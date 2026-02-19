xs
ยิ่งกว่ารังโจร!พบตั้งแต่ยกระดับกวาดล้าง สแกมเมอร์ต่างชาติหนีจากกัมพูชาแล้วกว่า2.1แสนคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มีพวกผู้ต้องสงสัยสแกมเมอร์ต่างชาติ สมัครใจเดินทางออกจากกัมพูชาแล้วมากกว่า 210,000 คน หลังจากทางการยกระดับความเข้มข้นในปฏิบัติการกวาดล้างสแกมไซเบอร์มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว อ้างอิงตัวเลขประมาณการของพวกเจ้าหน้าที่

กระทรวงข่าวสารกัมพูชาระบุเมื่อวันพุธ(18ก.พ.) พวกหัวหน้าแก๊งหลายคนยังคงอยู่ภายใต้การสืบสวนอย่างกระตือรือร้น หลังจากหลบหนีออกจากฐานปฏิบัติการ

นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว หน่วยปฏิบัติการร่วมได้ทำการจู่โจมที่ตั้งต่างๆราว 2,500 แห่ง และขุดรากถอนโคนคดีฉ้อโกงทางออนไลน์คดีใหญ่ได้ราวๆ 200 คดี ตามคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่กัมพูชา

นอกจากนี้แล้วระหว่างปฏิบัติการเหล่านั้น เจ้าหน้าที่สามารถยึดอุปกรณ์เทคโนโลยีได้มากกว่า 46,000 ชิ้น และมีชาวต่างชาติอีกกว่า 8,000 คน อยู่ในกระบวนการสำหรับเนรเทศออกจากกัมพูชา

ขณะเดียวกันศาลหลายแห่งของกัมพูชา อยู่ระหว่างพิจารณาคดีเอาผิดกับบุคคลมากกว่า 500 นาย ในนั้นรวมถึงพวกหัวหน้าแก๊งชื่อดังและบรรดาผู้สมคบคิด

เหยื่อทั้งหลายถูกล่อลวงค้ามนุษย์เข้าสู่โรงงานสแกมเมอร์ และถูกบังคับใช้แรงงานทำงานให้กับเครือข่ายอาชญากรรม อย่างไรก็ตามเวลานี้จำนวนมากได้รับความช่วยเหลือออกมาแล้ว ในปฏิบัติการช่วยเหลือที่กัมพูชาร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ

รายงานข่าวระบุว่า กัมพูชา ยังกำลังดำเนินการร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยมีเป้าหมายกำหนดกรอบการทำงาน ที่มาพร้อมกับบทลงโทษที่หนักหน่วงกว่าเดิม เพื่อป้องกันกิจกรรมดิจิทัลผิดกฎหมายต่างๆนานาในอนาคต และรับประกันสิ่งแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัย

(ที่มา:อนาโดลู)