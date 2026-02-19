"ลูกสาวดูเตอร์เต" ประกาศตัวลงชิงตำแหน่งปธน.ฟิลิปปินส์ปี 2028 ก่อนพ่อเตรียมขึ้นศาล ICC คดีทำสงครามกับยาเสพติด

เอเอฟพี – รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ซารา ดูเตอร์เต วันพุธ(18 ก.พ) ประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ปี 2028 หลังคู่แข่งคนสำคัญ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ลงชิงต่อไปไม่ได้ ไม่กี่วันก่อนพ่ออดีตผู้นำฟิลิปปินส์ โรดริโก ดูเตอร์เต เตรียมเริ่มการพิจารณาก่อนการไต่สวนที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC เนเธอร์แลนด์คดีทำสงครามกับยาเสพติด แต่ตัวเองเสี่ยงโดนถอดถอนจากตำแหน่งรองปธน. ถ้าผิดอาจโดนถึงขั้นขาดคุณสมบัติลงชิงไม่ได้
เอเอฟพีรายงานวันพุธ(18 ก.พ)ว่า รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ซารา ดูเตอร์เต ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้นำคนปัจจุบัน เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ถูกถอดถอนปีที่แล้วที่เห็นแต่ศาลสูงสุดฟิลิปปินส์สั่งให้คดีตกไปเนื่องมาจากปัญหาด้านกระบวนการ
การประกาศตัวลงชิงของดูเตอร์เตอดีตนายกเทศมนตรีเมืองดาเวา
เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่พ่อ อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ โรดริโก ดูเตอร์เต จะเริ่มเข้าสู่กระบวรการพิจารณาก่อนการไต่สวนที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ในคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากโครงการทำสงครามกับยาเสพติด
“ดิฉันเสนอชีวิตของตัวเองและอนาคตของตัวเองในการรับใช้ประเทศของเรา” รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย 47 ปี และกล่าวต่อว่า “ดิฉัน ซารา ดูเตอร์เต ดิฉันจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์”
ในการกล่าวแถลงสั้น เธอได้กล่าวหามาร์กอส จูเนียร์ ถึงการคอร์รัปชันโดยชี้ว่า คู่แข่งล้มเหลวในการทำตามคำพูด
ด้าน คลีฟ อาร์กัวเยส (Cleve Arguelles) ประธานาธิบดีสถาบันวิจัย WR Numero Research ที่มีฐานอยู่ในกรุงมะนิลาแสดงความเห็นว่า “ในการคาดการณ์ของการลงชิงปี 2028 ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เธอได้สร้างราคาของการแปรพักตร์ โดยเตือนใจนักการเมืองในสภาคองเกรสฟิลิปปินส์ว่า กลุ่มของเธอยังคงสามารถกลับเข้าสู่อำนาจได้”
การถอดถอน จีน แฟรงโก (Jean Franco) ศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์มีความเห็นด้วยโดยชี้ว่า คำประกาศตัวลงชิงของซารา ดูเตอร์เตเป็นเสมือนการแสดงเส้นแบ่งอย่างชัดเจนว่าใครจะอยู่กับเธอหรือใครจะเป็นศัตรูกับเธอจากเหตุผลทั้งศาล ICC
โดยจากการที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นจำกัดสมัยการดำรงตำแหน่งที่ 1 สมัยนาน 6 ปีส่งผลทำให้ มาร์กอส จูเนียร์ ถูกตัดออกไปทันที
ไมเคิล เฮนรี ยูซิงโก (Michael Henry Yusingco) ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิจัย Ateneo Policy Center เชื่อว่า รัฐบาลมาร์กอสนั้นแสดงความเป็นปรปักษ์อย่างเปิดเผยมากขึ้น ซึ่งเบื้องหลังคนเหล่านั้นน่าจะผลักดันการถอดถอนจากตำแหน่งของเธอ
เอเอฟพีชี้ว่า ซารา ดูเตอร์เต ได้เห็นการเสนอถอดถอนต่อเธอกลับมาอีกครั้งในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกได้ยื่นเรื่องในวันจันทร์ที่ 9 ก.พ
และภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ การถอดถอนทำให้เกิดการไต่สวนของสภาวุฒิสภาฟิลิปปินส์ และหากเธอโดนตัดสินว่ามีความผิดจะส่งผลทำให้ลูกสาวดูเตอร์เตถูกห้ามทางการเมืองและห้ามลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ทันที
อย่างไรก็ตามเทียบกับคำร้องการถอดถอน 2 คำร้องต่อประธานาธิบดี มาร์กอส จูเนียร์ ถูกคณะกรรมาธิการด้านยุติธรรมประจำสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์สั่งยกออกไปโดยอ้างไปว่าไม่มีหลักฐาน