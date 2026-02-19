ระวังให้ดี!'ฮุน มาเนต'มามุกใหม่ชวน'บอร์ดสันติภาพ'ทรัมป์ แทรกแซงแก้ปม'กัมพูชา-ไทย'

ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ในวันอังคาร(17ก.พ.) กล่าวหาไทยยึดครองดินแดนกัมพูชา หลังสู้รบกันเมื่อปีที่แล้ว แม้มีข้อตกลงสันติภาพที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเป็นคนกลาง พร้อมส่งสัญญาณเชิญชวน "คณะกรรมการสันติภาพ" ที่ก่อตั้งโดยทรัมป์ เข้ามามีบทบาทในความขัดแย้งระหว่าง 2 ชาติอาเซียน
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนานาชาติ ฮุน มาเนต ซึ่งเข้ารับอำนาจต่อจากบิดาของเขาในปี 2023 ยกย่องความสัมพันธ์ที่อบอุ่นขึ้นกับวอชิงตัน และบอกว่ารัฐบาลของเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อจัดการศูนย์สแกมไซเบอร์ทั้งหลายที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศของเขา
นายกรัฐมตรีกัมพูชา เดินทางมายังวอชิงตัน เพื่อเข้าร่วม "คณะกรรมการสันติภาพ" ของทรัมป์ ในสัปดาห์นี้ และระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างชาติ เขาแสดงความหวังว่าองค์กรใหม่ดังกล่าว อาจเข้ามามีบทบาทลดความตึงเครียดในสถานการณ์ตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย พร้อมให้คำจำกัดความสถานการณ์ "เปราะบาง" แม้มีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนธันวาคม ที่ช่วยยุติการสู้รบรอบใหม่
คณะกรรมการสันติภาพถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลแผนสันติภาพกาซา แต่ประธานาธิบดีทรัมป์บ่งชี้ว่าองค์กรแห่งนี้อาจขยายบทบาทกว้างขวางกว่าเดิม
ไทยเน้นย้ำว่าการคงประจำการทหารตามที่ตั้งต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดความตึงเครียดและยืนยันไม่ได้รุกรานยึดดินแดนใดๆ ทั้งนี้ในเรื่องเกี่ยวกับคำสัมภาษณ์ล่าสุดของฮุน มาเนต รอยเตอร์ระบุว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของไทย ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
ความเห็นของผู้นำกัมพูชาเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดน เน้นย้ำความเสี่ยงที่ว่าเหตุปะทะอาจโหมกระพือขึ้นอีกรอบ แม้ ทรัมป์ ยังคงโปรโมทความสำเร็จของข้อตกลงสันติภาพ
"เรายังคงถูกทหารไทยยึดครองลึกเข้ามาในดินแดนกัมพูชาในหลายพื้นที่ มันลึกเกินกว่าเส้นเขตที่ไทยกล่าวอ้างแต่เพียงฝ่ายเดียวเสียอีก" ฮุน มาเนต บอกกับรอยเตอร์ พร้อมอ้างว่าทหารไทยวางตู้คอนเทนเนอร์และแนวรั้วลวดหนามภายใน ดินแดนกัมพูชา ที่ไทยให้การยอมรับมาช้านาน และเวลานี้พวกชาวบ้านไม่สามารถกลับบ้านได้ "มันไม่ใช่ข้อกล่าวหา แต่มันเป็นถ้อยแถลงบนข้อเท็จจริงจากภาคสนาม"
กัมพูชาไม่อาจยอมรับ สิ่งที่เขาเรียกว่า "การละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของเรา" เขากล่าว พร้อมระบุ "หนทางเดียวที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ก็คือ ใช้กลไกลทางเทคนิคที่เรามี บนพื้นฐานสนธิสัญญาต่างๆ บนพื้นฐานของข้อตกลงทั้งหมดที่เรามี ดังนั้นเราหวังว่าไทยจะเห็นห้องและเริ่มอนุญาตให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม(เจบีซี) ทำงานอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"
เขาเผยว่าไทยอ้างติดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถเริ่มการทำงานปักปันเขตแดน ในขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ขี่กระแสชาตินิยม คว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้ง ตามหลังความขัดแย้งด้านชายแดนกับกัมพูชา "เวลานี้การเลือกตั้งจบลงไปแล้ว เราหวังว่าไทยจะสามารถเริ่มได้ อย่างน้อยๆก็ในระดับทางเทคนิค เริ่มวัด เริ่มปักปันในเขตล่อแหลม เพื่อที่เราจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ" ฮุน มาเนต ระบุ
(ที่มา:รอยเตอร์)