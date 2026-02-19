ซัดกันแรง! อดีตปธน.ยุนของเกาหลีใต้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต โทษฐานบงการก่อกบฎ จากความพยายามประกาศใช้กฎอัยการศึก

ศาลเกาหลีใต้ตัดสินในวันพฤหัสบดี (19 ก.พ.) ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต อดีตประธานาธิบดี ยุน ซอคยอล จากความผิดฐานเป็นผู้บงการเบื้องหลังการก่อกบฏ ซึ่งเชื่อมโยงกับความพยายามของเขาที่จะประกาศใช้กฏอัยการศึกเมื่อเดือนธันวาคม 2024
ในคดีซึ่งได้รับการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจากผู้คนภายในประเทศซึ่งยังคงมีความเห็นแตกแยกกันอย่างล้ำลึกนี้ ฝ่ายอัยการได้ร้องขอต่อศาลให้ลงโทษประหารชีวิตยุน ถึงแม้คณะผู้พิพากษาที่มีจำนวน 3 คนไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้น แต่บทลงโทษที่เขาได้รับคราวนี้ ก็น่าจะหนักหน่วงที่สุดในบรรดาคดีทั้งหลายซึ่งอดีตผู้นำแดนโสมขาวผู้นี้กำลังถูกฟ้องร้อง สืบเนื่องจากความพยายามใช้กฎอัยการศึกของเขา ซึ่งถูกตีความว่าจะเป็นช่องทางนำไปสู่การยึดอำนาจปกครองอย่างเด็ดขาด จนเป็นชนวนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองระดับประเทศขึ้นมา รวมทั้งกลายเป็นเครื่องทดสอบความหยุ่นตัวของระบอบประชาธิปไตยเกาหลีใต้
คำพิพากษาซึ่งอ่านโดย จี ควียอน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในห้องพิจารณาคดีซึ่งมีผู้เข้าฟังจนเต็มแน่น ระบุว่า ยุน ได้สมคบคิดกับ คิม ยอง-ฮยุน ผู้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมของเขาในเวลานั้น เพื่อล้มล้างการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ ด้วยการจัดส่งกองทหารเข้ามาที่รัฐสภาเกาหลีใต้ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสมัชชาแห่งชาติ โดยตั้งใจจะทำให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศกลายเป็นอัมพาตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
“ศาลวินิจฉัยว่า การจัดส่งกองกำลังติดอาวุธเข้ามายังรัฐสภา ... และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อพยายามทำการจับกุม (พวกสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ) ทั้งหมดเหล่านี้ถือเป็นพฤติการณ์ของการก่อกบฏ” ผู้พิพากษาผู้นี้ระบุ
ทั้งนี้ ยุนคือผู้นำของพวกเจ้าหน้าจำนวนมากตลอดจนกองทหาร ในกิจกรรมต่างๆ เป็นความผิดอาญาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2024 และ “สืบเนื่องจากมีการประกาศกฎอัยการศึก จึงได้ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมขึ้นมาอย่างมหาศาล” จี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะแจกแจงความผิดของอดีตประธานาธิบดี
ทางด้าน ยุน ซึ่งปัจจุบันอายุ 65 ปี และอยู่ในเครื่องแต่งกายสูทสีน้ำเงินเข้มแต่ไม่ได้ผูกไท ยืนฟังคำตัดสินด้วยใบหน้าซีดเผือด ทั้งนี้นอกจากตัวเขาแล้ว จำเลยคนอื่นๆ ในคดีนี้ยังมี อดีตรัฐมนตรีกลาโหมคู่ใจของเขา ซึ่งถูกลงโทษจำคุก 30 ปี ตลอดจนอดีตนายตำรวจระดับท็อปอีกหลายคน
คณะทนายของ ยุน เปิดเผยว่า จะต้องหารือกับอดีตประธานาธิบดีว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้นนี้หรือไม่ ขณะที่ ยุน คับคุน ทนายความคนหนึ่งในคณะกล่าวว่า คำตัดสินของศาลคราวนี้ละเลยอย่างสิ้นเชิงกับหลักการสำคัญที่สุดทางกฎหมาย นั่นคือ การแสวงหาความจริงนั้นต้องอิงอยู่กับหลักฐาน
ทนายความอีกผู้หนึ่งซึ่งว่าความแก้ต่างให้แก่อดีตรัฐมนตรีกลาโหม ระบุว่า ลูกความของเขาจะอุทธรณ์อย่างแน่นอน
เสี่ยงถูกลงโทษประหาร
ตามกฎหมายแดนโสมขาว ผู้มีความผิดฐานเป็นผู้บงการก่อการกบฏ ต้องรับโทษหนักที่สุดนั่นคือ ประหารชีวิต หรือไม่ก็จำคุกตลอดชีวิต
อย่างไรก็ดี เกาหลีใต้มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2016 แต่ไม่ได้เคยดำเนินการประหารชีวิตผู้ใดเลยนับตั้งแต่ปี 1997 แล้ว
ยุน นั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ อดีตผู้นำแนวทางอนุรักษนิยมซึ่งเคยทำงานเป็นอัยการอาชีพมาหลายปีผู้นี้บอกว่า ตัวเขาในฐานะเป็นประธานาธิบดี มีอำนาจที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึก และการกระทำของเขาก็มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสียงเตือนภัยของการที่พวกพรรคฝ่ายค้านซึ่งเวลานั้นครองเสียงข้างมากในฝ่ายนิติบัญญัติ พยายามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล
ยุน ซึ่งอยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต่างๆ ในศาลรวม 8 คดี กำลังยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้นในคดีแรกที่มีคำตัดสินออกมาเมื่อเดือนมกราคม ซึ่งเขาถูกลงโทษจำคุก 5 ปี ในความผิดหลายกระทงซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เขาขัดขวางความพยายามของทางเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าจับกุมตัวเขาภายหลังที่เขาประกาศใช้กฎอัยการศึก
(ที่มา: รอยเตอร์)