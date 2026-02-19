เพื่อนบ้านสะดุ้ง! เกาหลีเหนือโชว์ 'เครื่องยิงจรวดติดหัวรบนิวเคลียร์' โวขยี้ศัตรูเละ-หมดสิทธิ 'อ้อนวอนพระเจ้า'

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เปิดตัวระบบเครื่องยิงจรวดขนาดใหญ่ที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ ก่อนการประชุมใหญ่ครั้งสำคัญของพรรคแรงงานเกาหลี
คาดว่าผู้นำ คิม จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของโครงการอาถวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ หลังเปิดการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด 600 มม. เป็นจุดเด่นสำคัญในการเตรียมการสำหรับการประชุมที่จัดขึ้นทุกๆ 5 ปี ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นอีเวนต์ทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือ
“เมื่อระบบอาวุธนี้ถูกนำมาใช้จริง จะไม่มีกองกำลังใดที่หวังได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าได้” ผู้นำ คิม กล่าว ตามรายงานของสำนักข่าว KCNA
“มันเป็นอาวุธที่วิเศษและน่าดึงดูดใจจริง ๆ”
ภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยสื่อโสมแดงแสดงให้เห็นเครื่องยิงจรวดหลายสิบหน่วยจอดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบที่ลานหน้าหอวัฒนธรรมเปียงยาง ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดการประชุมพรรค
คิม จองอึน กล่าวในพิธีเมื่อวันพุธ (18) ว่า อาวุธดังกล่าว "เหมาะสำหรับปฏิบัติการโจมตีพิเศษ กล่าวคือเพื่อให้บรรลุภารกิจเชิงยุทธศาสตร์" โดยใช้คำที่มักใช้เรียกอาวุธนิวเคลียร์อย่างสุภาพ
ผู้นำโสมแดงยังบอกด้วยว่า ระบบอาวุธนี้ซึ่งถูกนำเสนอต่อที่ประชุมสภาในฐานะของขวัญจากคนงานด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ จะสามารถยับยั้งศัตรูที่ไม่ระบุชื่อได้
"ไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจการทำลายล้างและคุณค่าทางทหารของมัน" คิม กล่าว "เพราะมันสามารถทำลายเป้าหมายที่เล็งไว้ให้เป็นเถ้าถ่านได้ด้วยการโจมตีแบบฉับพลันและพร้อมกัน โดยมุ่งเน้นพลังการทำลายล้าง"
ฮง มิน นักวิเคราะห์จากสถาบันเพื่อการรวมชาติเกาหลี กล่าวว่า ระบบยิงจรวดนี้สามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง 400 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วเกาหลีใต้
“จุดประสงค์หลักคือการทำลายอำนาจทางอากาศร่วมของเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา” เขาบอกกับ AFP
“หากติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี การยิงเพียงชุดเดียว 4-5 นัด ก็สามารถทำลายฐานทัพอากาศได้ทั้งฐาน”
กรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ อยู่ห่างจากชายแดนเกาหลีเหนือไม่ถึง 50 กิโลเมตรในจุดที่ใกล้ที่สุด
นักวิเคราะห์เชื่อว่า เกาหลีเหนือจะใช้คลังแสงปืนใหญ่ขนาดใหญ่ของตนกระหน่ำโจมตีเกาหลีใต้แบบวงกว้าง หากเกิดการสู้รบขึ้น
คิม จองอึน สั่งให้กองทัพขยายและปรับปรุงการผลิตขีปนาวุธ ตลอดช่วงหลายเดือนก่อนการประชุมใหญ่พรรคแรงงาน
เปียงยางยังได้เพิ่มการทดสอบขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย
นักวิเคราะห์กล่าวว่า ความพยายามครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำ ท้าทายสหรัฐอเมริกา และทดสอบอาวุธก่อนส่งออกไปยังรัสเซีย
เปียงยางระบุว่าจะมีการประชุมใหญ่ครั้งสำคัญของพรรคแรงงานในวันที่ยังไม่ระบุแน่ชัด แต่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน ก.พ.
สื่อรัฐบาลได้รายงานข่าวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า บรรดาผู้แทนเริ่มทยอยเดินทางมาถึงเปียงยางแล้ว ทำให้คาดการณ์ได้ว่าการประชุมอาจเริ่มต้นได้ทุกเมื่อ
การประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานครั้งนี้คาดว่าจะมีการนำเสนอนโยบายต่างประเทศ การวางแผนสงคราม และเป้าหมายความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในระยะ 5 ปีข้างหน้า
คิม กล่าวเมื่อปลายเดือน ม.ค. ว่า การประชุมครั้งนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ "แผนการขั้นต่อไป" สำหรับการพัฒนากองกำลังนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
