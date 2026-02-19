สื่อเขมรตีปี๊บ!ศก.ท้องถิ่นไทยกำลังเจ็บหนัก ชาวบ้าน-นักธุรกิจร้องรัฐบาลเจรจากับกัมพูชา

สื่อมวลชนเขมรได้ที หยิบยกรายงานข่าวของเดอะ เนชั่น หนังสือพิมพ์ไทยภาคภาษาอังกฤษ ระบุในวันพุธ(18ก.พ.) เศรษฐกิจของอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทย พร้อมอ้างชาวบ้านและเจ้าของธุรกิจท้องถิ่น กำลังเรียกร้องรัฐบาลไทย เจรจาลดความตึงเครียดกับกัมพูชา
kampucheathmey สื่อมวลชนกัมพูชา อ้างรายงานข่าวของเดอะเนชั่น ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจเสื่อมถอยเป็นผลสืบเนื่องจากการปิดด่านชายแดนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับปฏิบัติการของธุรกิจต่างๆและพลเมืองชาวไทยในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดโรงเหลือ ซึ่งเป็นตลาดหลักตามแนวชายแดน
ในรายงานของเดอะเนชั่น ที่ kampucheathmey กล่าวอ้าง ระบุว่าระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบ พวกผู้สื่อข่าวชาวไทยสังเกตเห็นร้านค้าหลายแห่งในตลาดโรงเกลือปิดร้านเงียบสนิท ก่อบรรยากาศรกร้างว่างเปล่า มีร้านค้าไม่กี่แห่งที่ยังเปิดอยู่ แต่เกือบทั้งหมดแทบไม่มีลูกค้ามาจับจ่ายใช้สอยเลย
ทาง kampucheathmey อ้างรายงานของเดอะเนชั่น เผยแพร่คำสัมภาษณ์ของพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวรายหนึ่ง ที่บอกว่าธุรกิจต่างๆดำดิ่งมาตั้งแต่ปิดชายแดน บางวันไม่มีลูกค้าเลยแม้แต่คนเดียว มันก่อความตึงเครียดทางการเงินมานานกว่า 2-3 เดือนแล้ว ทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหาไม่มีรายได้อย่างเพียงพอมารองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ
พ่อค้าอีกคนบอกกับเดอะเนชั่นว่า "ผู้คนที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนกำลังประสบความทุกข์ยากอย่างแท้จริง" kampucheathmey รายงาน "บางคนแทบก้าวไปต่อไม่ไหว เราต้องการให้รัฐบาลใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่คำสัญญาที่ว่างเปล่า เราพึ่งพาธุรกิจเหล่านี้ และถ้าเราจำเป็นต้องย้ายไปที่อื่น เราไม่รู้ว่าเราจะสามารถไปที่ไหนได้"
kampucheathmey ชี้ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีทางออกอย่างชัดเจน คนไทยในพื้นที่กำลังมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าความขัดแย้งชายแดนรอบ 3 อาจปะทุขึ้น หลายครอบครัวต้องเตรียมตัวรับมือกับช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน ท่ามกลางเศรษฐกิจตามแรวชายแดนที่ยังคงมีปัญหา
รายงานของ kampucheathmey ระบุว่าทั้งชาวบ้านและเจ้าของธุรกิจท้องถิ่น กำลังเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ดำเนินการอย่าวแน่วแน่ เปิดการเจรจา ลดความตึงเครียดและฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถมาใช้ชีวิตและดำเนินวิถีชีวิตตามปกติ
