสบดี(19)
เดลีเมลเป็นสื่อเจ้าแรกที่รายงานว่า ตำรวจอังกฤษนอกเครื่องแบบ พร้อมรถตำรวจไม่ติดตราเดินทางมาที่วู๊ดฟาร์มในเวลา 08.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นที่พักปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตตำหนักซานดริงแฮม นอร์ฟอล์ก หลังย้ายออกมาจากรอแยล ล็อดจ์ ก่อนหน้า
ขบวนคอนวอยดังกล่าวรวมไปถึงรถหลวง แลนด์โรเวอร์ ที่อาจเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ถูกจับภาพกำลังเดินทางออกไปไม่ถึงชั่วโมงหลังจากนั้น
การจับกุมได้รับการยืนยันเมื่อเวลาราว 10.08 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเดียวกัน
เดลีเมลรายงานว่า สถานที่ปัจจุบันของเมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ถูกปิดเป็นความลับ แต่ทว่ามีแหล่งข่าวมากมายยืนยันว่าวังบักกิงแฮมไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงปฎิบัติการ
แหล่งข่าววงในเปิดเผยว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงไม่ได้รับการกราบทูลล่วงหน้าว่าในวันนี้พระอนุชาจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเทมส์ วัลลีย์ ทำการจับกุมตัว
พระเจ้าชาร์ลส์ทรงออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะหลังจากนั้น ทรงยืนกรานว่า ต้องเป็นไปตามกฎหมายและทรงให้การสนับสนุนตำรวจอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามทรงแสดงความวิตกอย่างลึกซึ้งที่พระอนุชาถูกจับกุมในข้อสงสัยมีพฤติกรรมมิชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
อ้างอิงเอกสารในแฟ้มลับเอปสตีนที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯระบุว่า อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ให้ข้อมูลเกี่ยวข้อง
การค้าของอังกฤษกับประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม สิงคโปร์ ให้ สหายสนิทมหาเศรษฐีอเมริกันล่วงละเมิดทางเพศ เจฟฟรีย์ เอปสตีน
และมีการอ้างว่าอดีตเจ้าชายลักลอบนำผู้หญิงบินด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวของเอปสตีนเข้าอังกฤษก่อนนำมาที่พระราชวัง
และในขณะที่กำลังรายงานอยู่นี้วู๊ดฟาร์มถูกตำรวจเข้าตรวจค้น
ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์เดอะซันรายงานว่า อดีตดัชเชสแห่งยอร์ก ซาราห์ เฟอร์กูสัน ที่มีชื่อปรากฏในแฟ้มลับเช่นกันอาจหนีไปหลบที่ยูเออี
มีรายงานอ้างว่า มีการพบเห็นเฟอร์กูสันครั้งสุดท้ายที่เทือกเขาแอลป์ของฝรั่งเศสในการใช้เวลากับเพื่อนสนิทก่อนที่จะเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เชื่อว่าเฟอร์กี้อาจใช้เวลาร่วมกับพระธิดาองค์เล็ก เจ้าหญิงยูเณนี วัย 35 พรรษาที่ทรงงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะในภูมิภาค
นิตยสาร Hello อ้างว่า ซาราห์ เฟอร์กูสัน มีรายงานถูกพบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่นานก่อนอดีตสามี เจ้าชายแอนดรูว์ จะถูกตำรวจจับ
เฟอร์กี้นั้นกำลังใช้เวลาร่วมกับพระธิดาในเมืองโดฮา กาตาร์ จากการที่เจ้าหญิงยูเชนีทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอศิลป์ Hauser & Wirth และเข้าร่วมงานแสดงศิลปะในภูมิภาคตะวันออกกลาง
เดอะซันรายงานว่า ขณะเดียวกันครอบครัวเหยื่อ เวอร์จิเนีย จุฟเฟร ได้ออกแถลงการณ์ขอบคุณตำรวจหลังการจับกุมอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หรือ แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ หลังถูกปลดเป็นสามัญชน
แถลงการณ์ตามที่ครอบครัวจุฟเฟรแถลงต่อ CBS News ของสหรัฐฯระบุว่า “ไม่มีใครอยูเหนือกฎหมาย ไม่แม้แต่ราชวงศ์”
พร้อมกันทางครอบครัวได้แสดงความขอบคุณต่อตำรวจเทมส์ วัลลีย์ ในการสอบสวนและการจับกุมตัว
“เขาไม่เคยเป็นเจ้าชาย สำหรับเหยื่อทั้งหลายทุกแห่ง เวอร์จิเนียทำสิ่งนี้เพื่อพวกคุณ” รายงานจากแถลงการณ์
เวอร์จิเนีย จุฟเฟร เป็นเหยื่อคนแรกที่ก้าวออกมาต่อสาธารณะกล่าวหาต่ออดีตเจ้าชายว่าได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอ จุฟเฟรฆ่าตัวตายในขณะที่มีอายุ 41 ปีที่บ้านของตัวเองในออสเตรเลียเมื่อเมษายนปี 2025