“คิงชาร์ลส์” รับสั่งให้กฎหมายจัดการ หลัง “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” โดนจับข้อหาประพฤติมิชอบต่อหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐที่ "ตำหนักซานดริงแฮม" ในวันเกิด

เอเจนซีส์ - ตำรวจสกอตแลนยาร์ดจับกุมอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หรือ "แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์" วันพฤหัสบดี(19 ก.พ)ข้อหาประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยการแอบเปิดเผยความลับอังกฤษให้มหาเศรษฐีอเมริกัน เจฟฟรีย์ เอปสตีน ล่วงรู้ ตำรวจเดินทางถึงตำหนักซานดริงแฮม นอร์ฟอล์ก ในวันเกิดอายุครบ 66 ปีด้านพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรตรัส ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย สนับสนุนเจ้าหน้าที่เต็มที่
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันนี้(19 ก.พ) ภาพถ่านเปิดเผยรถตำรวจไม่ติดตราและเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบปรากฎตัวที่วู๊ดฟาร์มในเขตตำหนักซานดริงแฮม เมื่อเวลาหลังจาก 08.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นในวันพฤหัสบดี(19)
แถลงการณ์จากตำรวจเทมส์ แวลลีย์(Thames Valley) ที่เป็นเขตความรับผิดชอบแถลงยืนยันการจับกุมตัวอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หรือ "แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์" จริง
ในแถลงการณ์เปิดเผยว่า เจ้าตัวยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่
“พวกเราวันนี้(19/2) จับกุมตัวชายคนหนึ่งในวัยราว 60 ปีจากนอร์ฟอล์กในข้อหาเป็นมีพฤติกรรมมิชอบต่อหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐและกำลังทำการตรวจค้นในพิกัดต่างๆในเบิร์กเชอร์(Berkshire)และในนอร์ฟอล์ก”
แถลงการณะบุว่า “ชายคนดังกล่าวเวลานี้ยังคงอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่”
อดีตเจ้าชายแอนดรูว์มีอายุครบ 66 ปีในวันพฤหัสบดี(19)ที่ผ่านมาปฎิเสธต่อความผิดใดๆที่กล่าวหา
โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าอดีตเจ้าชายในระหว่างปฎิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐได้แอบเปิดเผยเอกสารทางการอังกฤษที่เป็นความลับให้มหาเศรษฐีอเมริกัน เจฟฟรีย์ เอปสตีน ล่วงรู้
ล่าสุดพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรที่มีพระราชดำรัสถึงสถาณการณ์ที่ดำเนินอยู่ สื่ออังกฤษเปิดเผยว่า พระองค์ทรงแสดงความวิตกต่อข่าวที่เกิดขึ้นต่อพระอนุชา แต่พระองค์ทรงย้ำว่าต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมกันนี้พระองค์ทรงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่
“ข้าพเจ้าได้รู้ด้วยความวิตกอย่างลึกซึ้งต่อข่าวเกี่ยวกับแอนดรูว์ เมานต์แบตเทน-วินด์เซอร์ และข้อสงสับถึงการประพฤติมิชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ สิ่งที่เกิดขึ้นมาเวลานี้นั้นเป็นกระบวนการที่เหมาะสม ยุติธรรม และครอบคลุมในสิ่งที่กำลังสอบสวนในแนวทางเหมาะสมถี่ถ้วนและจากอำนาจที่มีพอสมควร”
และเสริมต่อว่า “ในสิ่งนี้เหมือนที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวก่อนหน้า พวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มใจและเต็มเปี่ยมและให้ความร่วมมือ”
แถลงการณ์กล่าวว่า ขอให้ข้าพเจ้าแสดงความชัดเจนอีกครั้งว่า ต้องปล่อยไปตามทางกฎหมาย
และจากการที่กระบวนการยังคงเกิดขึ้น มันคงจะไม่เหมาะควรสำหรับข้าพเจ้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากไปกว่านี้ในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามครอบครัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะยังคงปฎิบัติหน้าที่ของพวกเราในการให้การช่วยเหลือต่อพวกท่านทั้งหมด”