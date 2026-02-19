น้ำมันพุ่งเกือบ$3จากความตึงเครียดUS-อิหร่าน ทองฟื้นแรงและหุ้นสหรัฐฯปิดบวก

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 4% ในวันพุธ(18ก.พ.) จากความเป็นไปได้ของความปั่นป่วนทางอุปทาน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเหตุขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวก ได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองฟื้นตัว หลังจากดิ่งลงหนักหนึ่งวันก่อนหน้านี้
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 2.86 ดอลลาร์ ปิดที่ 65.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 2.93 ดอลลาร์ ปิดที่ 70.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันดีดขึ้นในช่วงท้ายการซื้อขาย หลังสื่อมวลชนรายงานว่าอิสราเอลยกระดับเตือนภัย ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้มากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯและอิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีอิหร่าน อ้างอิงความเห็นของนักวิเคราะห์
ก่อนหน้านี้ น้ำมันขยับลงแรงในวันอังคาร(17ก.พ.) หลังกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เผยว่าเตหะรานกับวอชิงตัน บรรลุข้อตกลงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการนำร่องของข้อตกลงนิวเคลียร์ แต่ในวันพุธ(18ก.พ.) สื่อมวลชนกึ่งรัฐของเตหะราน งานรายงานว่าอิหร่านกับรัสเซีย จะทำการซ้อมรบในทะเลโอมาน และทางเหนือของมหาสมุทรอินเดียในวันพฤหัสบดี(19ก.พ.)
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพุธ(18ก.พ.) ได้แรงหนุนจากหุ้นเอ็นวิเดีย, แอมะซอน และบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หลังจากก่อนหน้านี้มีความกระวนกระวายใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 129.47 จุด (0.26 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,662.66 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 38.09 จุด (0.56 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,881.31 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 175.25 จุด (0.78 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,753.63 จุด
หุ้นของเอ็นวิเดียพุ่งขึ้น หลังจากบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแห่งนี้ เผยว่าได้ลงนามในข้อตกลงขายชิปเอไอทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้แก่เมตา แพลตฟอร์มส์ จำนวนหลายล้านตัว เป็นเวลาหลายปี
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวโหมกระพือแรงเข้าซื้อในหุ้นกลุ่มเอไอและเทคโนโลยี หลังจากก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือน หุ้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไอเอแกว่งตัวลง ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินจริง และสงสัยว่าการลงทุนในภาคเอไอต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกระตุ้นการเติบโตทางรายได้
ส่วนราคาทองคำปรับตัวขึ้นในวันพุธ(18ก.พ.) ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หนึ่งวันก่อนหน้านี้ ตลาดเฝ้ารอรายงาน( minutes) ของการประชุมเฟด ประจำเดือนมกราคม ที่จะให้เงื่อนงำเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 2.03 % อยู่ที่ 4,982.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)