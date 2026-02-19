ผู้ต้องขัง 'ชาวกัมพูชา' เสียชีวิตคาศูนย์กักกัน ICE ที่รัฐอินดีแอนา-พบดับเป็นรายที่ 7 ของปีนี้

ผู้ต้องขังชาวกัมพูชารายหนึ่งเสียชีวิตในความดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐฯ (ICE) ในรัฐอินเดียนาเมื่อวันจันทร์ (16 ก.พ.) โดยสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการสอบสวน นับเป็นอย่างน้อยรายที่ 7 ในปี 2026 ที่เสียชีวิตขณะอยู่ในความดูแลของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลาง
ICE แถลงเมื่อวันพุธ (18) ว่า ลอร์ธ ซิม (Lorth Sim) ชาวกัมพูชาวัย 59 ปี ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ Miami Correctional Facility ซึ่งเป็นเรือนจำในรัฐอินดีแอนาของสหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่พบเขาหมดสติอยู่ในห้องขัง
ภายใต้นโยบายปราบปรามการเข้าเมืองอย่างเข้มงวดของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จำนวนผู้ถูกควบคุมตัวโดย ICE เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 2 ทศวรรษ
เมื่อต้นเดือน ก.พ. ผ่านมา ICE มีผู้ต้องขังประมาณ 68,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 40,000 คนในช่วงที่ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่ง
ตามข้อมูลของ ICE นาย ซิม เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ลี้ภัยในปี 1983 และได้รับสถานะผู้พำนักถาวรในปี 1986
ICE ระบุว่า ซิม ถูกจับกุมและควบคุมตัวในเดือน ธ.ค. ที่บอสตัน และก่อนหน้านั้นผู้พิพากษาศาลตรวจคนเข้าเมืองเคยสั่งให้เนรเทศเขากลับไปยังกัมพูชาในปี 2006
ซิม เคยถูกจับกุมมาก่อนในข้อหาประพฤติไม่เหมาะสม อนาจาร และลักทรัพย์ และได้รับโทษรอลงอาญาและคุมประพฤติ
พรรคเดโมแครตและกลุ่มสิทธิพลเมืองได้วิพากษ์วิจารณ์สภาพความเป็นอยู่ภายในศูนย์กักกันของ ICE โดยกล่าวว่าสภาพดังกล่าวไร้มนุษยธรรม
เมื่อต้นเดือนนี้ เลกา คอร์เดีย หญิงชาวปาเลสไตน์ที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวหลายสิบคนในกาซา ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน หลังจากเกิดอาการชักในศูนย์กักกันผู้อพยพของสหรัฐฯ คอร์เดีย ซึ่งเป็นหญิงมุสลิมปาเลสไตน์วัย 33 ปี และมีมารดาเป็นพลเมืองสหรัฐฯ กล่าวว่า เธอถูกล่ามโซ่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ICE ยืนยันว่า พวกเขารับประกันว่าผู้ถูกควบคุมตัวจะได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม และรัฐบาลกลางปฏิเสธว่าไม่ได้ปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวอย่างโหดร้าย
ICE ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ หลังจากการเสียชีวิตของ เกรัลโด ลูนาส คัมโปส ผู้อพยพชาวคิวบา ในศูนย์กักกันที่รัฐเทกซัส เมื่อวันที่ 3 ม.ค.
เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพของเทศมนฑลเอลปาโซกล่าวว่า ชาวคิวบารายนี้เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม เนื่องจากขาดอากาศหายใจจากการกดทับที่คอและลำตัว และรายงานของวอชิงตันโพสต์อ้างถึงพยานที่กล่าวว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบีบคอของ ลูนาส
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ให้คำแถลงที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ และไม่ได้กล่าวถึงการบีบคอหรือการฆาตกรรม
ที่มา: รอยเตอร์