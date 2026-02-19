'บิล เกตส์' ถอนตัวไม่ร่วมงานซัมมิต AI ที่อินเดีย คาดหวั่นสื่อจับตาโยงสัมพันธ์ 'เอปสตีน'

มหาเศรษฐี บิล เกตส์ ตัดสินใจไม่เดินทางไปร่วมงานประชุมสุดยอดด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Impact Summit) ที่อินเดียในวันพฤหัสบดีนี้ (19 ก.พ.) จากเดิมที่เจ้าตัวมีกำหนดขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานประชุมที่เต็มไปด้วยความบกพร่องด้านการจัดการ ความผิดพลาดของหุ่นยนต์ และข้อร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการกีดขวางการจราจรโดยเหล่าบุคคลสำคัญ
มูลนิธิ เกตส์ ไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจน โดยระบุแต่เพียงว่า มหาเศรษฐีผู้นี้จะไม่ไปกล่าวปาฐกถา "เพื่อให้แน่ใจว่า การประชุมจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญของ AI Summit"
เพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ทางมูลนิธิฯ ได้ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการไม่เข้าร่วมของ เกตส์ และยืนยันว่าเขาจะยังคงไปร่วมงาน
นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในงานวันพฤหัสบดี(19) ร่วมกับประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส, ซุนดาร์ พิชัย ซีอีโอของ Google, แซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI และ ดาริโอ อโมเดอี ซีอีโอของ Anthropic
การไม่เข้าร่วมของ เกตส์ ซึ่งตามมาด้วยการไม่ปรากฏตัวของของบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งคือ เจนเซน หวง จาก Nvidia ทำให้การเริ่มต้นการประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลำบาก การประชุมครั้งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นเวทีปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญครั้งแรกในซีกโลกใต้ ซึ่งอินเดียพยายามวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก
การยกเลิกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยแพร่ชุดอีเมลเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งรวมถึงการสื่อสารระหว่าง เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีค้ากาม กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเกตส์
เอกสารดังกล่าวระบุว่า เกตส์ และ เอปสตีน เคยได้พบกันหลายครั้งหลังจากที่ เอปสตีน พ้นโทษ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายงานด้านการกุศลของเกตส์ แต่ เกตส์ ยืนยันว่า ความสัมพันธ์นั้นจำกัดอยู่เฉพาะการหารือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกุศลเท่านั้น และยอมรับว่าการที่ตนไปพบกับ เอปสตีน เป็นความผิดพลาด
มูลนิธิเกตส์ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดย บิล เกตส์ ผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟต์ และภรรยาของเขาในขณะนั้น เป็นหนึ่งในผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย บิล เกตส์ ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการของมูลนิธิแห่งนี้
ที่มา: รอยเตอร์