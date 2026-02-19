สุดท้ายยังต้องพึ่งอเมริกา! เยอรมนีเล็งซื้อ F-35 เพิ่ม เหตุโครงการเครื่องบินขับไล่ FCAS ที่พัฒนาร่วมกับฝรั่งเศสส่อแวว 'ไปไม่รอด'

แหล่งข่าวสองรายเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า เยอรมนีกำลังพิจารณาสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ที่ผลิตโดยสหรัฐฯ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จะทำให้เบอร์ลินพึ่งพาเทคโนโลยีทางทหารของอเมริกามากขึ้น ในขณะที่โครงการเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ร่วมกับฝรั่งเศสกำลังประสบปัญหา
แหล่งข่าวรายหนึ่งเผยว่า เบอร์ลินกำลังเจรจาซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อเครื่องบินเพิ่มเติมกว่า 35 ลำ
เยอรมนีสั่งซื้อ F-35 จากสหรัฐฯ รวม 35 ลำในปี 2022 ซึ่งมีกำหนดเริ่มส่งมอบในปลายปีนี้
การจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ล่องหนของล็อกฮีดมาร์ติน (Lockheed Martin) เพิ่มเติม ซึ่งมีราคามากกว่า 80 ล้านดอลลาร์ต่อลำ เป็นผลมาจากแรงกดดันของวอชิงตันที่ต้องการให้พันธมิตรในยุโรปเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม
หากการซื้อ F-35 และคำสั่งซื้อที่มีอยู่ทั้งหมดสำเร็จลุล่วง เยอรมนีจะมีฝูงบิน F-35 ประมาณ 85 ลำ แต่แหล่งข่าวเตือนว่าผลลัพธ์ยังไม่แน่นอน
กระทรวงกลาโหมเยอรมนีไม่ได้แสดงความคิดเห็นในทันที ขณะที่โฆษกเพนตากอนก็โบ้ยให้นักข่าวไปถามจากเบอร์ลิน ส่วนโฆษกของล็อกฮีดมาร์ตินกล่าวว่า บริษัทกำลังมุ่งเน้นไปที่การผลิตเครื่องบิน F-35 ที่เยอรมนีได้สั่งซื้อไปแล้ว
เมื่อเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว แหล่งข่าวจากรัฐสภาเยอรมนีกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งใจที่จะสั่งซื้อเครื่องบิน F-35 เพิ่มอีก 15 ลำ แหล่งข่าวรายที่สองคาดการณ์ว่า เยอรมนีจะประกาศการซื้อดังกล่าวในอนาคตอันใกล้นี้
การขยายฝูงบิน F-35 ของเยอรมนีจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญไปสู่การบูรณาการทางทหารที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับสหรัฐอเมริกา และห่างจากความเป็นอิสระด้านกลาโหมของยุโรป ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปให้ความสำคัญ
เยอรมนีและฝรั่งเศสติดอยู่ในภาวะชะงักงันเกี่ยวกับโครงการระบบอากาศยานรบแห่งอนาคต (Future Combat Air System - FCAS) ซึ่งเป็นโครงการมูลค่า 100,000 ล้านยูโรที่เปิดตัวเมื่อปี 2017 และประสบปัญหามาโดยตลอด จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่จะมาแทนที่เครื่องบินรบของฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปนตั้งแต่ปี 2040 เป็นต้นไป
ภายใต้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เยอรมนีและฝรั่งเศสอาจละทิ้งโครงการ FCAS ในที่สุด
การที่เยอรมนีให้คำมั่นว่าจะเพิ่มเครื่องบินขับไล่ F-35 เข้าสู่คลังแสงของตนนั้นจะส่งผลกระทบต่อองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้มีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของกลุ่มพันธมิตร
การซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 เพิ่ม จะทำให้เยอรมนีมีเวลาในการพัฒนาและหาพันธมิตรสำหรับโครงการเครื่องบินขับไล่
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (18) ฟรีดริช แมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ตั้งคำถามว่าการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 6 แบบมีนักบินควบคุม ดังที่ FCAS พยายามทำนั้น ยังคงมีความเหมาะสมสำหรับกองทัพอากาศของประเทศอยู่หรือไม่
“เราจะยังต้องการเครื่องบินขับไล่แบบมีนักบินควบคุมในอีก 20 ปีข้างหน้าหรือไม่? เรายังต้องการมันอยู่หรือ ในเมื่อเราจะต้องพัฒนามันด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาล?” แมร์ซ กล่าวในรายการพอดแคสต์ Machtwechsel ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ (18)
การตัดสินใจของเบอร์ลินในปี 2022 ที่จะซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ที่ผลิตโดยสหรัฐฯ นั้น เกิดจากพันธกรณีของนาโตในการส่งมอบระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ที่เก็บไว้ในเยอรมนี หากได้รับการร้องขอ เครื่องบินขับไล่ F-35 เป็นเครื่องบินขับไล่ของชาติตะวันตกเพียงรุ่นเดียวที่ได้รับการรับรองให้บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ B61 ที่ทันสมัยที่สุด และเป็นหัวใจสำคัญในการทดแทนเครื่องบินขับไล่ Tornado รุ่นเก่าของเยอรมนี ซึ่งทำหน้าที่นั้นอยู่ในปัจจุบัน
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า เยอรมนีและฝรั่งเศสจะยกเลิกโครงการเครื่องบินขับไล่ร่วมกัน แต่คาดว่าพันธมิตรทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันในด้านโดรนและโครงสร้างพื้นฐานสงครามดิจิทัลต่อไป
บอริส พิสโตริอุส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมนี กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ชะตากรรมของโครงการ FCAS จะชัดเจนภายในอีกไม่กี่วันนี้
ที่มา: รอยเตอร์